شهد الياسين تعلق على شائعة وفاتها... فيديو

وأبدت الياسين في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، في وقت متأخر من يوم الجمعة، استغرابها من الحسابات التي تداولت شائعة وفاتها، متسائلة على أي أساس استندت لتداول مثل هذا النبأ المزعج، معتبرة أن مثل هذه الشائعات التي وصفتها بـ"الغريبة"، من المحتمل أن تكون نُشرت رغبة من قِبل أصحابها بزيادة المتابعين.

View this post on Instagram A post shared by شهد ياسين حسابي الرسمي (@shahdalyasen1)

وقالت: "ليس كل ما ينشر يُصدّق، خاصة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا"، مضيفة: "الموت علينا حق.. ولكنني الحمد لله بصحة وعافية.. والحمد لله على كل حال.. الله يخليلي بنُّوتي، عيلة صغيرة، ويعطيني طولة العمر حتى أقدر أكبّرها، وأربيها، وأشوفها عروسة".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة العراقية المقيمة في الكويت شهد الياسين، هو المسلسل الكويتي "موندي"، الذي روجت له، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعدما نشرت فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، لأحد مشاهدها في المسلسل.

وشهد الياسين وُلدت، في 28 آب/أغسطس العام 1983، وهي من أم كويتية وأب عراقي، في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وتعيش في الكويت منذ الصغر، وتزوجت من المنشد والملحن الكويتي عادل الكندري، في تموز/يونيو العام 2019، ورُزقت بابنتها الأولى جوري في العام 2020.