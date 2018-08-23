تنبؤات جديدة: أردوغان يطلب عفوا من دمشق وسوريون يغادرون مطارات ألمانية عديدة

أطل الفلكي المغربي الشهير "علي عبد الرحمن العيس" على متابعيه مؤخرا بعدد من التنبؤات حول المنطقة العربية وذلك ضمن إحدى المواقع الإلكترونية حيث أخترنا لكم من أهمها ما يلي:

© صور من المدونين Tarek Basmaje كيف أطربت ميادة الحناوي أرواح العاشقين على مسرح قلعة حلب

سوريا:

1- الرئيس التركي يطلب عفوا من دمشق و يتلهّف لتجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة مع القيادة السورية.

2- مواطنون سوريون يعودون إلى بلدهم الأم مودعين مطارات ألمانية عديدة.

3- إدلب تلفظ الإرهاب.. وتعود قريبا إلى حضن الوطن.

لبنان:

1- أيام عصيبة سيمر بها لبنان لكنه سيتجاوز الأزمة.

2- مظاهرات عديدة تطالب بإلغاء اتفاق الطائف وسط هتافات تطالب بوحدة الشعب اللبناني القوي ورفض التدخل الخارجي بشؤونه الداخلية.

3- فضائح تطال بعض الشخصيات السياسية الكبرى في لبنان تتعلق بقضايا فساد.

4- الرئيس اللبناني ميشال عون في دائرة الضوء كقائد وطني بامتياز.

أخيرا.. الجدير بالذكر أن الفلكي علي العيس، ومن خلال المتابعة الشخصية لتنبؤاته ومتابعة العديد من الصحفيين له في المنطقة العربية رأوا أن تنبؤاته لطالما كانت تلقى تفاعلا ونقاشا كبيرا بين المتابعين ضمن مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك انطلاقا من كون تلك التوقعات باتت تطل لاحقا على نافذة الواقع.. وتبصرها رزنامة الأيام.

الفلكي العيس، ووفق ما جاء في صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، هو مختص بعلم الفلك والأرقام وحاصل في وقت سابق على دبلوم في التنمية البشرية، إضافة إلى إجازة في الطب البشري من جامعة الرباط في عام 1990.