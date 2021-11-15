ابنة أميرة الناصر تثير ضجة بين مشاهير السعودية... فيديو

تحدت رهف القحطاني، إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، من جديد، أميرة الناصر، بإثبات نسب ابنتها الجديدة.

ونشرت القحطاني مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "سناب شات" قالت فيه: "طبعا أنا ما رح خليها مليون رح خليها ثنين مليون، بس تجبلي شهادة الولادة، وشهادة الولادة مو مسجلة (..) ابقى شهادة الولادة بس (..) خلصنا كذب إذا المحامي سحب وكالته منك".

وردا على منى الفرم، التي دافعت عن أميرة الناصر بتأكيدها أن الابنة هي ابنة أميرة الناصر، أوضحت رهف في معرض حديثها: "وعلى الحليب اللي يطلع، صاحبتك اللي تقول وتحلف فيه حليب، لأن عندك طفل عنده سنة أو سنتين، فشي طبيعي يكون في حليب".

وتابعت: "ادعي لنفسج يغير من حالج للي يرثى له، والمصايب اللي انتي فيها، اللهم لا شماتة، لكن انتي عارفة اش فيك واش وراك واش مسوية، والقضايا الي عليج".

وكانت رهف القحطاني قد أعلنت أنها "تعرض مليون ريال إذا أثبتت أميرة الناصر أن الابنة هي ابنتها".

بدورها، أعلنت أميرة الناصر عبر حسابها في "سناب شات" أنها ستكشف "جميع ما لديها"، واكتفت بتعليق جاء فيه: "أنا تعبت نفسيا وبعلمكم كل المواضيع اليوم خلاص".

وسبق أن أعلنت أميرة الناصر عقب ولادتها ابنتها، أنها أسمتها "رهف" على اسم المشهورة "رهف القحطاني"، لتتوجه الأخيرة وتبارك لها بولادتها وتهنئها.

وتعتبر أميرة الناصر وخالد مشعل من مشاهير "سناب شات" في الخليج وخصوصًا في المملكة العربية السعودية، حيث أثارا الجدل مؤخرًا بسبب انفصالهما وعودتهما مرة أخرى.