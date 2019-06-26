تسجيل
15:57 26 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    المدونات
    افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت

    عراقيل أمريكية بأيادي محلية تغيب لبنان عن أهم معرض عسكري في العالم

    © Sputnik . Evgeniy Odinokov
    انسخ الرابط
    حسين سمور
    حسين سمور
    0 20

    لم ترق للكثيرين زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون الأخيرة إلى موسكو، خصوصا أولئك المقربين والمهللين لأي وفد أمريكي قادم إلى بيروت بصرف النظر عن أهميته أو مكانته، فالمهم بالنسبة لهم أنه من بلاد العم سام "منبع" الديمقراطية المفرطة التي تحاول نشرها في العالم كله.

    الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك
    © Sputnik . Zahraa Al Amir
    لبنان يظلم ويحرم جيشه الوطني من سلاح نوعي
    تستمر بعض القوى السياسية اللبنانية المقربة من واشنطن في هدم كل ما بني من محاولات لبنانية جدية للانتقال بالعلاقات مع روسيا إلى مستوى أعلى خصوصا أن العلاقة بين البلدين اتسمت دائما بالود والتعاون في مختلف المجالات.

    لكن صعوبات جمة تقف أمام هذه الأهداف من خلال عراقيل مباشرة وغير مباشرة تمارس في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لإبعاد لبنان عن روسيا بشتى الوسائل المتاحة، حيث تتمتع الولايات المتحدة بعلاقات تاريخية مع شخصيات لبنانية نافذة تستطيع متى أرادت أن تعرقل كل شيء من أجل الولايات المتحدة ونفوذها في المنطقة.

    استطاعت روسيا خلال السنوات العشر الأخيرة استعادة دورها في منطقة الشرق الأوسط عبر النافذة السورية المجاورة للبنان، وهذا ما أزعج الأمريكيين وجعل دورهم ينحسر وباتت أدوات الضغط تتقلص وتضعف بالرغم من حضورها القوي في المنطقة.

    لبنان يتغيب عن معرض "أرميا 2019" الروسي

     

    كان من المفترض أن يكون للبنان حضور رسمي كبير خلال منتدى "أرميا 2019"، لكن شيئا ما حصل أبقى وزير الدفاع اللبناني الياس بوصعب ووفده المرافق في بيروت. ليست المرة الأولى التي يتخلف فيها لبنان عن واجباته لكن الأمر أصبح يتكرر باستمرار وكأنها عملية مخطط لها لتعكير صفو كل النجاحات الأخيرة التي توصلت إليها الرئاسة اللبنانية مع القيادة الروسية.

    يماطل لبنان في توقيع اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا، فمنذ أيلول 2017 يراوغ رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بالأمر بالرغم من تصريحاته وحججه المختلفة للمماطلة وعدم تنفيذ الأمر.

    وأشارت مصادر لبنانية أن الغياب اللبناني بشخص وزير الدفاع الياس بوصعب جاء مرغما بسبب عدم إعطاء الحريري تفويضا حكوميا رسميا للوزير لتوقيع المعاهدة مع روسيا بداعي سفر رئيس الحكومة اللبنانية إلى الخارج وبالتالي قاطع وزير الدفاع اللبناني الحدث لعدم الوقوع في الاحراج بعد الوعود التي أطلقها بالإضافة أنه من المحسوبين على رئيس الجمهورية ميشال عون.

    لا شك أن السلوك السياسي لرئيس الحكومة اللبنانية جاء للعرقلة مرة أخرى، بحيث اعتبرت المصادر أن تغيب الحريري جاء في الوقت المناسب للتهرب من المسؤولية الواقعة عليه في التوقيع وبالتالي محاولة لوضع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ووزير الدفاع في وضع محرج أمام روسيا.

    كما كشف موقع لبناني عن حادثة أزعجت روسيا وكان مصدرها مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية، جورج شعبان، الذي بحسب الموقع تخطى الحكومة اللبنانية من خلال إبلاغ نائب وزير الدفاع الروسي ان معاهدة التعاون العسكري لن توقع قبل إقرار الموازنة، ما استدعى ردا من وزارة الدفاع الروسية التي اعتبرت أن الجهة المخولة بالتحدث بهذا الموضوع هي وزارة الدفاع اللبنانيّة حصرا.

     هذه التفاصيل هي أكبر برهان أن الحاصل اليوم هو متعمد بفضل السياسات المعتمدة من فريق سياسي يحاول قدر الإمكان تقديم خدمة لحليفه الأمريكي على حساب بلاده وجيشه وأمنه، وذلك من خلال تجاهل السلاح النوعي للجيش اللبناني بدل الحصول على مدرعات لنقل الجنود وطوافات قديمة مضى عليها الزمن قادرة فقط على إطفاء الحرائق.

    مروحية أمريكية فوق سفارة الولايات المتحدة في لبنان بعوكر
    © AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN
    مروحية أمريكية فوق سفارة الولايات المتحدة في لبنان بعوكر

    لبنان…. أرض أمريكية خصبة

     

    تاريخيا اعتبر لبنان دولة تقع تحت التأثير السياسي الأمريكي وكان ذلك يتجسد من خلال الاستراتيجيات الأمريكية المتعلقة بالسياسة الخارجية في العقود الماضية، بالإضافة إلى طبيعة النظام اللبناني المدعوم غربيا والذي حارب المحور الإشتراكي والشيوعي في تلك الفترات.

    كما يعد لبنان للولايات المتحدة بلدا مهما للولايات المتحدة حيث تقوم واشنطن ببناء أكبر سفارة أمريكية لها في المنطقة على تلة عوكر اللبنانية، بالإضافة استخدامها المطارات اللبنانية لهبوط طائرات عسكرية مختلفة بالاتفاق مع الجانب اللبناني في إطار اتفاقات تعاون عسكري مشترك.

    هذا عدا عن الأيديولوجية العسكرية اللبنانية التي تعتمد النظام الأمريكي ويقوم الضباط على اكتساب الخبرات العلمية والقتالية في المعاهد العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

    (المقال يعبر عن رأي كاتبه)

    انظر أيضا:

    عون يكتب "التاريخ" للبنانيين في موسكو
    لبنان يظلم ويحرم جيشه الوطني من سلاح نوعي
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    هل تتوقع نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    • لا أعلم
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك