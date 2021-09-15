وفد رفيع المستوى من المعهد المتحد للأبحاث النووية في روسيا يزور المتحف المصري... صور

استضاف المتحف المصري في ميدان التحرير، وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، وفدا رفيع المستوى من المعهد المتحد للأبحاث النووية في روسيا.

وقال بيان لوزارة السياحة والآثار، وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، إن الوفد ضم رئيس المعهد، وعددا من رؤساء المعامل البحثية ومسئولى التعاون الدولي في المعهد.

وأشار البيان إلى أن مدير عام المتحف، صباح عبد الرازق، كانت في استقبال الوفد.

وزار الوفد قاعات العرض المختلفة للمتحف على مدار ساعتين، رافقهم خلالها أحمد سمير أمين في المتحف.

وأفاد البيان بأن أعضاء الوفد استمتعوا بمشاهدة كنوز المتحف المصري، والتي انبهروا بجمالها ورونقها حيث تعبر عن مدى عراقة الحضارة المصرية وتفردها.

وأشار بيان وزارة السياحة إلى أن أعضاء الوفد حرصوا على التقاط الصور التذكارية في المتحف، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.

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