تسجيل
11:38 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    المدونات
    اكتشف الحياة

    اكتشف الحياة في كل ما حولك... الخطوة الخامسة نحو "قوة اللحظة"

    © Sputnik. Alexey Malgavko
    انسخ الرابط
    أيمن محمود
    أيمن محمود
    0 33

    يسرد كتاب "قوة الآن" أو The power of now ، لإيكارت تول، خطوات عملية على طريق الوصول إلى الهدف الذي يسعى جميع البشر بلا استثناء إلى بلوغه خلال حياتهم، فمن منا لا يريد الوصول إلى السلام النفسي الكامل، والسمو فوق جميع مشاكل الحياة، وأن يضع قدمه على الطريق الصحيح للعلاقات الاجتماعية والعاطفية.

    بدأنا في الفصل الأول من الكتاب بالحديث عن كيفية التحرر من التفكير الزائد، ثم تناول الفصل الثاني أهمية عيش اللحظة الحالية فقط وأصل خوف الإنسان وأسبابه الحقيقية، وواصل تول حديثه في الفصل الثالث عن معنى السعادة الحقيقية، وخطورة الانغماس فيما يعرف بـ"الوقت النفسي"، أما الفصل الرابع فقد سلط الضوء عن المعنى الحقيقي للحياة.

    في خطوتنا الخامسة نحو تحقيق حالة التنوير الروحي ووعي الإنسان الكامل بذاته الحقيقية، يقدم تول مزيدا من التفاصيل والتوضيح عن بعض المفاهيم التي طرحها من قبل والتي ربما وجد القارئ بعض الصعوبة في استيعابها، مثل معنى الحضور وإدراك ما يحمله من جمال والمعنى الأكثر شمولية للانتظار وعلاقته بالدخول في اللحظة الحالية.

    يرتكز الحضور في المقام الأول على مراقبة أفكار العقل، وشبّه تول حالة الإنسان وهو يراقب أفكار عقله، بحالة القط الذي يقف على مقربة من جحر الفأر ينتظر عودته، فإن غفل القط عنه للحظة سيفوت على نفسه صيده الثمين، كذلك الإنسان عندما يغفل عن مراقبة الأفكار التي تتوارد على عقله فإنه قد يهدر فرص تمر من أمام عينيه خلال حياته اليومية ولا يستغلها، وفي مرحلة متقدمة ينتقل الوعي إلى داخل الجسد، باستشعار الطاقة تسري من خلاله، وهو ما سنتعرض له بمزيد من التفصيل في الفصل السادس.

    وتعرض تول في هذا الفصل لما ذكره آنفا عن الانتظار، فإن كنا نصف حالة الحضور بأنها مراقبة العقل للأفكار كالقط الذي ينتظر الفأر، فينبغي ألا نخلط بين الانتظار الذي يوجه انتباه الإنسان للحظة الحالية وذلك الانتظار الذي يجعل الإنسان يقاوم اللحظة الحالية والتعامل معها على أنها عائقًا أمام ما يريده في المستقبل.

    ينتج عن حالة الحضور لحظة التنوير الروحي التي يشعر فيها لإنسان بسعادة داخلية قد لا تدوم طويلا، تعرف لدى بعض المعتقدات بالحالة "ساتوري"، لكن على الرغم من روعة الشعور الذي ينتاب الإنسان في تلك اللحظة إلا أنها ليست هدفا في حد ذاتها، فالهدف هو تحقيق حالة الحضور المستمر، أي أن يصبح الحضور أسلوب حياة يشعر معه الإنسان بقدسية روحه وقدسية الطبيعة من حوله، وأن كل شيء ينبض بالحياة بشكل ما حتى الجماد.

    يجد هذا المفهوم قبولا واسعا لدى الديانات السماوية وغيرها من المعتقدات، فالله وضع الحياة في كل ما هو حولنا، لكن استشعار تلك الحياة والتفاعل معها لا يكون لمن طغت أفكار عقولهم على أرواحهم فحجبت عنهم هذا الجمال بأشكاله المختلفة، لكن عندما يتحرر وعينا من الصورة المادية لنا وهي الجسم والعقل، ندخل في حالة التنوير النقي، التي تكشف للإنسان أبعادا جديدة للمشاهد التي ربما اعتاد رؤيتها.

    وينبغي الإشارة هنا إلى أن وعي الإنسان بذاته الحقيقية يجب أن يكون خاضعا للتجربة العملية لا للنظريات فالروح لا ولن يمكن إدراك ماهيتها الحقيقية، فقط يمكن إزالة غشاوة العقل والأنا من عليها، فمحاولة عقولنا إدراك حقيقة أرواحنا يمكن تشبيهه بالسمكة التي تتساءل عن حقيقة المياه التي تسعيش بادخلها، بالتأكيد هي تشعر بها بل أنها سر حياتها إلا أنها في الوقت ذاته لاتدرك حقيقتها بعقلها القاصر.

    يساعد استشعار الحياة في البيئة المحيطة على الانسجام مع الطبيعة، فإن كان كل ما حولك ينبض بالحياة التي وضعها الله في كل شيء كما وضعها في الإنسان، فما المانع أن نشعر بأننا جزء من هذه الطبيعة إن كان مصدر الحياة واحد، فضلا عن زيادة التعاطف مع النباتات والحيوانات، حتى يصبح السلوك العدواني ضد البشر وبعضهم أمرا غير عقلانيا ولا تقبله الفطرة.

    في الفصل السادس يتحرك المؤلف قدما على طريق التنوير، ليتحدث عن دور الوعي بالذات الحقيقية في عملية مسامحة الآخرين، وإبطاء شيخوخة الجسد وتقوية مناعته بمد جذور الوعي بالروح.

    انظر أيضا:

    المعنى الحقيقي لرحلة الحياة... الخطوة الرابعة نحو "قوة اللحظة"
    السعادة تأتي لمن لا ينتظرها... الخطوة الثالثة نحو "قوة اللحظة"
    القضاء على القلق والندم... الخطوة الثانية نحو "قوة اللحظة"
    تخلص من التفكير الزائد... الخطوة الأولى نحو "قوة اللحظة"
    الكلمات الدلالية:
    سر الحياة, الحضور, الوعي, السلام الداخلي, التنوير الروحي, الأنا, The Power of now, كتاب قوة الآن, كتاب, إيكارت تول
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    وقد يعجبك أيضا

    صوّت

    هل تتوقع المزيد من التصعيد بين طهران وتل-أبيب؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك