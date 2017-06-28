جامعة "مادي" الروسية تاريخ من النجاح والازدهار

ويشغل خريجو هذه الجامعة مناصب مهمة في الحكومة والتعليم والعمل، حيث تخرج الجامعة سنويا نخبة من المهندسين على المستوى الداخلي والخارجي.

وفي 4 تموز/ يوليو المقبل، سوف يقام حفل تخرج للطلاب الأجانب، وسيكون بين الحضور ممثلو السفارات والمنظمات الدولية، حيث سيتخرج 130 من الطلاب الأجانب بين البكالوريوس والإخصائيين والماجستر، من 33 بلدا، وسوف يتم منح 15 طالبا منهم درجة الشرف على تفوقهم الدراسي.

© صور من المدونين Ahmed Nahas حفل تخرج الطلاب الأجانب من جامعة مادي

يشار إلى أن جامعة "مادي" تضم العديد من التخصصات منها، النقل البري، كلية الطاقة والبيئة، كلية الآلات التقنية وآلات الطريق، كلية إنشاء الطرق، كلية الاقتصاد، كلية الإدارة، كلية الإنشاء — الميكانيكا، والعديد من التخصصات الأخرى. كما توجد الكلية التحضيرية للطلاب الأجانب لتأهيل الطلاب للانتقال إلى العام الدراسي في الجامعات الروسية.

وتعد هذه الكلية أقدم كلية تحضيرية في روسيا، وذلك بعد كلية جامعة لومونوسوف (جامعة موسكو الحكومية)، حيث أنشئت في تشرين الأول/أكتوبر عام 1960، ومنذ ذلك الوقت خرجت الكلية أكثر من12000 طالباً أجنبياً. وهذه الكلية تعتبر الأساس في نظام التعليم ولها خمسة اتجاهات: هندسي-تقني وطبي-حيوي واقتصادي وطبيعي-علمي وأدبي.

كما تتعاون جامعة "مادي" مع عدد من المنظمات الدولية في العديد من بلدان العالم، ولها اتفاقيات تعاون علمي تقني. وتدخل الجامعة ضمن الاتحاد العالمي للتعليم المتعلق بالسيارات والطرق، وهي معتمدة لدى جامعة لندن للبناء.