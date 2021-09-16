المغرب... هل تم حذف مادة التربية الإسلامية من الامتحانات السنوية

كشفت وزارة التربية الوطنية في المغرب، اليوم الخميس، حقيقة حذف مادة التربية الإسلامية من الامتحانات السنوية، بعد نشرها مذكرة تأطير لامتحانان الموسم الدراسي 2020 - 2021.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإجراءات التي وردت في المذكرة لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها.

وأوضحت أن هذا الوضع ينطبق على مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكوّنًا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، بحسب موقع "بريس تطوان".

وتسبب ما تردد عن إلغاء مادة التربية الإسلامية في الامتحانات، في جدل بين الشباب تحديدا ومن كل التيارات الفكرية.

فقد رفض البعض هذه الفكرة ورأى أنها تعد على الدين وعلى معتقدات شعب بأكمله، وآخرون وجدوا أنها خطوة لن تغير شيئا ويجب تعويضها بمادة الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة.