تسجيل
14:02 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    المدونات
    احتجاجات على رفع أسعار الوقود في طهران، إيران 16 نوفمبر 2019

    " الخطة (ب) بدأت في طهران "... فهل فشل المخطط الأميركي؟

    © AFP 2019 /
    انسخ الرابط
    بقلم
    0 10
    تابعنا عبر

    في سطور هامة ومطولة كتب رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الإعلامي ناصر قنديل تحليلاً للوقائع الجارية ولرؤى القيادة الإيرانية حول نظرتها للاحتجاجات ضمن الشوارع الإيرانية... منوها إلى الدور الأميركي الذي زج بكل ما يستطيع لتحويل مسار الاحتجاجات إلى مكـان .آخر، في ظل حصار واشنطن الجائر وعقوباتها الاقتصادية التي تزداد يوماً بعد يوم على طهران

     

    لذا رصدنا لكم ما كتبه تحت عنوان "إيران والخطة ب)" قائلاً :

    " لم تكن إيران بحاجة لتقديم إثبات لتأكيد الطابع السياسي المرتبط بأجندة خارجية للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وهذا طبعاً تماشى مع اعتراف المسؤولين الإيرانيين بوجود بُعد شعبي نسبي في بعض التحرّكات والمطالبات، فطهران ترى أن مخططات واشنطن تجاهها تأتي كمحاولة سطو على التحرّكات الشعبية وتجييرها لحساب مشروع سياسيّ يخدم المصالح الأميركية، بالاستناد إلى الدور الأميركي السابق في تجفيف المقدّرات المالية عبر نظام العقوبات الاقتصادية ..!!

    وأضاف :

    " بالنظر لطبيعة الموضوع الذي تفجّرت حوله الاحتجاجات في إيران، والناجم عن قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، يكفي التساؤل عن التوقيت، الذي كان بمستطاع المسؤولين الإيرانيين التحكم به، خصوصاً في ظل مواجهة شاملة تبلغ ذروتها بين طهران وواشنطن، وهنا يشرح مسؤولون إيرانيون قراءتهم للقرار والوضع الناشئ عنه، بالقول: ( إنها مواجهة تحت السيطرة )، ويفسرون ذلك بالقول أن هذا القرار فتح الباب لتحرك جماعات معارضة تحرّكها واشنطن ، أكثر مما أثار فئات شعبية واسعة تحت عنوان التضرّر من القرار، فيجب أن يعلم المتابعون أن سعر البنزين في إيران هو الأرخص في العالم، حيث أن سعر صفيحة 20 ليتراً كان سعره أقل من دولارين، وبعد الزيادة صار السعر للشريحة الأولى التي تستهلك أقل من 60 ليتراً شهرياً، ثلاثة دولارات فقط للصفيحة، بينما أصبح السعر لمن يستهلك أكثر من هذه الكمية 6 دولارات، وهو أقل من نصف سعر الكلفة لصفيحة البنزين، علماً أن السعر الأعلى لصفيحة البنزين في إيران مازال ثلث السعر المباع في الأسواق اللبنانية تقريباً.

    فالحسابات الاقتصاديّة الإيرانيّة تقول، أن استهلاك مئة مليون ليتر في إيران يومياً يرتّب قرابة خمسة عشر مليار دولار كدعم سنويّ للخزينة الإيرانية!!

    وهو رقم كبير في الظروف الراهنة لجهة عدم وجود وارد كبير للعملات الأجنبيّة في ظل العقوبات الإمريكية الجائرة ، بالتالي إن مواصلة العمل بالأسعار السابقة سيكون صعباً ..! مع تراجع القدرة على تصدير النفط وبيعه في الأسواق العالمية ،  فالعدالة تقتضي إعادة توزيع الأعباء أيضاً ، لكن دون المساس بالفئات الأشدّ فقراً في المجتمع الإيراني، التي تستهلك أقل من 60 ليتراً في الشهر، والتي لن تزيد كلفتها الإضافية عن 2 – 3 دولار شهرياً بعد الزيادة، وهؤلاء يشكّلون قرابة 60% من الإيرانيين ، بينما تكون الزيادة على الطبقة الوسطى التي تستهلك قرابة ضعف الشريحة الأولى ستكون كلفتها الإضافيّة بين 10 – 20 دولاراً شهرياً، وهو متناسب مع دخلها وقدرتها على التحكم بفاتورة استهلاكها، أما الطبقات الميسورة فلن تتأثر بالتأكيد وليست طرفاً في التضرر.!! "

    و عرّج موضحاً :

    " الأهم أن الاستهلاك انخفض مع القرار بنسبة 20% وأن قرابة 20% أخرى كان يتمّ تهريبها خارج الحدود ستنخفض إلى أقلّ من النصف على الأقل، ما يعني أن إجمالي وفر الخزينة، يقارب ستة مليارات دولار سنوياً، سيتم تدويرها لمجالات أخرى تتصل بحاجات أشد أهمية للشعب الإيراني مع توافر وسائل نقل عام عملاقة ومنتشرة في كل المدن والمحافظات، يتقدّمها المترو في طهران. "

    http://www.al-binaa.com/archives/article/223420

    واستطرد قائلاً :

    " في القراءة السياسية والأمنية، هذا القرار وفّر لإيران فرصة غير مسبوقة لتقديم سبب يدفع واشنطن لاعتبار القرار الإيراني مصدراً كي تحسن طهران وضعها المالي وبالتالي هذا يجب منعه أمريكياً ..!!

    نعم يحتفل المسؤولون الأميركيون بما وصفوه "ارتكاب القيادة الإيرانية حماقة قاتلة" واعتبروها فرصة لا يجب تفويتها ، فتمّ الزجّ المباشر وغير المباشر، بكل الذين تصل إليهم اليد الأميركية من جماعات معارضة ونشطاء وجمعيات وشبكات منظمة، ليخوضوا معركة فاصلة ما زال يظنّ الأميركيون أنها رابحة، فيما باتت تراها القيادة الإيرانية فرصة لقطع رأس التخريب بعد عزله عن الجسد الشعبي، الذي يثقون أنه لا يزال غائباً عن الاحتجاجات،  عدا بعض الذين جذبتهم التعبئة الإعلامية، أو مبدأ فكرة الاحتجاج، قبل الزيادة ومن خلالها، لم ينتبه الأميركيون، إلى أنها مصيدة مناسبة لمعركة يخوضها الإيرانيون في أرض مكشوفة مع الجماعات التي أنفقت واشنطن مالاً ووقتاً لبنائها تذخيراً لمعركة يكون لها عمق شعبي، كحال لبنان والعراق. والمعركة من الزواية الإيرانية هي عملية استباقية مدروسة قاربت على النهاية بنجاح، ولن يتمكن الأميركي من دفعها للتصعيد، بل سيفتقد ما أعدّه وقام ببنائه، بعد أن تمّ كشفه واصطياده، بناء على معلومات مسبقة عن طبيعة الخطة الأميركية".

    فيما اختتم مقاله بعبارة: " الخطة ب تطبَّق حالياً وستظهر نتائجها قريباً، وسيضحك كثيراً مَن يضحك أخيراً !! " .

     

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    بعد إعلان جانين آنيز توليها مهام الرئيس، هل تتوقع هدوء الأوضاع في بوليفيا؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك