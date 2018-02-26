تسجيل
11:06 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    المدونات
    مكافحة الشيخوخة والمرض

    "الحضور" يكافح الشيخوخة والمرض... الخطوة السادسة نحو "قوة اللحظة"

    © Sputnik. Ruslan Vahaev
    انسخ الرابط
    أيمن محمود
    أيمن محمود
    0 10

    يسرد كتاب "قوة الآن" أو The Power of Now ، لإيكارت تول، خطوات عملية على طريق الوصول إلى الهدف الذي يسعى جميع البشر بلا استثناء إلى بلوغه خلال حياتهم، فمن منا لا يريد الوصول إلى السلام النفسي الكامل، والسمو فوق جميع مشاكل الحياة، وأن يضع قدمه على الطريق الصحيح للعلاقات الاجتماعية والعاطفية.

    بدأنا في الفصل الأول من الكتاب بالحديث عن كيفية التحرر من التفكير الزائد، ثم تناول الفصل الثاني أهمية عيش اللحظة الحالية فقط وأصل خوف الإنسان وأسبابه الحقيقية، وواصل تول حديثه في الفصل الثالث عن معنى السعادة الحقيقية، وخطورة الانغماس فيما يعرف بـ"الوقت النفسي"، أما الفصل الرابع فقد سلط الضوء عن المعنى الحقيقي للحياة، وفي آخر محطة وصلنا إليها حتى الآن وهي الفصل الخامس ساعدنا تول على اكتشاف الحياة في كل ما حولنا حتى الجماد.

    في الفصل السادس ننتقل إلى مستوى جديد من الوعي بذاتنا الحقيقية واللحظة الحالية بتقديم استراتيجيات عملية لتنفيذ ذلك، وسنتعرف على كيفية استخدام أجسادنا للوعي بأرواحنا، وأهمية التسامح خلال تلك العملية، وفائدة الحضور والوعي في مكافحة أثر تقدم العمر على الجسم وتقوية جهاز مناعته.

    يبدأ تول هذا الفصل بالتشديد على إمكانية الوصول إلى الوعي بالروح من خلال الجسد، لكن في الوقت ذاته ينبغي عدم الذهاب وراء العقل في محاولاته فهم حقيقة الروح، فالوعي بالذات الحقيقية يحس ولا يمكن تحليله منطقيا، وذلك لأنه كما ذكرنا قبل ذلك فإن الإنسان لم ولن يصل إلى حقيقة الروح، كل ما بوسعنا فعله هو التأكد من أن الصورة الحسية لأجسادنا ما هي إلا وهم سيزول عاجلا أو آجلا، وستبقى حقيقتنا خالدة وهي الروح، لذا فإن الاتصال بالروح يعد مصدر السعادة والقوة، والانسياق وراء وهم الجسد والعقل يعتبر مصدر التعاسة والمعاناة.

    ولإنارة الوعي بالذات الحقيقية ينبغي أولا سلب العقل من سلطة تفكيره الزائد وإعادة توجيه الانتباه والوعي إلى داخل الجسد، فلتسأل نفسك هل تشعر بتلك الطاقة التي تسري في جميع أجزاء جسدك، وفي كل خلية به تجعلها نابضة بالحياة، اجلس واغلق عينيك الآن وانقل انتباهك إلى قدميك واستشعر حقل الطاقة بهما، استمر في ذلك لمدة 3 ثواني قبل أن تنتفل إلى ساقيك ثم فخذيك وكرر نفس الشعور، ثم البطن والصدر والذراعين والرأس بنفس الطريقة، بعدها حاول أن تستشعر حقل الطاقة في سائر الجسد دفعة واحدة.

    اجعلها عادة خلال حياتك اليومية أن تستشعر حقل الطاقة الداخلي، ستأخذك تلك الطريقة بعيدا عن سيطرة التفكير الزائد، ما سيعيد الاستقرار والسلام النفسي إلى روحك بالتدريج، ويمكنك تعميق شعورك بجسمك الداخلي طيلة حياتك في رحلة ممتعة تجرب فيها مشاعر لم تعهدها من قبل حتى تجد أنه من الصعب فقدان التواصل مع ذاتك الحقيقية وتكره أن تعود لسيطرة العقل مرة أخرى.

    يشار هنا إلى أن تأكيدنا على أهمية الوعي بأرواحنا لا يعني مطلقا احتقار الجسد وإنكار دوره، بل على العكس فإن الجسد يعتبر في حد ذاته البوابة التي نمر من خلالها إلى الروح، فالحضور يبدأ من اكتشاف أعماق الجسد، لأن ذاتنا الحقيقة تسكن الجسد، فشعورك الدائم بجسدك يجعلك في رباط دائم مع اللحظة الحالية التي تستوجب أيضا الشعور بالمكان الحالي، ما يجنبك الانغماس في التفكير في أوقات أخرى وأماكن وأشخاص لاتوجد سوى في خيالك.

    وكما تحدثنا عن التفكير الزائد كأحد عوائق الوعي بالجسد الداخلي، فإن فكرة المسامحة لا تقل أهمية في هذا الصدد، ذلك لأنه عندما يحمل الإنسان مشاعر الكراهية تجاه شخص ما ظلمه، يظل ذلك الشعور أكبر حاجزا أمامه للتواصل مع جسمه الداخلي، وأيا كانت المشاعر التي بداخلك في هذه اللحظة حاول أن تسلط ضوء انتباهك عليها، وذلك لا يعني أن تفكر فيها فقط، بل أن تشعر بحقيقة تلك المشاعر وما تفعله في جسدك، أن تتقبل شعورك بها في هذه اللحظة، وهنا تحديدا تقع نقطة البداية في التخلص من المشاعر السلبية.

    المشكلة أنه في غياب وعيك بالمشاعر التي تنتابك يمكن لمشاعر مثل الحزن والغضب أن تعيش بداخلك على مدار أيام وأسابيع بل وربما تتراكم على مدار السنين لتكوّن بداخلك ما عرفناه سابقا بجسم الألم أو الهوية المزيفة الناتجة عن جميع المعاناة في مراحل العمر المختلفة، في حين أن وعي الإنسان وانتباهه لمشاعره السلبية لا يسمح لها بأن تدوم، صحيح أن الإنسان سيعتريه الغضب والحزن والخوف والقلق لكن كل ذلك لن يكون سوى كموجة خفيفة تمر سريعة فوق سطح وعيه دون أن تحدث اضطرابا في أعماقه.

    وتكون مشاعر الكراهية قوية في بعض الأحيان بحيث تمنعنا عن التفكير سوى في الانتقام وهنا يبرز دور تركيز الإنسان على جسمه الداخلي أو روحه، لأن العقل بطبيعته لا يمكنه أن يسامح، فقط الذات الحقيقية هي القادرة على ذلك، فاستشعار هدوء وسلام الروح هو الطريق الوحيد نحو المسامحة والتخلص من أعباء الكراهية والحقد والرغبة في الانتقام.

    لا تقتصر فوائد الوعي بالذات الحقيقية على فوائد تحقيق السلام الداخلي والشعور بالسعادة الحقيقية، بل أن له فوائد صحية للجسد أيضًا، من أهمها تأخير ظهور علامات التقدم في العمر والإصابة بأمراض الشيخوخة، فالحقيقة الثابتة هي أن أرواحنا لا تشيخ فطبيعتها لا تتأثر بمرور الزمن، الجسد وحده من يتقدم في العمر، فإن كنت في العشرينات أو الثلاثينات من عمرك فإنه بإمكانك الشعور بنفس حقل الطاقة بداخلك عندما كنت طفلا عمره 8 سنوات، ويمكن لنفس المشاعر أن تستمر معك وأنت في الثمانين من عمرك.

    السر يكمن في سحب الانتباه من التركيز على المخاوف والهموم الماضية والمستقبلية وكل شيء خارج الجسد يصنعها العقل، وتركيز الوعي على الجسد والذات الحقيقية الممثلة في الطاقة التي تسري داخل الجسد، وكلما نجح الإنسان في المحافظة على حالة الوعي تلك، كلما شعر بأن جسده أخف وأكثر حيوية ورشاقة، كما سيحتفظ بروح المرح التي يتميز بها الأطفال، كل ذلك لأننا في هذه الحالة نبتعد عن الالتصاق بطبيعتنا المادية التي تتعرض للمرض والموت لنقترب أكثر من طبيعتنا الروحانية، فحتى وإن كنا التقدم في السن والموت أمر لابد منه فإن التمسك بحالة التنوير الروحي تمنحنا مظهرا أكثر شبابا وروحا أكثر حيوية.

    وللتنوير الروحي دور فعال في تقوية الجهاز المناعي للجسم، فجسد الإنسان يحب أن يحظى بانتباه صاحبه والانتباه هنا هو الوعي والشعور بسكن هذه الروح داخله، ويفيد ذلك في المساعدة على الشفاء الذاتي من العديد من الأمراض، فحضور الوعي داخل الجسد، أشبه بحضور مالك المنزل داخله، حينها لا يمكن للصوص والغرباء التسلل إليه، كذلك ففي حالة الوعي يصعب على الفيروسات والبكتيريا وما تسببه من أمراض وأوجاع أن تسيطر عليه.

    في الفصل السابع سنتناول مستويات جديدة من الوعي، وهي الوعي بالصمت والفراغ وعلاقة ذلك بجودة استماعنا للآخرين وشعورنا بالبيئة المحيطة بنا، كما سيتطرق الكاتب للحديث عن تجربة الاقتراب من الموت.

    انظر أيضا:

    اكتشف الحياة في كل ما حولك... الخطوة الخامسة نحو "قوة اللحظة"
    المعنى الحقيقي لرحلة الحياة... الخطوة الرابعة نحو "قوة اللحظة"
    السعادة تأتي لمن لا ينتظرها... الخطوة الثالثة نحو "قوة اللحظة"
    القضاء على القلق والندم... الخطوة الثانية نحو "قوة اللحظة"
    تخلص من التفكير الزائد... الخطوة الأولى نحو "قوة اللحظة"
    الكلمات الدلالية:
    التنوير الروحي, المناعة, المرض, الشيخوخة, السعادة, قوة اللحظة, اللحظة الحالية, كتاب قوة الآن, إيكارت تول
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    وقد يعجبك أيضا

    صوّت

    هل تتوقع المزيد من التصعيد بين طهران وتل-أبيب؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك