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06:45 14 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مقاتلة الجيل الخامس سو-57

    تعرف على سعر ساعة العمل للمقاتلات الحربية الأمريكية والروسية

    © Sputnik .
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    أحمد نحاس
    أحمد نحاس
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    يقول بعض الخبراء إن إنتاج طائرات حربية معقدة ليس بالأمر الصعب، ولكن الأمر الصعب يأتي بعد دخولها الخدمة، والنفقات التي تقع على عاتق الميزانية الحربية للحفاظ على أدائها.

    وتعد الطائرة الأمريكية الشبح "إف-22" من أغلى الطائرات المقاتلة في العالم، حيث يصل سعر الواحدة منها إلى 150 مليون دولار. ولكن هنا تكمن نصف المشكلة، والنصف الآخر يبدأ بعد دخولها حيز الخدمة.

    منظومات الدفاع الجوي إس-300
    Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
    "إس-300" السورية قادرة على كشف المقاتلات "الشبح" الأمريكية
    ووفقا لبيانات الأخيرة، فإنه من أجل الحفاظ على أداء المقاتلة الأمريكية يتطلب حوالي 45 ألف دولار لطلعة مدتها ساعة واحدة. حيث يشمل هذا المبلغ الإصلاح والصيانة الموظفين والعديد من الأمور الأخرى.

    ومن وجهة نظر صعوبة إعداد الطائرة للإقلاع، فإن ذلك يتطلب حوالي 13 ساعة من العمل المتواصل.

    وتعقدت الحالة أكثر، عندما تم طلي هيكل المقاتلة بطلاء خاص يعكس الأشعة الرادارية. حيث اتضح أن الطلاء يصبح غير صالح للاستخدام بعد عد طلعات جوية، وخاصة أثناء الأجواء الماطرة. وبالتالي مصاريف إضافية، تضاف إلى المبلغ الذي تم ذكره مسبقا، بعد كل طلعة جوية تقوم بها الشبح الأمريكية.

    بينما المقاتلة الروسية "سو-27" تتطلب الطلعة الجوية حوالي 10 آلاف دولار، وهذا الرقم أقل بحوالي 4 مرات من نظيرتها الأمريكية.

    ومع ذلك، فإنه لدى الجيش الروسي طائرات أكثر حداثة مثل "سو-30" و"سو-35" وسو"57". ولكن لا توجد معلومات دقيقة عن التكاليف التي تنفقها هذه المقاتلات للطلعة الواحدة، أو حتى خلال ساعة من العمل.

    ولكن بعض الخبراء يقدرون أن تكلفة ساعة عمل للطائرات الروسية الحديثة يمكن أن تصل إلى حوالي 17 ألف دولار.

    ويشار إلى أن سعر الطائرات الروسية الحديثة من الجيل 4++ تتراوح بين 50 و 70 مليون دولار.

    المقاتلة الروسية سو-57
    © Sputnik /
    المقاتلة الروسية "سو-57"
    الكلمات الدلالية:
    الشبح الأمريكية, مقاتلات أمريكية, إف-22, سو-57, مقاتلات روسية, سو-35, سو-30, أمريكا, روسيا
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