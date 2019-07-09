تسجيل
11:48 09 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    المدونات
    فرحة لاعبي منتخب الجزائر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

    هل سيحقق المنتخب الجزائري بطولة الكان؟

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    انسخ الرابط
    أوس أبوعطا
    أوس أبوعطا
    0 10

    أشعل تفوق المنتخب الجزائري الحسرة والندم في قلب وعقل اللاعبين الجزائريين الذين فضلوا اللعب لمنتخب فرنسا على منتخب بلادهم، وأبرزهم سمير نصري وكريم بنزيما.

    حيث أن الأخير يتفاعل ويتابع منتخب بلاده بعاطفة عالية، وهما ممنوعان من اللعب لفرنسا لسجلهما التأديبي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا: كيف سيكون حال المنتخب الجزائري لو لعب له سمير نصري وكريم بنزيما ومن قبلهما زين الدين زيدان؟ 

     ،وبالعودة لتاريخه في "كان"، نجد أن المنتخب الجزائري، حقق لقب كأس الأمم الإفريقية في مناسبة واحدة عام 1990 على أرضه في مواجهة "النّسور الخضر" مع المدرب الراحل عبد الحميد كرمالي وبلغ المباراة النهائية عام 1980 في نيجيريا، وحل ثالثاً في نسختي 1984 في ساحل العاج بعد تفوقه على شقيقة المصري، و1988 بفارق ركلات الترجيح على حساب جاره المغربي صاحب الضيافة.

    وبعد فشله في التأهل لمونديال روسيا 2018، يقدم اليوم المنتخب الجزائري بقيادة مدربه الوطني المميز جمال بلماضي أداءً مبهرأ يجعل منه المرشح رقم واحد لنيل البطولة، وذلك بسبب شراسة لاعبيه حتى في حال تقدمهم ولو بثلاثة أهداف على الخصم، فهم لا يرتاحون ولا يدعون الخصم يرتاح وهذا يدلل على احترافية عالية وانضباط يكاد يفتقده بعض المنافسين في البطولة، وهو واضح لدى المنتخب المصري الذي كان يعتمد مدربه على الحلول الفردية متمثلة بمحمد صلاح وتريزيغيه، ولكن في المقابل شقيقه الجزائري يعتمد على التكامل في اللعب والاعتماد على المجموعة مع وهب الحرية لثلاثي الرعب في الهجوم.

    العلامة الكاملة…الشّراسة الكامنة

    الجزائر وغينيا في أمم أفريقيا
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    محرز رجل مباراة الجزائر وغينيا... ومدربه غير راض
    "الجزائر تكتسح غينيا"، "الجزائر تلتهم غينيا"، "الجزائر تسحق غينيا في الكان"، بهذه العبارات افتتحت الصحافة العربية والعالمية مقالاتها عن المنتخب الجزائري، بعدما أظهر قدرة عالية وكفاءة متميزة ومستوى ثابتٍا وشراسة هجومية، مع تطبيق الضغط العالي واستخلاص الكرة من الخصم والتركيز على الكرات العالية واللعب في منطقة الخصم وبناء الهجمة من الخلف وتغطية خط الوسط عند تقدم الظهير، وخاصة رواق يوسف عطّال المشتعل بفضل نشاطه وحيوتيه وانضباطه التكتيكي رفقة زملائه.

    مع تنوع أسلحته الهجومية وعلى رأسها جناح مانشستر سيتي والمتوج بلقب هداف وأفضل لاعب في البريميرليغ رياض محرز، الذي ظهر كقائدٍ كفؤٍ لمحاربي الصحراء، ورأس الحربة بغداد بونجاح ويوسف بلايلي، شكّل جمال بلماضي ثلاثيا للرعب يخيف الخصوم مع بدلاء لا يقلّون أهمية كإسلام سليماني وآدم أوناس الذي سجل لليوم ثلاثة أهداف في مسابقة الكان. أما إسماعيل بن ناصر الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في دور المجموعات بعد تقديمه مستويات مبهرة في بطولة كأس الأمم، كما فاز بلقب أفضل لاعبي في مباراتي الجزائر ضد السنغال وكينيا.

    شباك نظيف clean sheet

    من المعروف أن جمال بلماضي لعب بطريقة لعب 4-3-3، بالاعتماد على رايس مبولحي في حراسة المرمى، وفي الخط الخلفي الرباعي يوسف عطال وبن سبعيني وعيسى ماندي وجمال بلعامري.

    وفي وسط الملعب عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي، وفي الأمام الثلاثي المرعب بغداد بونجاح ورياض محرز ويوسف البلايلي.

    ولليوم لم يتمكن أي منتخب من المنتخبات الأربعة التي واجهها وهزمها المنتخب الجزائري من هز شباكه، وذلك يعود للانضباط العالي للاعبي الوسط وتغطيتهم خلف الظهير وثبات مستوى قلبي الدفاع وعدم المخاطرة بالتقدم للأمام وبالتالي ترك مساحات. إضافة لتميز حارس المرمى الأخطبوط رايس مبولحي.

    جمال بلماضي وفعالية المدرب الوطني

    أظهر المدرب جمال بلماضي احترافية كبيرة في تعامله مع اللاعبين في مباراة تنزانيا، بعدما دفع بلماضي بالعديد من البدلاء، الذين لم يشاركوا في أول مباراتين، عدا إسماعيل بن ناصر والحارس رايس مبولحي، اللذين لعبا ضد كينيا والسنغال.المباراة التي تألق بها آدم أوناس لاعب نابولي الايطالي حيث سجل هدفين وصنع هدف، وبتصرفه هذا يدفع لاعبيه لتقديم أفضل ماعندهم، فاعتماده على سياسة المداورة في مباراة تنزانيا، منح الفرصة للأساسيين لالتقاط الأنفاس، كما أن ذلك يدفعهم للقتال بشكل أكبر على مراكزهم وخاصة بعد تألق البدلاء.

    (المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط)

    الكلمات الدلالية:
    الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    هل تعتقد أن "صفقة القرن" سوف تنفذ على أرض الواقع؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    • لا أدري
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك