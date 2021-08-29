وفاة الممثل الأمريكي إد أسنر عن عمر ناهز 91 عاما

أعلنت أسرة الممثل الأمريكي إد أسنر، اليوم الأحد، وفاته عن عمر يناهز 91 عاما.

وقالت أسرة الممثل الأمريكي الحاصل على سبع جوائز "إيمي" إنه توفي، اليوم الأحد، في منزله محاطًا بأسرته، حسبما قال وكيل الدعاية الخاص به لوسائل الإعلام.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you. — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) August 29, 2021

​وكتبت أسرته على حسابه الرسمي في "تويتر": "يؤسفنا أن نقول إن بطريركنا الحبيب توفي صباح اليوم بسلام. لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الحزن الذي نشعر به. بقبلة على رأسك - ليلة سعيدة يا أبي. نحن نحبك".

وأدى أسنر أدوارًا في عدة مسلسلات تلفزيونية، من بينها "ذا ماي تيلور مور شو" و"لو جرانت" في السبعينات والثمانينات، وشارك بصوته أيضا في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "آب" عام 2009.