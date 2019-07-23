توقعت في مقالتي السابقة تتويج المنتخب الجزائري ببطولة أمم أفريقيا (الكان)، وهذا التوقع لم يأتِ عن عبث بل هو بسبب أفضلية و"علو كعب" المنتخب الجزائري الشقيق على باقي المنتخبات المشاركة، فقد فاز المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عاماً وللمرة الثانية في تاريخه.

،وشهدت التشكيلة المثالية للبطولة الأفريقية، وجود لاعبين جزائريين ألا وهم الحارس رايس مبولحي وإسماعيل بن ناصر وعدلان قديورة ورياض محرز، إضافة إلى اختيار كل من إسماعيل بن ناصر لاعب الوسط المتميز كأفضل لاعب في البطولة ورايس مبولحي كأفضل حارس في البطولة الأفريقية وجمال بلماضي كأفضل مدرب في بطولة الأمم الأفريقية.

حصن الدفاع

حصلت منتخبات عربية مشاركة على العلامة الكاملة 9 نقاط في ختام الدور الأول، لكن الترشيحات كانت تحوم حول المنتخب الجزائري والسنغال "أسود التيرانغا" أي الأسود الطيّبة، المنتخب الذي تمكن من هزيمته محاربو الصحراء مرتين خلال البطولة وبنفس النتيجة هدف مقابل لا شيء، ولم يتمكن أسود التيرانغا من فك شيفرة دفاع الخضر ولا اختراق عرين رايس مبولحي وهز شباكه.

لم يدخر الجزائريون جهداً في الذود عن مرماهم، وظهر تميز خط الدفاع وصلابته جلياً إبان البطولة، حيث تلقت شباكهم هدفين فقط طوال البطولة، وحافظ رايس مبولحي على نظافة شباكه خلال أربع مباريات متتالية.

الصحافة العالمية تحتفي بالجزائر

عنونت صحيفة "ماركا": "أفضل هداف في العالم يسقط السنغال".

وقالت صحيفة العاصمة الإسبانية" إن بغداد بونجاح أفضل هداف في العالم بعام 2018 برصيد 59 هدفًا نجح في إسقاط السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية".

أما صحيفة "الجارديان" البريطانية، عنونت: "مدرب رائع يقود الجزائر إلى عرش أفريقيا".

وأشادت الصحيفة بجمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، ووصفته بالرائع.

من جانبها علقت شبكة "سكاي سبورتس": "رياض محرز يقود الجزائر نحو الحلم الأفريقي".

وأضافت أن محرز نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

© صور من المدونين مبارك للجزائر توأم فلسطين

وفي السياق ذاته، خرجت احتفالات شعبية في قطاع غزة والضفة الغربية، عقب فوز المنتخب الجزائري وحصوله على البطولة الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، ورفعت الجماهير الفلسطينية أعلام الجزائر، وعبرت عن بهجتها بهذا الانتصار الرياضي.

مبارك للجزائر توأم فلسطين على هذا الإنجاز المذهل.

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