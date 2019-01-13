تعرف على سعر ساعة العمل للمقاتلات الحربية الأمريكية والروسية

وتعد الطائرة الأمريكية الشبح "إف-22" من أغلى الطائرات المقاتلة في العالم، حيث يصل سعر الواحدة منها إلى 150 مليون دولار. ولكن هنا تكمن نصف المشكلة، والنصف الآخر يبدأ بعد دخولها حيز الخدمة.
ومن وجهة نظر صعوبة إعداد الطائرة للإقلاع، فإن ذلك يتطلب حوالي 13 ساعة من العمل المتواصل.
وتعقدت الحالة أكثر، عندما تم طلي هيكل المقاتلة بطلاء خاص يعكس الأشعة الرادارية. حيث اتضح أن الطلاء يصبح غير صالح للاستخدام بعد عد طلعات جوية، وخاصة أثناء الأجواء الماطرة. وبالتالي مصاريف إضافية، تضاف إلى المبلغ الذي تم ذكره مسبقا، بعد كل طلعة جوية تقوم بها الشبح الأمريكية.
بينما المقاتلة الروسية "سو-27" تتطلب الطلعة الجوية حوالي 10 آلاف دولار، وهذا الرقم أقل بحوالي 4 مرات من نظيرتها الأمريكية.
ومع ذلك، فإنه لدى الجيش الروسي طائرات أكثر حداثة مثل "سو-30" و"سو-35" وسو"57". ولكن لا توجد معلومات دقيقة عن التكاليف التي تنفقها هذه المقاتلات للطلعة الواحدة، أو حتى خلال ساعة من العمل.
ولكن بعض الخبراء يقدرون أن تكلفة ساعة عمل للطائرات الروسية الحديثة يمكن أن تصل إلى حوالي 17 ألف دولار.
ويشار إلى أن سعر الطائرات الروسية الحديثة من الجيل 4++ تتراوح بين 50 و 70 مليون دولار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)