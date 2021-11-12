من هو يوهانس فيرمير الذي احتفل به غوغل؟... أشهر رسام في تاريخ الفن

احتفل محرك البحث العالمي "غوغل"، اليوم الجمعة، بذكرى يوهانس فيرمير، أشهر رسام هولندي في تاريخ الفن.

كان يوهانس فيرمير، واحدا من أشهر الرسامين في هولندا على مر التاريخ، في القرن السابع عشر الميلادي، بحسب موقع "سي نت".

وقام موقع غوغل بوضع عدد من الرسومات الشهيرة للفنان الهولندي، على واجهته الرئيسية بدلا من شعاره المعروف.

ولد الرسام يوهانس فيرمير، بمدينة دلفت الهولندية، عام 1632، حيث تعرف تلك الفترة بذروة العصر الذهبي وعصر الباروكية الهولندية.

يوهانس فيرمير من أكبر وأفضل الفنانين خلال القرن الـ17 في أوروبا، وتخصص في رسم المشاهد الداخلية المنزلية المتعلقة بالطبقة الوسطى.

أفادت التقارير المنشورة في الصحف الهولندية، بأن يوهانس فيرمير، رغم نجاجه الكبير لم يكن ثريًا، حيث ترك زوجته وأطفاله غارقين بالديون بعد مماته.

The dreamy atmosphere of the scenes are typical of Johannes vermeer’s works.. pic.twitter.com/QuuIeuappH — aphnann (@aphnann) November 12, 2021

رسم يوهانس فيرمر، عددا ليس كبيرا نسبيا من اللوحات الزيتية، حيث كان يعمل ببطء واهتمام شديدين، كما استخدم الأصباغ باهظة الثمن، والضوء في معالجة أعماله من اللوحات الفريدة.

“'Cause the last time that we talked seems like forever, and ever” - Niall Horan



Girl Reading a Letter at an Open Window - Johannes Vermeer pic.twitter.com/OXUu4JCrQD — art as niall (@niallartbot) November 8, 2021

لفتت لوحات فيرمير الأنظار خاصة أن أغلب المشاهد بها كانت في غرفتين صغيرتين بأحد منازل مدينة دلفت، حيث تظهر اللوحات نفس الأثاث والديكورات لكن في ترتيبات مختلفة، بالإضافة إلى تكرار تصوير نفس الأشخاص وأغلبهم من النساء.