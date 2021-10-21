تسجيل
19:31 GMT21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا أبدي لا نهاية له

    ألكسندر بونوماريف يقدم أمام الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"... صور

    © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050498358_0:117:2048:1269_1200x675_80_0_0_a1930a985a383046f57073f2a6c2966b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/art/202110211050498506-%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    يشارك الفنان الروسي العالمي، ألكسندر بونوماريف، في أعمال الدورة الرابعة للمعرض الفني الدولي في أهرامات الجيزة الذي بدأ اليوم الخميس، والذي يعد أول معرض فني دولي يقام تحت سفح أهرامات الجيزة.

    ويقدم بونوماريف في المعرض عملا يعتبره مثل "الطفل الصغير" خاصة وأنه يقدمه في أهرامات الجيزة التي تعتبر "ملهمة وهامة لأي فنان يصنع عملا مرتبطا بالمكان نفسه الذي يتم العرض فيه وتأثر به".

    • الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا أبدي لا نهاية له
      الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"
      © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    • الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا أبدي لا نهاية له
      الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"
      © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    • الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا أبدي لا نهاية له
      الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"
      © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    • الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا أبدي لا نهاية له
      الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"
      © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    • الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا أبدي لا نهاية له
      الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"
      © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    • الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا أبدي لا نهاية له
      الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"
      © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    • الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا أبدي لا نهاية له
      الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"
      © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    • الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا أبدي لا نهاية له
      الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"
      © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    • الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا أبدي لا نهاية له
      الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"
      © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    • الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا أبدي لا نهاية له
      الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"
      © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    1 / 10
    © Sputnik . ABDALLA HEMEDA
    الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف يقدم في الأهرامات عملا "أبدي لا نهاية له"

    ويقول بونوماريف في تصريحات خاصة لمراسل سبوتنيك، إن عمله يرمز إلى حياة الناس في القرى المصرية القديمة الذين كانوا يؤمنون بإله الشمس "رع" والمركب الذي يتنقل بين المشرق والمغرب ليلا ونهارا.

    والعمل عبارة عن مركبتين ملتصقتين بشكل عكسي ويتوسطهما ساعة رمل على شكل هرمي يتصلان ببعضهما رأسيا ويسمى هذا النموذج "أوراباروس" ويمثل شكل ثعبان خاص بالإله "رع" والذي كان يستخدمه في دب الرعب في قلوب أعداءه.

    معرض مصر الأول في أهرامات الجيزة
    © Sputnik . A.Hemid
    تحت سفح الأهرامات... انطلاق فعاليات المعرض الفني الدولي بمشاركة روسية... صور
    ولفت بونوماريف إلى أن العمل مازال يرمز لبعض النماذج في الحضارة المصرية ما يعني أنه "نموذج أبدي لا نهاية له" كما هم قدماء المصريين الذين قدموا عملا أبديا مثل الأهرامات وكذلك نهر النيل النموذج الأبدي بالنسبة لمصر.

    وأشار إلى أن قاعدة العمل المرسوم فيها رموز فرعونية تشير "للفنان الروسي الأثري الذين عملوا في الجيزة وقاموا بتفكيك الحروف الإغريقية وتحكي عن أناس عاشوا في هذا المكان منذ 4500 عام، خاصة في القرى المصرية القديمة".

    ويرى الفنان الروسي، ألكسندر بونوماريف، أن التاريخ يعيد نفسه مجددا من خلال التفكير في كيفية حياة القدماء منذ آلاف السنين في الحياة المصرية التي صنعت التاريخ.

    ويشدد بونوماريف على ضرورة إجراء معارض دولية ومشاركة الفنانين من جميع دول العالم لتطوير الأفكار بصفة مستمرة خاصة في ظل ما أثرت به جائحة فيروس كورونا التي منعت التواصل بين الناس، والفنانين أيضا تأثروا بشكل كبير بالجائحة لعرقلة نشر الأعمال للجمهور أثناء الإغلاقات الماضية.

    وبدأ اليوم الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول فعاليات المعرض الفني الدولي في أهرامات الجيزة، وتستمر حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ويهدف إلى الاهتمام بإحياء الفنون من خلال المبادرة، التي تقام تحت رعاية وزارة الآثار والسياحة المصرية، ووزارة الخارجية المصرية، ورعاية اليونسكو.

    ويشارك في هذه النسخة إلى جانب ألكسندر بونوماريف مجموعة من الفنانين العالميين من مصر والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل، أبرزهم المصري معتز نصر، والأمريكية جيزيلا كولون، والبرازيلي جواو تريفيسان، والبريطاني ستيفن كوكس.

    تابع أحدث أخبار مصر عبر سبوتنيك عربي.

    انظر أيضا:

    فان دام يتلقى تحديا من محمد هنيدي تحت سفح أهرامات مصر
    "فيديو الأهرامات" يضع يوتيوبر سوري أمام القضاء المصري
    نائبة وزير الثقافة الروسي تزور أهرامات الجيزة وتعجب بعظمتها... صور
    تحت سفح الأهرامات... انطلاق فعاليات المعرض الفني الدولي بمشاركة روسية... صور
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر الآن, أسرار التاريخ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات أزياء خلال حفل افتتاح مهرجان موسم الرياض في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021.
    "تخيل أكثر"... انطلاق "موسم الرياض 2021"
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    أسعار البنزين في الدول العربية
    أسعار البنزين في الدول العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك