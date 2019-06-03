تسجيل
21:42 03 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    المدونات
    الرئيس السوري بشار الأسد

    برلماني سوري يكشف ماذا فعل الأسد بأردوغان ... هل "دفعه إلى الحائط"؟

    © Sputnik . Пресс-служба главы Республики Крым
    انسخ الرابط
    طارق بصمه جي
    طارق بصمه جي
    0 10

    تتسارع في الفترة الأخيرة الأصوات الدولية التي تلتمس هدنة سريعة في إدلب...قبل أن يلتمس السوريون هلال العيد...! خصوصاً بعد أن منيت الجماعات الإرهابية هناك بخسائر فادحة بعد الهجوم الأخير الذي شنته القوات السورية والروسية على بؤر الإرهاب وتجمعاته مطلع شهر أيار/ مايو الفائت

    من هذا المنطلق لم تزل بعض الخطى تتسارع بكثافة لوقف زحف الجيش السوري باتجاه إدلب

    عن هذا المشهد السياسي تحديداً  كتب النائب خالد العبود، أمين سر مجلس الشعب السوري، موضحاً:

    " للمرّة الألف نؤكّد أن المشهد ليس كما يبدو في الإعلام…!! ففي إدلب أهداف الأسد أضحت أهدافاً مركبة، وعندما ينجزها، أو ينجز بعضها، لا يعنيه الإعلان عنها، وهذه واحدة أضحت واضحة جدّاً، في استراتيجية المواجهة لديه..!!

    منع "الأسد" إمكانية أن يستثمر أردوغان في فائض العنف الذي كان يعوّل عليه في إدلب، لجهة إمكانية أن يكرّس عنواناً سياسيّاً يمكّنه الضغط فيه على الدولة السوريّة..!!!

    لذا بقي الأسد يدفع بأردوغان حتى الحائط تماماً، حين أفقده إمكانية المقايضة على العنوان الكرديّ شرق الفرات…!!  ذاك العنوان الذي يُعتبر طبعاً هدفاً "أردوغانيّاً هاماً…".

    وأضاف العبود مستطرداً:

    حالياً لم يعد أردوغان فاعلا إقليمياً في المنطقة… خصوصاً حين أدرك الجميع أن حضوره في إدلب دفعه للاصطفاف بشكل تام إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة التي تورطت في عدوانها على القوات الروسيةّ… بالتالي لم يعد أردوغان يشكّل ضامناً لأمن المنطقة وهذا بات جلياً وواضحاً على الأرض.

    بالتالي لقد أسقط الرئيس السوري بشار الأسد إمكانية أن يكون أردوغان حاجة روسيّة أو إيرانيّة على مستوى المنطقة، وهذا كان واضحاً في الفترة الأخيرة من خلال التقدم والاحتكاك الذي قامت به كل من القوات السورية والروسية ضد أداة الفوضى والإرهاب في ريف"إدلب"!!! "

    وختم العبود مستنتجاً:

    لربما قد بدأ الجانبان الروسيّ والإيرانيّ التفكير مؤخراً بالفصل بين (دور أردوغان) و (دور تركيا إقليميّاً)… وعلى هذا الأساس نعتقد أن مناصري الحزب الحاكم في تركيا قد وصلتهم عدة رسائل مفادها…

    أن الإرهاب مهما طال فهو إلى انكسار وزوال… وأن القوات السوريّة والروسيّة ستواصل عزمها القضاء على كل جيب من فلول الإرهاب على تلك الأرض ".

    (المقال يعبر عن رأي كاتبه)

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    هل تتوقع نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    • لا أعلم
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك