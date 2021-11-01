وفاة مبتكر حلوى "التيراميسو" عن عمر يناهز 93 عاما

أعلن حاكم منطقة فينيتو الإيطالية أن أدو كامبيول، مبتكر حلوى التيراميسو المشهورة عالميا، توفي، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 93 عاما.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن كامبيول كان مالك مطعم يسمى "لي بيكيريي" في مدينة تريفيزو الإيطالية، حيث بدأ لأول مرة في تقديم مزيج من البسكويت المنقوع بالقهوة والكريمة المخفوقة في سبعينيات القرن الماضي، فيما عرف باسم حلوى التيراميسو.

وسرعان ما اشتهرت هذه الحلوى، التي جاء ابتكارها في الأساس عن طريق خطأ ارتكبته زوجة كامبيول، والتي كانت طاهيه في ذلك الوقت وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأصبحت اليوم حلوى التيراميسو عنصرا أساسيا في المطبخ الإيطالي، فضلا عن أن لها شعبية كبيرة لدى عشاق الحلوى في مختلف أنحاء العالم.

ونعى لوكو زايا، حاكم منطقة فينيتو، على صفحته على فيسبوك، أدو كامبيول قائلا: "برحيل أدو كامبيول اليوم عن عمر 93 عامًا ، فقدت تريفيزو أحد نجوم فن الطهي، ففي مطعمه، بفضل حدس وخيال زوجته، ظهرت التيراميسو، أحد أشهر الحلويات في العالم."

يذكر أنه يمكن تحضير حلوى التيراميسو الكلاسيكية من خلال وضع طبقات من البسكويت المنقوع في قهوة الإسبريسو مع الكريمة المخفوقة، ثم تغطى بمسحوق الكاكاو. وحاليا هناك عدد لا يحصى من الإضافات التي تقدم بها هذه الحلوى، تتنوع ما بين الفاكهة وزبدة الفول السوداني وغيرهما.