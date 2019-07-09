صور نادرة للملك السعودي فيصل بن عبد العزيز في موسكو

استقبلت موسكو يوم 29 مايو/ أيار 1932 وزير خارجية مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الذي وصل إلى العاصمة السوفيتية موسكو بقطار مخصص من وارسو.

وكانت هذه الزيارة الرسمية إلى الاتحاد السوفيتي من قبل مسؤلين من الحجاز (السعودية في المستقبل) هي الأولى في تاريخ الدولة العربية، حيث كانت موسكو النقطة الأخيرة في الجولة الدبلوماسية حول أوروبا لدى الأمير فيصل بن عبد العزيز، الذي أصبح ملكا للسعودية في عام 1964.

صورة لرئيس اللجنة التنفيذية ميخايل كالينين يستقبل الأمير فيصل

Soviet Archive صورة لرئيس اللجنة التنفيذية المركزية ميخايل كالينين يستقبل الأمير فيصل

وكان الهدف من الزيارة مناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث كانت المملكة العربية من أكبر مستوردي المحروقات السوفيتية، وتحديدا الكيروسين، حيث لم يتم استكشاف احتياطيات المملكة النفطية بعد. وكذلك كانت المملكة بحاجة إلى دين مالي من الاتحاد السوفيتي.

صورة لوزير الخارجية السوفيتي ليف كاراخان مع الأمير فيصل

Soviet Archive صورة لوزير الخارجية السوفيتي ليف كاراخان مع الأمير فيصل

تمهيدا لهذه الزيارة، بدأت مرسالة دبلوماسية بين رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفيتي ميخايل كالينين وملك الحجاز ونجد وملحقاتها عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حيث كانا يتراسلان عبر المبعوث السوفيتي الخاص إلى الحجاز نزير تيورياكولوف.

صورة لاستقبال الأمير فيصل في محطة "بيلاروسكايا" في موسكو

Soviet Archive صورة لاستقبال الأمير فيصل في محطة "بيلاروسكايا" في موسكو

التقى الأمير فيصل آنذاك تقريبا مع جميع أبرز السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين في الاتحاد السوفيتي، ما عدا الزعيم جوزيف ستالين. يذكر أن الاتحاد السوفيتي أول من اعترف بمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها كدولة، التي تحولت إلى المملكة العربية السعودية، لتبدأ علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.