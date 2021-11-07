الكشف عن سر قبر أحد أعظم فرسان العصور الوسطى... صور

كشف العلماء النقاب عن لغز قبر إدوارد وودستوك (الأمير الأسود) البالغ عمره 600 عام، والذي كان الابن الأكبر للملك إدوارد الثالث ملك إنجلترا وأحد أعظم فرسان العصور الوسطى.

بعد ستة قرون، نظرت مجموعة من الباحثين لأول مرة داخل قبر الأمير الأسود الذي يقع في كاتدرائية كانتربري.

عاش إدوارد وودستوك بين عامي 1330 و 1376. وقاد الجيش في المعارك الرئيسية في حرب المائة عام وكان يعتبر من أفضل المحاربين في عصره. وعلى الرغم من كل براعته العسكرية وطريقه القتالي المجيد، لم يمت وريث العرش الإنجليزي في ساحة المعركة، بل بسبب مرض معد.

توفي الأمير الأسود عن عمر يناهز 45 عامًا. وفي اليوم السابق لوفاته، أملى تعليمات مفصلة حول شكل قبره.

edward the third , the first king to take the cross of ST george to battle as the flag of england , Unravelling the mystery of the tomb of the Black Prince https://t.co/7PUqLr2NaK via @MailOnline — neil jettel (@NeilJettel2) October 30, 2021

أراد إدوارد وودستوك أن يرتدي درعًا فاخرًا، كما لو كان مستعدًا للذهاب في حملة عسكرية أخرى.

بعد 6 قرون فقط، نظرت مجموعة من الباحثين بقيادة جيسيكا باركر، الأستاذة في معهد كورتولد للفنون، داخل المقبرة لأول مرة. وقام العلماء بذلك باستخدام منظار داخلي. أول ما أصابهم هو مدى دقة صنع درع الأمير.

ونقلت صحيفة "آرت" عن باركر قوله: "لقد تم إعادة إنتاجه بأقصى قدر من الدقة، وصولاً إلى أدق التفاصيل مثل المسامير، هذا هو نفس الدرع الذي يزين القبر".

بالإضافة إلى ذلك ، وجد الخبراء أن القبر والتمثال البرونزي الذي يزينه تم صنعهما بعد وفاة إدوارد وودستوك بعشر سنوات ، وليس بعد وفاته مباشرة كما كان يُعتقد سابقًا.

تشير المادة أيضًا إلى أن قبر الأمير الأسود يشبه إلى حد كبير قبر والده إدوارد الثالث، الذي يقع في وستمنستر أبي (توفي الملك عام 1377 ، بعد عام من وفاة ابنه).

قام بتركيب النصب التذكارية نجل إدوارد أوف وودستوك، الملك ريتشارد الثاني، الذي أمر بإنتاج مقابر والده وجده في نفس الوقت، باتباعًا صارمًا لتعليمات الأمير الأسود.

Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья:https://t.co/RyDsjetij7



© Фото: Edward_the_Black_Prince, Wikimedia pic.twitter.com/xhlJMAgRnf — zvezdanews (@zvezdanews) November 7, 2021

توصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات بعد دراسة الوثيقة الوحيدة الباقية عن إنشاء القبر، والتي يعود تاريخها إلى عام 1386.

ويترتب على هذه الوثيقة أنه تم الحصول على مواد التابوت والتمثال بعد حوالي عشر سنوات من وفاة كل من أفراد العائلة المالكة.