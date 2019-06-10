تسجيل
12:19 10 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    المدونات
    صورة مؤرخة قبل عام 1937 خلال الانتداب البريطاني في فلسطين تظهر العرب يتظاهرون في القدس القديمة ضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويمكن رؤية جمال الحسيني رئيس الحزب العربي الفلسطيني

    فلسطين معركة وجود لا معركة حدود

    © AFP 2019 / WORLD WIDE PHOTOS
    انسخ الرابط
    أوس أبوعطا
    أوس أبوعطا
    0 0 0

    سعت إسرائيل بين حربي 1967 و 1973 إلى انتزاع اعتراف عربي بحقها في الوجود ضمن حدود آمنة، وخلال مسيرة المفاوضات من كامب ديفيد إلى مدريد وما تلاها من اتفاقيات، لم يتطرق الإسرائيليون لموضوع الاعتراف بكيانهم على أنه (دولة يهودية)، إلى أن اشترط رئيس حكومتهم نتنياهو عام 2009 ذلك في سياق تبنيه لحل الدولتين (الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدّولة).

    يهودية الدّولة وصفقة القرن

    مايك بومبيو
    © REUTERS / ERIC THAYER
    في اجتماع مغلق مع رؤساء أكبر المنظمات اليهودية… بومبيو عن "صفقة القرن": غير قابلة للتحقيق
    في ذلك الحين بيّن نتنياهو الدوافع وراء هذا الشرط بقوله: "الحقيقة البسيطة هي أنّ جذور الصراع كانت وما زالت بالشعب اليهودي في دولة خاصة به في وطنه التاريخي، حتى المعتدلون من الفلسطينيين ليسوا مستعدين حتى الآن لقول الأمور البسيطة، دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهكذا ستبقى، من أجل تحقيق السلام ينبغي على القيادة الفلسطينية أن تقول ببساطة: كفانا هذا الصراع، إننا نعترف بحق الشعب اليهودي في دولة خاصة به في هذه البلاد، وسنعيش إلى جانبكم بسلام حقيقي، لذلك فإن الشرط الأساسي لنهاية الصراع هو اعتراف فلسطيني علني وملزم بإسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي".

    كان الرد الفلسطيني حينها على هذا الطلب (إن إسرائيل لم تطلب من مصر والأردن اعترافاً كهذا عندما وقعت اتفاقيتي السلام معهما، ومنظمة التحرير اعترفت بحق إسرائيل بالوجود بسلام وأمن عام 1993 ولإسرائيل حرية تعريف طابعها الداخلي، ولا ينبغي مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف العلني لمثل هذا التعريف).

    هذا الطلب ليس بجديدٍ وليس بمفاجأة، وهو من الواضح ضمن أطر "صفقة القرن" التي تتكشف يوما تلو يوم.

     الكاتب والمختص بالشؤون الإسرائيلية عادل شديد، قدم  شرحاً وافياً عن هذا المطلب الإسرائيلي وتاريخه، ويقول شديد "إن هذا المطلب الإسرائيلي لا يعتبر جديدا، فقد طرح هذا الموضوع مع نشأة الحركة الصهيونية في القرن الـ18، والتي تبنت مشروع إقامة دولة يهودية لليهود، وخلال المؤتمرين الصهيونيين الأول والثاني ما بين عامي  1987 و1904 طرح هذا الموضوع أكثر من مرة".

    المرة الثانية التي طرح فيها الموضوع، كانت أيام الانتداب البريطاني، عندما سعى وزير خارجية بريطانيا "بلفور" إلى توطين اليهود في فلسطين، ونجح في إعطائهم وطن قومي في فلسطين، متناسياً السكان الأصليين من المسلمين والمسيحيين وتعامل معهم كأنهم أقلية في دولة اليهود، في حين تعامل مع اليهود كأنهم أغلبية، على الرغم من أن الحقيقة كانت عكس ذلك.

    وفي العام 1947 أعيد طرح هذا الموضوع مرة أخرى وبنفس أكبر وبتفصيل أعمق ضمن قرار تقسيم فلسطين، والذي منح اليهود ما نسبته 55% من مساحة فلسطين التاريخية، وتكون بمثابة دولة قومية لهم، شرط وجود العرب الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين على45% من مساحة الأرض المتبقية بما فيها مدينة يافا".

    مخاطر الاعتراف

    ويقول السياسي الفلسطيني المعروف محمد بركة وهو يعتبر من أبرز من استفاضوا بهذا الموضوع، أن المخاطر المحتملة للاعتراف بالدولة اليهودية تتمثل بالآتي:

    أ‌-  تبرير مبدأ الصهيونية الأساسي (جمع الشتات)، وإن إسرائيل هي الحل القومي لكل من يدين باليهودية بالعالم.

    ب‌- تبرير ضم الكتل الاستيطانية بجدار الفصل العنصري كحدود سياسية لأطماع إسرائيل، في الضفة الغربية المحتلة (نحو 200 ألف مستوطن في محيط القدس وحدها).

    ت‌-  تكريس ومواصلة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في إسرائيل كمواطنين من درجة ثالثة بعد الأشكيناز والسفارديم.

    ث‌-  تطبيق مخططات الترانسفير (التهجير القسري) والتبادل السكاني، خاصة مشروع برافر الذي يصادر حوالى 600 كم مربع من أراضي المواطنين العرب في النقب وتهجير أكثر من ثلاثين ألف منهم.

    ج‌-  الأخطر من كل ذلك، إغلاق الباب كلياً أمام حق العودة، وأمام حل قضية اللاجئين..

     وبين السيد بركة أن الآثار الخطيرة والمدمرة للاعتراف بالشرط الإسرائيلي بيهودية الدولة والتي تترتب على القضية الفلسطينية بكافة أبعادها تتمثل في:

    أولاً — شطب ونسف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم بشهادة فلسطينية، ومنح الفرصة لإسرائيل للتنصل من القرارات الدولية الداعمة للحق الفلسطيني.

    ثانياً — طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948 بزعم الحفاظ على نقاء الدولة اليهودية وترحيلهم إلى العالم العربي، فإسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ولا يحق للفلسطينيين أن يطالبوا باعتراف بهم كأقلية قومية، وما يعني أن للكيان الصهيوني الحق بترحيل الفلسطينيين إلى الدولة الفلسطينية إن قامت، أو الدول العربية المجاورة، وهذه نكبةٌ جديدة بحق شعبنا.

    ثالثاً — التسليم من قبل الفلسطينيين بأن قضايا الحل النهائي قد حُسمت، خاصةً قضية اللاجئين والقدس والحدود.

    رابعاً- بعد ذلك سيتم جلب كل اليهود في العالم إلى دولتهم الدينية القومية.

    خامساَ- سيتم القبول بمبادلة الأراضي الفلسطينية التي تقوم عليها الكتل الاستيطانية الكبيرة بالتجمعات الفلسطينية الكبيرة الموجودة داخل الأرض المحتلة 1948.

    سادساً- التهيئة لحرب دينية طاحنة بين اليهود والمسلمين، كون جميع اليهود (وليس فقط أصحاب الفكر الصهيوني الاستعماري) سيصبحون في نظر المسلمين مغتَصِبين لأرض فلسطين.

    سابعاً- هذا التحول سيدفع باتجاه الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن، أو في سيناء، وهو ما يتم العمل عليه الآن.

    هل سقط حل الدّولتين؟

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    الرئيس الفلسطيني يشيد بالبيان الروسي الصيني المطالب بتفادي الخطوات التي تقوض حل الدولتين
    إزاء هذه التداعيات الخطيرة، كانت المواقف الرسمية العربية والدولية لا تتجاوز الاستنكار والشجب والرفض. فمن جهتها أدانت الجامعة العربية قرار الكنيست بالقراءة التمهيدية الأولى (مشروع قانون الدولة اليهودية) الذي يجرم ويعاقب كل من يتنكر ليهودية الدولة، ووصف المشروع بأنه دليل جديد على مدى عنصرية الكيان الصهيوني، ومحاولة لشطب حق الشعب في البقاء بأرضه، ومسح تاريخه وتراثه وإلغاء حق اللاجئين في العودة.

    وعليه يجب عدم الوقوع في الشرك الصهيوني لإسقاط شعار الدولتين للشعبين، لأن تنفيذ هذا القرار يعني بصورة واضحة ضرورة إقامة دولة فلسطينية، وإن لعنة الوقت والمماطلة الصهيونية الخبيثة تتطلب توحيد وتصعيد الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى سلام وحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية كمرجعية أساس، وإن الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة يعد إنجازاً مهماً للحقوق الفلسطينية لأنه يدفع في اتجاه إجراء مفاوضات على ضرورة الانسحاب من أراضي دولة محتلة، وليس التفاوض على مستقبل أراضٍ متنازع عليها، وهذا لا يعني ضرب الحقوق القومية والمدنية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، فمما لاريب فيه، أن المعركة مع إسرائيل هي معركة وجود لا معركة حدود.

    (المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط)

    الكلمات الدلالية:
    صفقة القرن, أخبار فلسطين, قطاع غزة, القدس, الضفة الغربية, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    هل تتوقع نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    • لا أعلم
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك