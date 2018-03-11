تسجيل
13:14 11 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    المدونات
    صورة حديثة لمنطقة حلب القديمة تظهر فيها مستديرة السبع بحرات

    "حفريات خدمية" تكشف الستار عن رواق أثري في حلب القديمة

    © صور من المدونين Tarek Basmaje
    انسخ الرابط
    طارق بصمه جي
    طارق بصمه جي
    0 10

    لا عجب فأنتم في حلب مدينة الحضارة والعجب وحاضرة التراث والأدب والطرب. حضارات عديدة شهدتها تلك الأرض منذ ما يزيد عن 12 ألف عام، هذا ما اكتشفه علماء الآثار على مدى سنوات طويلة ماضية أثناء تنقيبهم ضمن طبقات تلك المدينة الأثرية وقلعتها.

    اتحاد الصحفيين في سورية يختتم دورة تدريبية في حلب
    © صور من المدونين Tarek Basmaje
    اتحاد الصحفيين في سوريا يختتم دورة تدريبية في حلب
    اليوم تعود عقارب التاريخ من جديد لتذكرنا أن حلب كانت عاصمة لمملكة "يمحاض" الأمورية، كما تعاقبت عليها حضارات عدة عديدة مثل: الحثية، الآرامية، الآشورية، الفارسية، الهيلينية، الرومانية، البيزنطية إضافة إلى الإسلامية.

    ومع أيام العصر العباسي كانت حلب عاصمة للدولة الحمدانية التي امتدت جغرافيا من حلب مرورا بالجزيرة السورية فالموصل كانت حلب ولم تزل واحدة من أقدم المدن المأهولة حول العالم وذلك منذ بداية الألفية السادسة قبل الميلاد.

    من هذا المنطلق لم تتوقف الاكتشافات الاثرية في تلك المدينة حتى في سنوات الحرب العجاف وما بعدها من شهور وأسابيع. فاليوم وقبل أيام قليلة فقط أتت المفاجأة بينما كانت ورشات مؤسسة الكهرباء تقوم بعمليات حفر خدمية ضمن إحدى شوارع منطقة "باب النصر" في المدينة القديمة، حيث عثر على فتحة في الرصيف ضمن الشارع القريب من باب النصر الأثري كانت تبعد عنه حوالي 30 متر. وفيما تبين لاحقا أنها تؤدي إلى سقف رواق أثري مقبب يمتد باتجاه ما تحت إرضية باب النصر.

    مكان الكشف الذي قامت به شركة الكهرباء بالصدفة
    © صور من المدونين Tarej Basmaje
    مكان الكشف الذي قامت به شركة الكهرباء بالصدفة

    وبعد تلك المصادفة وعلى الفور وصلت الجهات الأثرية المختصة وقامت بالكشف الدقيق عنها كما قامت بتوثيقها بالصور العديدة تمهيدا لتنظيف الفتحة والكشف عن ماهيتها لاحقا توضيحا لكل ما سبق. وفي تصريح صحفي خاص أوضح الباحث التاريخي المحامي "علاء السيد" مؤسس مجموعة "أصدقاء باب النصر" ما يلي: "أثناء حفريات شركة الكهرباء ظهرت في الأرض فتحة صغيرة تبين أنها تنفذ إلى سقف رواق أثري مقبب يمتد باتجاه ما تحت ارضية باب النصر التاريخي، وبعد أن كشفت مديرية الآثار عنها قامت بإنزال كاميرا صغيرة إلى داخلها ليظهر هنا مبنى أثري جميل بعمق حوالي 1 متر تحت سطح الارض وبارتفاع داخلي يقارب 4 أمتار، بسقف حجري مقبب.

    طريقة البناء وشكل الأحجار يدلان بتقدير مبدئي على أن هذا المبنى مغلق من حوالي 800 سنة ليعود تاريخه إلى العصر العباسي المتأخر، إلا أنه لا يمكن الجزم بشكل نهائي قبل نزول الفريق إليه ومعاينته بشكل فعلي من قبل مختصين في مديرية الآثار في المحافظة. فيما تُتخذ حاليا الاجراءات الاثرية اللازمة لهذا الكشف الاثري الهام ".

    وأضاف السيد أن هذا الاكتشاف لم يكن الأول ضمن هذه الفترة موضحاً أنه و قبل بضعة أشهر تم الكشف أيضا عن درج أثري مغلق منذ مئات السنين داخل بناء باب النصر، ذاك الدرج الذي كان يؤدي بدوره إلى سطح البرج الدفاعي الخاص بالباب إضافة إلى ذلك تم حينها أيضا الكشف عن فتحة ذات شكل خماسي تقع في أرضية بناء باب النصر.

    ولعل الغرابة في تلك الفتحة تكمن أنها تقع خلف الباب مباشرة إضافة الى كونها ذات شكل خماسي مضلع على خلاف شكل الفتحات المعتادة كالمربعة والدائرية التي كانت تؤدي إلى سراديب سرية أو آبار للمياه آنذاك!

    من جهة أخرى لوحظ أيضاً أن الأحجار الداخلية المكونة لجدران لتلك الفتحة هي عبارة عن حجارة موغلة في القدم ومن المحتمل أن تكون سابقة للعهد الأيوبي الذي يعود إلى 800 عام مضى.

    عزيزي القارىء تجدر الإشارة إلى أن باب النصر التاريخي أعاد بناءه الملك " الظاهر غازي" في الفترة الأيوبية عام 1212 م وهو واحد من الأبواب التسعة لتلك المدينة وهم:(باب الفرج، باب الجنان، باب انطاكية، باب الحديد، باب النيرب، باب الأحمر، باب قنسرين، باب المقام)

    الجدير بالذكر أن السلطات الرسمية والجهات السياحية في المحافظة تسعى جاهدة إلى إعادة الألق إلى تلك المدينة كونها الأقدم عبر التاريخ. فها نحن اليوم نشهد أعمال ترميم في كل زقاق من أزقتها القديمة إضافة إلى إعادة إقلاع عدد من منشآتها السياحية الشهيرة، فأهل حلب لم يعرفوا يوماً إلا النشاط والعمل الدوؤب الجاد إيمانا منهم ويقينا بغد مشرق لهم وللوطن ومستقبل يحمل لهم مزيداً من الوئام والسلام والإعمار.

     

    انظر أيضا:

    اتحاد الصحفيين في سوريا يختتم دورة تدريبية في حلب
    الكلمات الدلالية:
    حلب, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    وقد يعجبك أيضا

    صوّت

    هل تتوقع المزيد من التصعيد بين طهران وتل-أبيب؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك