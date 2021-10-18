تسجيل
14:40 GMT18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المتحدث باسم وزارة الثقافة المصرية، محمد منير

    متحدث "الثقافة" المصرية يكشف تفاصيل مهمة عن مهرجان الموسيقى العربية

    © Photo / Ministry of Egyptian Culture
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1050468913_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_f3a96bbf0e6a52eb3ea17fd4e4127cff.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/art/202110181050468969-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    قال المتحدث باسم وزارة الثقافة المصرية، اليوم الاثنين، إن "الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية تتميز بقدر كبير عن الدورات السابقة".

    وأضاف منير في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الدورة التي تنطلق في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تستمر لمدة 15 يوما، على عكس الدورات السابقة التي كانت تقام على مدار 10 أيام".

    وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم
    © Photo / Egyptian culture ministry
    وزيرة الثقافة المصرية تعزف في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
    وأشار إلى أنه "للمرة الأولى يشارك نحو 50 من الباحثين العرب والأجانب في المهرجان، إضافة إلى إقامة الحفلات هذا العام في مكتبة الإسكندرية".

    وكشف منير عن أن "المقطوعة التي تعزفها وزيرة الثقافة خلال حفل الافتتاح كتبها الموسيقار الراحل جمال سلامة لوزيرة الثقافة قبل وفاته، وأنها تعزفها للمرة الأولى ضمن المهرجان وتعتبرها لمسة وفاء للموسيقار وتقديرا لما قدمه للموسيقى العربية".

    وأوضح منير أن "دار الأوبرا المصرية تعمل على العديد من المقترحات من بينها التي تهدف لإقامة المهرجان في أكبر عدد من المحافظات في وقت واحد، خاصة أنها قدمت العديد من الحفلات خلال الأشهر الماضية عبر المسارح المتنقلة في المحافظات".

    وأكد المتحدث باسم وزارة الثقافة المصرية "أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بشأن جائحة فيروس كورونا، وأن كافة الحفلات التي عقدت على مدار الفترات الماضية لم تأت منها شكوى واحدة، خاصة أن الوزارة حافظت على الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الجمهور وعلى الفنانين خلال اللقاءات التي تتم معهم".

    ويضم المهرجان 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية، ومن المقرر أن تقام الحفلات على 6 مسارح في 3 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والبحيرة.

     وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية مهداة إلى الملحنين الراحلين: جمال سلامة، وعبده داغر.

    كما يستضيف المؤلف الموسيقي الدكتور راجح داوود ليكون محور ندوة موضوعها: الآلات الموسيقية في الإبداع الموسيقي العربي.

    كما يكرم المهرجان يكرم 18 فنانا من مصر والوطن العربي، منهم مدحت العدل، الشاعر صلاح محمد علي، محمد مصطفى، هشام نزيه، محمد ضياء، الباحث محمد عمران، عازف الناي محمود كمال، الخطاط إبراهيم أحمد إبراهيم.

    من هو جمال سلامة

    هو ملحن مصر من مواليد عام 1945، واتجه إلى دراسة الموسيقى مبكرا في معهد كونسرفاتوار في العاصمة المصرية القاهرة، وحصل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى، وسافر بعد ذلك إلى روسيا حيث حصل على درجة الدكتوراة في التأليف الموسيقي من كونسرفاتوار موسكو.

    وعزف سلامة على آلة الأورغ في فرقة أم كلثوم، وتولى فيما بعد قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.

    وحصل سلامة على جائزة عيد الفن لعام 1977، وجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1981.

    وشارك جمال سلامة في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية في الدراما والسينما المصرية، منها أفلام "حبيبي دائما" و"أريد حلا" و"حتى لا يطير الدخان" و"عصر القوة"، ومسلسل "الفرسان".

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    قراءة نقدية لواقع صناعة الموسيقى العربية
    جوائز الموسيقى العالمية تعلن عن الأغنية العربية الأكثر استماعا في 2020
    أسلحة مهرجان الموسيقى العسكرية... ماذا أحضر المشاركون من دولة عربية إلى موسكو
    إعلام: عزف موسيقى فيلم عربي شهير عند استقبال الكاظمي في طهران... فيديو
    وزيرة الثقافة المصرية تعزف في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر الآن, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    شخصان يلتقطان صورة في حقل العشب المهلي وردي اللون في حديقة وسط وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في هانام، كوريا الجنوبية ، 18 أكتوبر 2021.
    خريف وردي... تفتح أزهار"عشب الغزلان" في كوريا الجنوبية
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك