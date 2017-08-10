نبوءة منجم قبلاني: كوريا الشمالية ستهجم على إسرائيل وسيول ستتحول إلى "شيول"

انتشرت في الآونة الأخيرة تنبوءات لمنجم قبلاني شهير، تشير إلى نجاح كبير يترصد بكوريا الشمالية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الدولة سوف تكون مفتاحا لحرب نووية.

© Fotolia/ Ronnie Chua عراف برتغالي شهير يتنبأ بموت الأسد واقتراب الحرب العالمية الثالثة

وقال العراف، إن كوريا الشمالية سوف تقوم بهجوم نووي على إسرائيل، مستشهدا بنص من الإنجيل حول أن "شيول سوف يأتي إلى إسرائيل" معتبرا "شيول" رمزا لكوريا.

وفي تفاصيل النبوءة، أن بلد من أقاصي الأرض سوف يشن حربا ضد الروم لمدة 3 أشهر.

كما نقلت صحيفة "ELLE" عن نبوءة بلاجنايا ماترونا، وقالت أنه في 19 آب/ أغسطس سوف تحدث كارثة عالمية، وأضافت أنه عند مغيب هذا اليوم "سوف يقع الناس على الأرض" وعند الشروق "سيبعثون" وبعدها "العالم سيكون مختلفا".

كما جاء في النبوءة "سينتظر الناس محنة عظيمة، لم يواجهوا مثيلا لها على الإطلاق".

وفي وقت سابق، تنبأ العراف البرتغالي، فيلغاس، أن الحرب العالمية الثالثة سوف تبدأ في غضون بضعة أسابيع، إلى 13 أكتوبر 2017، مؤكدا أن الحرب ستبدأ بهجوم الولايات المتحدة على سوريا. كما تنبأ بمقتل الرئيس السوري بشار الأسد.