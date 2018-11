الدبابة الروسية "أرماتا" تحصل قريبا على قذائف نووية

على سبيل المثال، يتمتع مدفع هاوتزر ذو عيار 152 ملم بقذائف "3 بي في 3". ثم بعد انخفاض في عيار أسلحة الدبابات إلى مستوى 120-125 ملم توقف تطوير مثل هذه القذائف.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation