تسجيل
11:25 GMT10 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    المدونات
    حفل تكريم للفائزين بجائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني في نسختها الخامسة والعشرين وذلك على مسرح نقابة الفنانين بحلب

    برعاية نائب رئيس الجمهورية العربيّة السوريّة حفل تكريمٍ للمبدعين والفنانين... يُقام في حلب

    © صور من المدونين
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104448/76/1044487666.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/blogs/202002101044487502-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D9%84%D9%8F-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8D-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8/

    برعاية الدكتورة نجاح العطار، نائب رئيس الجمهورية العربية السوريّة، أقام مجلس مدينة حلب حفل تكريم للفائزين بجائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني في نسختها الخامسة والعشرين وذلك على مسرح نقابة الفنانين بحلب بتاريخ 8 فبراير/ شباط 2020.

    ومع بداية الحفل، وبعد النشيد العربي السوري، أرسل الحاضرون تحيةً لأبطال الجيش السوري والحلفاء، الذين يسطّرون في هذه الأيام أروع ملاحم البطولة والنصر على الإرهاب، ضمن جبهتي ريف إدلب وريف حلب، مستذكرين تضحيات جميع الشهداء في سبيل أن تحيا سورية بأمنٍ وحبٍ وسلام.

    بعد ذلك أكّد محافظ حلب، العميد حسين دياب ممثل راعي الاحتفال، أن (جائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني) هي تجسيد حقيقي لتوجيهات القائد حافظ الأسد وتعبير عن رؤية الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، فبالتالي تلك الجائزة هي تحفيز للفكر والإبداع والثقافة، وتشجيع للمبدعين بمختلف المجالات، وذلك في سبيل رفع المستوى الثقافي والمعرفي، إضافةً إلى رعاية الإبداعات العلمية والفكرية والفنية واستثمارها بأفضل الطرق، مشيراً إلى أن مرحلة إعادة الحياة في حلب قد بدأت فعلاً...على أكثر من محور. 

    حفل تكريم للفائزين بجائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني في نسختها الخامسة والعشرين وذلك على مسرح نقابة الفنانين بحلب
    © صور من المدونين
    حفل تكريم للفائزين بجائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني في نسختها الخامسة والعشرين وذلك على مسرح نقابة الفنانين بحلب

    وفي ذات السياق، لفت رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معد المدلجي، إلى أن الثقافة في سورية هي ثقافةُ بناءٍ للإنسان وإعمار للأوطان، مؤكداً أن حلب كانت ولا زالت عاصمةً للثقافة، ففي عام 2006 كانت عاصمة للثقافة الإسلامية، وها هي قد تُوجت في العام الماضي عاصمةً للثقافة السوريّة، نظراً لما تكتنزه هذه المدينة من إرث ثقافي وحضاري و موسيقي، لم تزل شواهده  حاضِرة في صفحات الموسيقى العربية و متحف حلب الوطني.

    فاز بالجائزة عن المحاور الثلاثة:

    1- المحور العلمي: فاز كل من الدكتور أحمد عمار نعساني والدكتور وسيم هبرة والدكتور أحمد ضيا سكري، من جامعة حلب، وذلك عن مشروع:

     "تصميم وتنفيذ منظومة الطاقة بالاتجاهين و ربطهما مع مصادر الطاقة المتجددة".

    2- المحور الأدبي: أفضل كتاب توثيقي عن حلب

    فاز به فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي عن كتاب “حلب.. مدينة لا تموت”

    3- محور الإبداع الفني: 

    فاز الفنان عبد الحليم حريري عن تقديمه لمشروع "موشحات وأغانٍ دينية للموسيقار الراحل عمر البطش".

    حفل تكريم للفائزين بجائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني في نسختها الخامسة والعشرين وذلك على مسرح نقابة الفنانين بحلب
    © صور من المدونين
    حفل تكريم للفائزين بجائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني في نسختها الخامسة والعشرين وذلك على مسرح نقابة الفنانين بحلب

    فيما تم منح "جائزة شخصية العام 2019" للباحث محمد قجّة وذلك لجهوده المبذولة في إنجاح جائزة الباسل منذ انطلاقتها الأولى عام 1994 و لحضوره الأدبي والثقافي المميز في مدينة حلب.

    الجدير بالذكر أنه تقدم لهذه الجائزة /39/ مرشحاً عن عام 2019، وفاز منهم الأسماء السابقة بمبلغ مالي قيمته /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية لكل محور، إضافة إلى منحهم شهادة تقدير ودرع تكريمي وسط هذا الاحتفال.

    حفل تكريم للفائزين بجائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني في نسختها الخامسة والعشرين وذلك على مسرح نقابة الفنانين بحلب
    © صور من المدونين
    حفل تكريم للفائزين بجائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني في نسختها الخامسة والعشرين وذلك على مسرح نقابة الفنانين بحلب

    تخلل الحفل فيلم قصير تحدث عن تاريخ جائزة الباسل بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقها، إضافة إلى فقرة فنية من المعزوفات الموسيقية قدمتها فرقة نغَم للموسيقى السورية. 

    (المقال يعبر عن رأي كاتبه)

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    ماذا تتوقع بعد إعطاء أردوغان مهلة للجيش السوري؟
    • تراجع الجيش السوري خشية رد فعل تركي
      0% (0)
    • استمرار تقدمه وتجاهل المهلة التركية
      0% (0)
    • تحرك عسكري تركي لإجباره على التراجع
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك