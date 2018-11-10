تسجيل
22:09 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    المدونات
    قطة

    هل ترى القطط الأشباح

    CC0 / pixabay
    انسخ الرابط
    أحمد نحاس
    أحمد نحاس
    0 10

    منذ العصور القديمة، وهب الناس القطط قدرات خارقة، حيث كان باعتقادهم أنه قادرون على تخفيف الألم، التحذير من الحرائق، والشعور بتغيرات الطقس.

    بالإضافة إلى ذلك، يدعي العديد من الأشخاص أن قططهم ترى الأشباح. لكن هل هذا صحيح؟ والأحاديث حول علاقة القطط مع "العالم السريالي" لها تاريخ طويل وممتع للغاية.

    ونعود إلى سكان مصر القدماء، حيث بدأوا بتربية القطط للقضاء على الفئران، ولكن في وقت لاحق أصبحوا رمزا للمحامية والخصوبة. وليس ذلك من المستغرب كون القطط تحمي المحاصيل الزراعية من القوارض والأشخاص من الأمراض التي تجلبها تلك القوارض.

    قطة
    CC0 / pixabay
    قطة

    في بعض المعتقدات الوثنية، كانت القطط حلقت وصل بين الإنسان وعالم الموتى. ومن هنا كان اعتقاد أنه يمكن للقطط رؤية عالم آخر مخفي عن البشر. وذلك يعود إلى طبيعة الرؤية التي تتمتع بها القطط، والتي تختلف بشكل كبير عن الإنسان. فالقطط يمكنها الرؤية بسهولة في الظلام، وبنفس الوقت تتوهج عيونهم بشكل غير عادي.

    وبسبب هذا، في العصور الوسطى المظلمة، كانت القطط، وخاصة السوداء منها، تعتبر من أتباع الشياطين وقاموا بالقضاء عليهم بأعداد كبيرة، ولم يتوقفوا عند ذلك فقط، كما قاموا بقتل كل من يظهر الحب والحنان تجاههم.

    وبسبب كل ما سبق، فإن كل التكهنات والحقائق العلمية أعطت القطط نوعًا من الخيال والغموض.

    لماذا يعتقد الناس أن القطط يمكنها رؤية الأشباح؟

    ربما يلاحظ جميع مالكي القطط من وقت لآخر أن حيوانهم الأليف يحدق في نقطة واحدة، دون أي سبب على الإطلاق أو يخاف من شيئ معين في غرفة ما دون وجود أي شيئ. ومع ذلك، فإن العلم يفسر هذا التصرف الغريب بشكل منطقي، دون اللجوء إلى عالم الأشباح والخوف ليفسر ظواهر تجري في عالمنا ومع الحيوانات الأليفة التي تعيش بيننا.

    للوهلة الأولى، يمكن تفسير الأعمال الغريبة وغير الطبيعية للقطط بسبب حاسة الشم القوية التي تتمتع بها وحاسة السمع القوية أيضا. القطط لديها حساسية مذهلة وقادرة على سماع ما لا يستطيع الإنسان العادي سماعه، حيث يمكنهم سماع دبيب النمل (كما يقال). لذلك يمكنك ملاحظة، في بعض الأحيان، أن القطط تركز في شيئ ما في حين أننا لا نرى ولا نسمع أي شيئ. وحقيقة أن القطة يمكنها أحيانًا أن وتقفز بشكل مفاجأ، يفسرها العلماء بأن القطط بشكل عام تحب اللعب.

    قطة
    CC0 / pixabay
    قطة

    وفي نفس الوقت، لا يمكن للعلماء شرح كل الأشياء الغريبة والخارقة للطبيعة التي تحدث مع القطط، وتبقى بعض القصص لغزا أبديا لا يمكن حله، كما بعض الألغاز المتعلقة بالبشر.

    وفي النهاية، هل حصل معك شيئ مماثل؟ هل تعتقد (تؤمن) بأن القطط لديها قدرات حقا خارقة وتستطيع أن ترى الأشباح؟ أم تعتبرها مخلوقات ألفية وتحبها إلى أبعد الحدود؟

    الكلمات الدلالية:
    هل ترى القطط الأشباح, قطط, قطة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    ماذا تتوقع أن يحدث في حال انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ؟
    • زعزعة للأمن الاستراتيجي في العالم
      0% (0)
    • الدفع باتجاه سباق تسلح جديد
      0% (0)
    • مشاركة دول أخرى في سباق التسلح
      0% (0)
    • جميع ما سبق
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك