تعرف على الفرق بين المدمرة والفرقاطة والطراد والحراقة

سمحت التكنولوجيا الحديثة بإنشاء عدد كبير من نماذج السفن الحربية. عبر هذه المقالة سوف نتحدث عن بعض النماذج الحربية والاختلاف فيما بينها.

الحراقة أو كورفت

© Sputnik . Igor Zarembo كورفيت

الحراقة — هي سفينة قتالية صغيرة ظهرت قبل الحرب العالمية الثانية بقليل، والغرض الرئيس منها هو الحراسة ومرافقة القوافل الساحلية. مزودة بمدفعية وقاذفات صواريخ. وفي بعض الحالات الاستثنائية يتم تزويدها بطوربيدات. وجميع الحراقات تمتلك أجهزة لكشف العدو تحت الماء وفي الجو.

المدمرة

© Sputnik . Vitaliy Ankov مدمرة روسية

تم تطوير المدمرات لإنشاء حقل ألغام في البحر، كما تم تجهيزها بالمدفعية والطوربيدات. وتختلف سرعة المدمرات وحجمها بشكل ملحوظ باختلاف البلدان. فعلى سبيل المثال، يصل وزن المدمرة في اليابان إلى 10 آلاف طن، بينما في روسيا إلى 6.5 ألف طن، حيث يؤثر اختلاف الوزن بشكل كبير على سرعة المدمرة. كما أن المدمرات تستطيع تدمير أي هدف بغض النظر عن موقعه (أرض بحر وجو).

فرقاطة

© Photo / Franck Dubey فرقاطة فرنسية

تشبه إلى حد كبير المدمرة في القدرة على المناورة والسرعة، ولكنها تستطيع مقاومة الأهداف البحرية والجوية فقط. وهي مزودة بقاذفات صواريخ فقط.

الطراد

© Sputnik. Dover Marina الطراد الروسي الثقيل "بطرس الأكبر"

إلى هذه اللحظة، يعد الطراد واحدا من أفضل السفن الحربية ويتمتع بتكنولوجيا حديثة عالية الدقة. تؤدي الطرادات وظائفها بشكل مستقل وبشكل جماعي. والطراد معد لتدمير السفن الحربية الأخرى، حيث يتمتع بأنظمة دفاع جوي وقاذفات صواريخ.