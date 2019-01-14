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22:39 14 يناير/ كانون الثاني 2019
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    فرقاطة الأدميرال غورشكوف

    تعرف على الفرق بين المدمرة والفرقاطة والطراد والحراقة

    © Sputnik . Alexandr Galperin
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    أحمد نحاس
    أحمد نحاس
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    سمحت التكنولوجيا الحديثة بإنشاء عدد كبير من نماذج السفن الحربية. عبر هذه المقالة سوف نتحدث عن بعض النماذج الحربية والاختلاف فيما بينها.

    الحراقة أو كورفت

    كورفيت
    © Sputnik . Igor Zarembo
    كورفيت

    الحراقة — هي سفينة قتالية صغيرة ظهرت قبل الحرب العالمية الثانية بقليل، والغرض الرئيس منها هو الحراسة ومرافقة القوافل الساحلية. مزودة بمدفعية وقاذفات صواريخ. وفي بعض الحالات الاستثنائية يتم تزويدها بطوربيدات. وجميع الحراقات تمتلك أجهزة لكشف العدو تحت الماء وفي الجو.

    المدمرة

    مدمرة روسية
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    مدمرة روسية

    تم تطوير المدمرات لإنشاء حقل ألغام في البحر، كما تم تجهيزها بالمدفعية والطوربيدات. وتختلف سرعة المدمرات وحجمها بشكل ملحوظ باختلاف البلدان. فعلى سبيل المثال، يصل وزن المدمرة في اليابان إلى 10 آلاف طن، بينما في روسيا إلى 6.5 ألف طن، حيث يؤثر اختلاف الوزن بشكل كبير على سرعة المدمرة. كما أن المدمرات تستطيع تدمير أي هدف بغض النظر عن موقعه (أرض بحر وجو).

    فرقاطة

    فرقاطة فرنسية
    © Photo / Franck Dubey
    فرقاطة فرنسية

    تشبه إلى حد كبير المدمرة في القدرة على المناورة والسرعة، ولكنها تستطيع مقاومة الأهداف البحرية والجوية فقط. وهي مزودة بقاذفات صواريخ فقط.

    الطراد

    الطراد الروسي الثقيل بطرس الأكبر
    © Sputnik. Dover Marina
    الطراد الروسي الثقيل "بطرس الأكبر"

    إلى هذه اللحظة، يعد الطراد واحدا من أفضل السفن الحربية ويتمتع بتكنولوجيا حديثة عالية الدقة. تؤدي الطرادات وظائفها بشكل مستقل وبشكل جماعي. والطراد معد لتدمير السفن الحربية الأخرى، حيث يتمتع بأنظمة دفاع جوي وقاذفات صواريخ.

    الكلمات الدلالية:
    حراقة, طراد, مدمرة, فرقاطة
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