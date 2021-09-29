جامعة روسيا للعلوم الإنسانية تمنح زاهي حواس الدكتوراه الفخرية

وقال رئيس الجامعة، خلال احتفال بهذه المناسبة وفي حضور السفير المصري لدى روسيا، إن الجامعة منحت حواس الدرجة الفخرية لأنه "أكثر علماء المصريات في الإنتاج العلمي، بالإضافة إلي جهوده في ترميم الآثار وإعادة آثار مصر المسروقة والاشتراك في بناء المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، إلى جانب أنه أشهر علماء المصريات في العالم أجمع".

وسلم رئيس الجامعة حواس شهادة الدكتوراه باللغتين الروسية والإنجليزية.

وتعتبر جامعة روسيا للعلوم الإنسانية واحدة من أقدم الجامعات، وتتعاون مع 20 جامعة في العالم. كما يوجد فيها 9 متاحف أهمها متحف الآثار المصرية.