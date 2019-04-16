تسجيل
17:14 16 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    المدونات
    ترانيم من القلب .. تصدح من كتدرائية الصليب المقدس بحلب

    ترانيم من القلب... تصدح من كتدرائية الصليب المقدس في حلب

    © صور من المدونين Tarek Basmaje
    انسخ الرابط
    طارق بصمه جي
    طارق بصمه جي
    0 10

    تزامنا مع "عيد الشعنينة" توافد الحلبيون مسحيون ومسلمون إلى عدد من الكنائس في حلب ليحتفلوا جميعا بهذا العيد الغالي على قلوب جميع أبناء المدينة.

    أجراس دقت من أعالي الكنائس وتراتيل صدحت من حناجر المرنمين لتمتزج متحدة في سماء المدينة مع صوت الآذان ونداء المسلمين مشكلين لوحة فسيفسائية جميلة جسّدت مفهوم الإسلام الحقيقي الذي يحمل فكر التسامح والسلام ويبغض كل أشكال الفكر الإرهابي المتطرف.

    هي لوحة حقيقية رسّخت مفهوم المحبة التي يكنّها أبناء المدينة لبعضهم البعض وعززت فكرة انتمائهم الوطني وتشبثهم بجذور بالأرض بتاريخ 15 نيسان/إبريل أقامت كتدرائية الصليب المقدّس أمسية ترنيمية شَدَت بها أصوات المرنمين بإحساس عالٍ لتعانق كلماتهم القباب والسحاب وتداوي القلوب المتضرعة التي تحمل الأماني مع الدموع الخاشعة في المُقل وعند ملامسة عقرب الدقائق لتمام الساعة السابعة مساءً.

     

    ترانيم من القلب .. تصدح من كتدرائية الصليب المقدس بحلب
    © صور من المدونين Tarek Basmaje
    ترانيم من القلب .. تصدح من كتدرائية الصليب المقدس بحلب

    بدأت الكلمة الترحيبية بالحضور وذلك تأكيداً من الكنيسة على أهمية الوقت وضرورة احترامه في حياتنا اليومية حينها بدأت الأمسية الترنيمية بتراتيل عديدة من مقامي النهوند والكرد قدمها كل من الفنانين "نعيم سبع" و "حلا حكيم" إضافةً إلى ريمون ماردلي الذي رافقهم بأنغام من البيانو على آلة الآورغ ومع مقام الحجاز بترنيمة بعنوان "من الأعماق" تفرّد المرنّم نعيم سبع بأداء ترنيمي مميز حين شدى مرتجلاً أدعية عديدة من مقام الرست الشرقي إضافة إلى مقامي البيات والهزام تلك الارتجالات لاقت استحساناً كبيراً من السامعين ولو ان قسماً كبيراً منهم لم يدركوا ماذا حدث موسيقاً. إلا أنّ روحانية الترنيم أخذتهم إلى فضاءات من التأمل في عظمة الكلمة والمعنى المبني على الإحساس أولاً هي أنغام وتراتيل أرسل معها الحاضرون سلاماً ترنيمياً معطراً بعبق الزيتون إلى السيد المسيح الذي ضحّى كثيراً ليحيى هذا الدين.

    ترانيم من القلب .. تصدح من كتدرائية الصليب المقدس بحلب
    © صور من المدونين Tarek Basmaje
    ترانيم من القلب .. تصدح من كتدرائية الصليب المقدس بحلب

    من جهته نيافة المطران بطرس مراياتي أشار في تصريح صحفي إلى أن صلاة الشعنينة أتت هذا العام تحت عنوان (من الأعماق صرخت إليك يارب) لأن تلك الصرخة هي صرخة المؤمن التائب التي تصدر من القلب والأعماق لتسموا عاليا في أكوان المناجاة.. وأضاف قائلاً:" جاءت صلاتنا اليوم لتسأل الله أن يعمّ السلام على ربوع هذا الوطن وأن يبارك تلك البلاد من شرِ كل طامعٍ و محتلٍّ وغاز.

    في ذات السياق أكد الأب "أنطوان طحان" أن معناه السوريين خلال سنوات الحرب العجاف جعلتهم أكثر احساساً بمعناه السيد المسيح فمدينة حلب التي طالتها قذائف الحقد الآثمة لم تثني أهلها يوماً عن حضور الصلاة والترتيل إيماناً منهم بحتمية انتصار سورية على قوى التكفير والإرهاب بدوره المرنّم "نعيم سبع" أوضح قائلاً: " أتينا اليوم لنرفع أكُفّ الدعاء متحدين بترانيم صادقة لأن الله وحده المعطي فلولاه لم يصدح صوتي الآن لذا جئنا اليوم لنصلي معاً ونرسل رسالة حب وسلام إلى العالم بأسره".

    اختتمت الأمسية بكلمة من المطران مراياتي وترنيمة جماعية مع الصوت الفيروزي للمرنّمة/ حلا حكيم / بعنوان " يا سيدي كم كان قاسياً " تفاعلت معها شفاه الحاضرين وقلوبهم داعين الله فيها أن يرسى دعائم الاستقرار الدائم لتبقى سورية مهداً للحضارة و رمزاً للحبِ والإخاءِ والعيش المشترك.

    انظر أيضا:

    فرع اتحاد الصحفيين ينظم دورات مجانية في حلب
    صحفيو حلب... يؤكدون ضرورة الحفاظ على اللغة العربية
    الكلمات الدلالية:
    حلب, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    كيف ترى تطورات الأحداث في السودان؟
    • استمرار الاحتجاجات وتوتر الأوضاع في السودان
      0% (0)
    • تراجع الجيش وتسليم السلطة لقيادة مدنية
      0% (0)
    • غير ذلك
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك