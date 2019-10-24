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11:08 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    المطرب سمير جركس يشعل المدرجات فرحا في مدينة حلب السورية

    المدونات

    المطرب سمير جركس يشعل المدرجات فرحا في مدينة حلب السورية

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    وسط حضور منقطع النظير، أحيا الفنان القدير سمير جركس حفلاً غنائياً على خشبة مسرح نقابة الفنانين بحلب ضمن فعاليات ( حلب عاصمة الثقافة السورية)، ساعتان من الزمن ألهب من خلالهما الفنان جركس مشاعر الجماهير الحلبية التي تفاعلت طرباً في ذاك المسرح الذي فاض بالحاضرين قبل ساعات عديدة من الموعد المحدد للحفل..!!

    جلوساً ووقوفاً وضمن الممرات وعلى الأدراج الطويلة تابع عشاق "شيخ الكار" فنانهم القدير الذي غنى لهم بتاريخ 22-10-2019 باقة من أجمل الأغنيات .والموشحات والقصائد المميزة التي تحمل عبقاً من سحر الشرق وإبداعاً من عراقة الكلمة وأصالة الوتر

    سمير جركس ذاك الصوت الذي قلّ شبيهه في الساحة الفنية السورية أفسح المجال أمام جماهيره لمرات عديدة أثناء الحفل، للغناء  بصوت جماعي وسط تصفيق ."حار،  رسم شكل الجملة الإيقاعية دون تدخل من الآلات الموسيقية..!! بتفاعل قل نظيره في احتفالات "حلب عاصمة الثقافة السورية 

    بدأ الحفل بموشح "أحن شوقاً" من مقام الراست تلاه باقة من المواويل باللهجة الحلبية المحكية من مقام الحجاز  تبعها أغنية "مريم مريمتي"  ثم أغنية ."تسلميلي يا حلب" من مقام الصبا

    .ومن ذات المقام انتقل الفنان جركس إلى أغنية  "للمرة الأخيرة" تبعها بأغنيته الشهيرة "ظلموني عيالي" من مقامي النهوند والبيات

    .ومع إيقاع (الوحدة) بدأ جركس أغنية "يا قلبي ليه" وسط تفريدات مميزة من آلة القانون على ذات الإيقاع الموزون

    ونزولاً عند طلب الحاضرين قدم جركس أغنيته الشهيرة "قومي ورجيني على طولك"  تلك الأغنية التي ما زال يتفاعل على أنغامها الحاضرون فرحاً في كل مرة.

    ومن كلمات الشاعر سليم سروة وإيقاع "الهجع" غنى الفنان جركس قصيدة "سلي فؤادي يا حلب" من مقام الهزام، لينتقل بعدها لغناء بعضٍ من  ألحان .الموسيقار الحلبي الراحل عمر البطش فاختار أغنية "ابعتلي جواب" من مقام البيات

    .ومن ذات المقام اختتم الفنان جركس حفله الفني بأغنية "حبيبي على الدنيا" أتبعها بوصلة طربية من مقام الحجاز

    مع نهاية الفعالية أشار مدير الثقافة بحلب، جابر الساجور، إلى أهمية أن تلك الفعاليات التراثية التي تعيد للأذهان عراقة الكلمة في القصيدة وجمال اللحن الرصين، منوهاً أن  فعاليات "حلب عاصمة الثقافة السورية" لا تقتصر على الأمسيات الموسيقية فحسب، إنما تشمل عدداً من الفعاليات المنوعة كالعروض المسرحية والأمسيات الشعرية ومعارض النحت والكتب والفن التشكيلي وهي تستمر لمدة شهر كامل ضمن الفترة الواقعة بين 9-10-2019 حتى 9-11-2019

    حضر الحفل عدد من الحضور الرسمي إضافة باقة من الفنانين وحشد غفير من الجماهير الحلبية العاشقة للفن والثقافة والتراث الحلبي الأصيل. 

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