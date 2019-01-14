تعرف على الفرق بين المدمرة والفرقاطة والطراد والحراقة

الحراقة أو كورفت
الحراقة — هي سفينة قتالية صغيرة ظهرت قبل الحرب العالمية الثانية بقليل، والغرض الرئيس منها هو الحراسة ومرافقة القوافل الساحلية. مزودة بمدفعية وقاذفات صواريخ. وفي بعض الحالات الاستثنائية يتم تزويدها بطوربيدات. وجميع الحراقات تمتلك أجهزة لكشف العدو تحت الماء وفي الجو.
المدمرة
تم تطوير المدمرات لإنشاء حقل ألغام في البحر، كما تم تجهيزها بالمدفعية والطوربيدات. وتختلف سرعة المدمرات وحجمها بشكل ملحوظ باختلاف البلدان. فعلى سبيل المثال، يصل وزن المدمرة في اليابان إلى 10 آلاف طن، بينما في روسيا إلى 6.5 ألف طن، حيث يؤثر اختلاف الوزن بشكل كبير على سرعة المدمرة. كما أن المدمرات تستطيع تدمير أي هدف بغض النظر عن موقعه (أرض بحر وجو).
فرقاطة
تشبه إلى حد كبير المدمرة في القدرة على المناورة والسرعة، ولكنها تستطيع مقاومة الأهداف البحرية والجوية فقط. وهي مزودة بقاذفات صواريخ فقط.
الطراد
إلى هذه اللحظة، يعد الطراد واحدا من أفضل السفن الحربية ويتمتع بتكنولوجيا حديثة عالية الدقة. تؤدي الطرادات وظائفها بشكل مستقل وبشكل جماعي. والطراد معد لتدمير السفن الحربية الأخرى، حيث يتمتع بأنظمة دفاع جوي وقاذفات صواريخ.
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