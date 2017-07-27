بيل غيتس يفقد عرش أغنى رجل في العالم...فمن تربع عليه

وكانت شركة "Bloomberg" التي تصنف الأغنياء، قد أعلنت أن، بيل غيتس، قد خسر في يوم أمس 167 دولارا من ثروته، وأن جيف بيزوس أصبح هو أغنى رجل في العالم.
وأصبحت شركة "أمازون" الرابعة في تاريخ الشركات، التي تجاوزت 500 مليار دولار. قبل هذا تمكنت من كسر هذا الحاجز شركة "آبل" و"ألفابيت" و"مايكروسوفت"، حيث ازدادت ثروة جيف بيزوس إثر هذا الارتفاع المفاجئ بمبلغ وقدره 832 مليون دولار.
ووفقا لمحللين شركة "Wedbush Securitie" إن سبب هذا الارتفاع المفاجأ لأسهم شركة "أمازون" هو مشروعها "Amazon Prime" الذي يزداد عدد مستخدميه باستمرار، حيث يلجأ المستخدمون إلى الشراء عبر الإنترنت وعدم الذهاب إلى المتاجر.
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