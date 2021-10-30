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    منصورة الجمري رئيس مهرجان البحرين السينمائي

    رئيسة "البحرين السينمائي": نسعى لمشاركات أكبر مستقبلا... وعرضنا أقل من 100 فيلم بسبب "كورونا"

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    قالت منصورة الجمري رئيس مهرجان البحرين السينمائي، إن الأفلام التي عرضت بفعالية مهرجان البحرين السينمائي لاقت إقبالا كبيرا.

    وأوضحت أن دورة المهرجان الحالية لم تكن بالشكل الذي كان يتم الترتيب له، وإنما فعالية لعرض أفلام المهرجان.

    رئيسة مهرجان البحرين السينمائي منصورة الجمرى
    © Photo / MOHAMED HEMEDA
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    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن جائحة كورونا حالة دون إقامة المهرجان في 2020 و2021، فيما تقرر عرض الأقلام المشاركة في المسابقة.

    وأوضحت أن إدارة المهرجان خصصت الجلسات النقاشية للأفلام البحرينية وبعض الأفلام السعودية، بحكم أن مخرجيها متواجدون، في حين أن أغلب الأفلام التي عرضت لاقت استحسان الجمهور.

    وأشارت إلى أن المهرجان اختار نحو 93 من مجموع الأفلام التي تقدمت وبلغ مجموعها نحو 450، وأنها جميعا مميزة إلا أن الظرف الحالي حتم عرض عدد أقل من الأفلام بسبب الجائحة.

    ولفتت إلى أن التعاون مع مهرجان "أفلام السعودية" نتج عنه استضافة الأفلام التي فازت بجائزة "النخلة الذهبية" خلال الدورة السابعة في دورة 2021.

    وبحسب الجمري تنظم العديد من الورش والفعاليات المشتركة بين السينمائيين من السعودية والبحرين خلال الفترة المقبلة.

    وبشأن الدورة المقبلة من مهرجان البحرين السينمائي، أوضحت أنها ستقام في أكتوبر 2022، بحيث لا يتعارض مع فعاليات أخرى في المنطقة العربية ولا حتى في البحرين.

    وتابعت الجمري أن دورة 2020 ستكون بمشاركة أكبر من الدول العربية، وبفعاليات أكبر حسب ما تتيحه الظروف الصحية في العام المقبل.

    وتضمن برنامج عروض الأفلام السعودية اختيارات من الأفلام الحائزة جائزة النخلة الذهبية في الدورة السابعة من المهرجان التي أقيمت في يوليو/تموز الماضي.

    وعرض خلال الفعالية فيلمان روائيان طويلان، هما فيلم "حد الطار" للمخرج عبد العزيز الشلاحي، وفيلم "أربعين عاماً وليلة" للمخرج محمد الهليل، بالإضافة إلى ثلاثة أفلام قصيرة هي "بيضة تمردت" لسلطان ربيع، و"حكاية روشان" لعبد المجيد الحربي، وفيلم "الطائر الصغير" لخالد فهد.

    يشار إلى أن الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي (دورة فريد رمضان) شهدت مشاركة أكثر من 400 فيلم قصير من جميع أنحاء العالم العربي، وأعلنت نتائجها في شهر أبريل 2021، فيما يعرض في الفعالية المقامة حاليا أقل من 100 فيلم.

    ضمت لجان التحكيم مجموعة من فنانين ومخرجين عرب وخليجيين، كان على رأسهم الفنانة المصرية ليلى علوي، والفنان السعودي إبراهيم الحساوي، كما ضمت لجان التحكيم متخصصين في مجال السينما من مختلف أنحاء العالم العربي.

    وأقيمت فعاليات مهرجان البحرين السينمائي في المدة من 27 حتى 30 من شهر أكتوبر الجاري في مجمع الواحة بالجفير، بمشاركة أكثر من 90 فيلما.

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