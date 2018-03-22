متى وكيف سيطرد الأسد القوات الأمريكية من سوريا... انتظروا هزيمة واشنطن الخامسة

المعادلة التي وضعها المحور السوري الروسي الإيراني تقوم على تقدم الجيش السوري بشكل تدريجي ومدروس وفق الإمكانيات والمعطيات باتجاه المناطق التي تسيطر عليها تنظيمات متمردة على الدولة السوري، لذلك شاهدنا توجه القوات إلى حلب ثم إلى دير الزور مرورا بتدمر والسخنة، ثم اتجهت إلى شرق إدلب واستعادت مساحات كبيرة وصولا إلى مطار أبو الضهور، بعد ذلك دفعت المعطيات بالجيش السوري إلى تأجيل عملية إدلب والتوجه جنوبا إلى الغوطة الشرقية ليتم حسمها في هذه الأيام، وبعد ذلك سنكون أمام احتمالين لتوجه القوات السورية مبدأيا، إما الجنوب واستعادة درعا والمناطق الجنوبية، أو أن إدلب ستكون الوجهة بعد الغوطة، وهذه العملية قد تستغرق أشهرا (4 — 6 أشهر) بعد انتهاء معركة الغوطة وهي مدة زمنية ليست كبيرة قياسا بعمر الأزمة السورية التي دخلت عامها الثامن.
وفق هذا المسار الميداني، ستشهد بداية عام 2019 بداية عمليات استعادة شرق الفرات، وهنا سنكون أمام احتمالين:
الثاني: هو تشكيل مقاومة شعبية مسلحة في وجه القوات الأمريكية وهنا تمتلك القيادة السورية خبرة كبيرة في هذا المجال بعد دعمها المقاومة اللبنانية "حزب الله" التي هزمت إسرائيل في عام 2006، وكذلك الدعم السوري للمقاومة العراقية التي أخرجت القوات الأمريكية من العراق عام 2011، بالإضافة إلى دعم المقاومة الفلسطينية بشكل كبير.
في كلا الخيارين ستكون النتيجة إعلان انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها من سوريا، في منتصف العام القادم، وهذا وستكون الهزيمة الخامسة لواشنطن، بعد هزيمتها في لبنان أمام حزب الله (وأقصد هنا هزيمة إسرائيل) وهزيمة أمريكا في العراق وخروجها منه بعد خسارتها لأكثر من 4000 جندي، وفشلها في القضاء على المقاومة الفلسطينية، وفشلها في إسقاط الدولة السورية خلال 7 سنوات دعم لوجستي وسياسي للأطراف المسلحة المتمردة في سوريا.
إن تأجيل فتح جبهة الشمال الشرقي وشرق الفرات حاليا، هو تأجيل مؤقت وتكتيكي ليس أكثر يرتبط بالمعطيات، وهي الورقة التي يلعب عليها إعلاميا أعداء الجيش السوري ويزعمون أن هناك اتفاقا حول تقسيم سوريا، ولكن هذا حكما غير صحيح، فالرئيسان السوري والروسي صرحوا بشكل مباشر أن الهدف هو وحدة وسيادة الأراضي السورية، والسيادة هنا بالضرورة تعني خروج الأمريكي وتفكيك منظمة "قسد" المتحالفة مع واشنطن، وهذا أمر سهل مقارنة بما حققه الجيش السوري في حلب وغوطتي دمشق الشرقية والغربية.
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