تسجيل
17:11 09 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    المدونات
    الأمير فيصل فيصل بن عبد العزيز آل السعود في موسكو، عام 1932

    صور نادرة للملك السعودي فيصل بن عبد العزيز في موسكو

    CC0
    انسخ الرابط
    مدونة فادي الأطرش
    فادي الأطرش
    0 40

    استقبلت موسكو يوم 29 مايو/ أيار 1932 وزير خارجية مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الذي وصل إلى العاصمة السوفيتية موسكو بقطار مخصص من وارسو.

    وكانت هذه الزيارة الرسمية إلى الاتحاد السوفيتي من قبل مسؤلين من الحجاز (السعودية في المستقبل) هي الأولى في تاريخ الدولة العربية، حيث كانت موسكو النقطة الأخيرة في الجولة الدبلوماسية حول أوروبا لدى الأمير فيصل بن عبد العزيز، الذي أصبح ملكا للسعودية في عام 1964.

    صورة لرئيس اللجنة التنفيذية ميخايل كالينين يستقبل الأمير فيصل

    صورة لرئيس اللجنة التنفيذية المركزية ميخايل كالينين يستقبل الأمير فيصل
    Soviet Archive
    صورة لرئيس اللجنة التنفيذية المركزية ميخايل كالينين يستقبل الأمير فيصل

    وكان الهدف من الزيارة مناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث كانت المملكة العربية من أكبر مستوردي المحروقات السوفيتية، وتحديدا الكيروسين، حيث لم يتم استكشاف احتياطيات المملكة النفطية بعد. وكذلك كانت المملكة بحاجة إلى دين مالي من الاتحاد السوفيتي.

    صورة لوزير الخارجية السوفيتي ليف كاراخان مع الأمير فيصل

    صورة لوزير الخارجية السوفيتي ليف كاراخان مع الأمير فيصل
    Soviet Archive
    صورة لوزير الخارجية السوفيتي ليف كاراخان مع الأمير فيصل

    تمهيدا لهذه الزيارة، بدأت مرسالة دبلوماسية بين رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفيتي ميخايل كالينين وملك الحجاز ونجد وملحقاتها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حيث كانا يتراسلان عبر المبعوث السوفيتي الخاص إلى الحجاز نزير تيورياكولوف.

    صورة لاستقبال الأمير فيصل في محطة "بيلاروسكايا" في موسكو

    صورة لاستقبال الأمير فيصل في محطة بيلاروسكايا في موسكو
    Soviet Archive
    صورة لاستقبال الأمير فيصل في محطة "بيلاروسكايا" في موسكو

    التقى الأمير فيصل آنذاك تقريبا مع جميع أبرز السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين في الاتحاد السوفيتي، ما عدا الزعيم جوزيف ستالين. يذكر أن الاتحاد السوفيتي أول من اعترف بمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها كدولة، التي تحولت إلى المملكة العربية السعودية، لتبدأ علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.

    انظر أيضا:

    "ولد ملكا"... تأريخ رحلة الملك فيصل التي غيرت تاريخ السعودية
    فيديو نادر للملك فيصل داخل الكعبة
    الملك فيصل والرئيس السادات فوق حطام خط بارليف (فيديو نادر)
    "على ظهر الباخرة الملكية"... صورة نادرة للملك فيصل بن عبد العزيز
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    هل تعتقد أن "صفقة القرن" سوف تنفذ على أرض الواقع؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    • لا أدري
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك