تسجيل
22:07 GMT18 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    المدونات

    "فقاعات الشمال"... تبادل مهام القصف بين الأسد وحفتر

    © REUTERS / Khalil Ashawi
    انسخ الرابط
    0 60
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104455/17/1044551754.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/blogs/202002181044593249-%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1--/

    ما أن تهدأ أصوات المدافع والدبابات قليلا على الجبهة السورية، التي تشهد منذ أسابيع حربا طاحنة، أحرز فيها الجيش السوري تقدما واسعا في محافظة إدلب، حتى تشتعل الجبهة الليبية بقصف نفذه الجيش الوطني الليبي على مستودعات للذخيرة في ميناء طرابلس.

    الجبهتان البعيدتان جغرافيا والقريبتان عسكريا، لا يمكن فصل أبعادهما السياسية والعسكرية، في ظل التطورات الأخيرة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة، خصوصا أنهما (الجيشان السوري والوطني الليبي) يقاتلان من وجهتي النظر السورية وحكومة شرق ليبيا، مجموعات مدعومة تركيا.

    الجيش السوري يتقدم على وقع هدير الفقاعات

    بالرغم من التصريحات "النارية" التي تصدر من الدبلوماسية التركية، والتي كان آخرها، تصريح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، والذي قال فيه إن هدف بلاده الرئيسي في إدلب هو "العودة إلى اتفاق سوتشي"، مؤكدا أن  "تغيير مواقع نقاط المراقبة التركية في إدلب "أمر غير وارد". إلا أن الجيش السوري يتابع تقدمه السريع على جبهات عدة، في غرب حلب وشرق إدلب، غير مصغ لم أطلق عليه الرئيس الأسد "فقاعات الشمال".

    الرئيس الأسد "معركة تحريرِ ريفِ حلب وإدلب مستمرةٌ بغض النظر عن بعض ‏الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال، كما استمرارُ معركة تحرير كلِ ‏التراب السوري وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار".

    الوطني الليبي يستأف قصف المستودعات

    بالتزامن مع هدير الجبهة السورية، سمع هدير آخر على الجبهة الليبية، بعد أن وجه الجيش الوطني الليبي ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة في ميناء طرابلس.

    الجيش الوطني الليبي "القوات المسلحة أعطت أوامرها لتوجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس".

    المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي "الجيش الوطني الليبي متمسك بالثوابت الوطنية التي تنص على تأمين التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة الذين جلبهم الغزو التركي".

    الجيشان السوري والليبي... المشكلة واحدة

    أعلن وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" وجود أسرى سوريين وأتراك لدى الجيش الوطني الليبي، مشيرا إلى أنه هناك "مجموعات المختلفة ذات التوجهات المختلفة، جزء منها أجنبي جاءت بهم تركيا من إدلب، خاصة المجموعات الإرهابية القادمة للأسف من سوريا".

    ومن جهتها أيضا، تواجه الحكومة السورية، ذات المجوعات "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظوران في روسيا). هذه المجموعات الإرهابية، التي نفذت عمليات قصف واعتداءات في أكثر من مكان في محيط أماكن انتشارها في محافظة إدلب السورية، والتي أشارت إليها دمشق في أكثر من مناسبة.

    اتبع رأسها الذنبا

    من الواضح أن الجيشين، السوري والوطني الليبي، يقاتلان جبهة واحدة، في الوقت الحالي على الأقل، رأسها في إدلب، وذيلها في ليبيا، وأن قرار القضاء على المجموعات ومنابع الإرهاب المتواجدة في هذه الجبهات قد اتخذ، بغض النظر عن الأبعاد الأممية، غير المتوازنة، التي باتت مستندا لانتهاك سيادة الدول في الوقت الحالي.

    (المقال يعبر عن رأي كاتبه)

    انظر أيضا:

    الأسد: تحرير حلب ليس انتهاء للحرب ولكنه يعني تمريغ أنوفهم بالتراب
    الأسد في كلمة للسوريين: حلب انتصرت وسوريا انتصرت...فيديو
    حفتر: متمسكون بإخراج مرتزقة الغزو التركي
    مهمة المراقبة البحرية شرق ليبيا يفتتحها حفتر بقصف مستودع أسلحة تركي... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    محاربة الإرهاب, إدلب, الجيش الوطني الليبي, الجيش السوري, المشير خليفة حفتر, لقاء الرئيس الأسد, ليبيا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    برأيك، هل سيؤدي تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان ودول عربية أخرى إلى تأييد "صفقة القرن"؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك