تسجيل
15:14 GMT01 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    المدونات
    الشبيبة الفتحاوية وكـوادر حركة «فتح» تقوم بأعمال التعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية في المخيمات الفلسطينية في سوريا

    كيف تسهم حركة فتح في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في سوريا والقدس

    © صور من المدونين
    انسخ الرابط
    0 70
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104501/80/1045018013_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_0a3ed3f357d1917ae90dd73e8beb055a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/blogs/202003301045017852-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3/

    تستمر #حملـة_معاً_يـداً_بيـد التي أطلقتها قيادة حركـة "فتـح" - إقليم سورية المتضمنة اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشـار وباء كورونا وتحصين بيئة السـلامة العامـة.

    وفي سياق متصل، استمرت الشبيبة الفتحاوية وكـوادر حركة «فتح» استكمال أعمال الرش والتعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية في المخيمات الفلسطينية وبعض المناطق في العاصمة دمشق وريفها على امتداد جغرافيا سوريا الحبيبة والمنازل والمحلات التجارية وتم وتوزيع المعقمات على الأهالي، وبحضور أمين سر منطقة دمشق عمار الكردي قامت حركة فتح بأعمال الرش والتعقيم في منطقة ركن الدين وحاراتها وشوارعها الرئيسية وأزقتها.

    الشبيبة الفتحاوية وكـوادر حركة «فتح» تقوم بأعمال التعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية في المخيمات الفلسطينية في سوريا
    © صور من المدونين
    الشبيبة الفتحاوية وكـوادر حركة «فتح» تقوم بأعمال التعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية في المخيمات الفلسطينية في سوريا

     وذلك مع استمرار تفشي فيروس «كورونا» عالمياً تستمر حملات الشبيبة الفتحاوية في تعقيم وتنظيف الشوارع والمرافق العامة والحيوية وبالتنسيق مع مديرية أوقاف ريف دمشق تم تنظيف جامع الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف في بلدة قدسيا، و جامع الصالحين في بلدة يلدا. بعد المساجد والمراكز الخدمية والصحية تواصلت حملات التعقيم لتشمل المعاهد ودور التعليم، وتم تعقيم مخافر الشرطة في بعض المخيمات كمخيم الوافدين والمرور وبعض الأبنية السكنية.

    كما جاب أبناء الشبيبة الشوارع والحارات وفق الخطة المرسومة لتغطية جميع الحارات والأزقة. ولليوم تستمر الحملات الداعمة لجهود الدولة السورية في محاربة انتشار فيروس «كورونا» وحماية الشعبين الشقيقين من مخاطر انتشار الوباء.

    وفي هذا الصدد صرح لوكالة «سبوتنيك» عضو قيادة إقليم سوريا لحركة «فتح» نائل حميد، أن «الحركة لا تألو جهدا في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة الفيروس عن طريق التعقيم والتطهير التي تقوم بها ونشر التوعية بين أبناء الشعبين الشقيقين وتعمل يدا بيد مع الدولة السورية بجهود رديفة لوقاية وحماية الشعبين الشقيقين من مخاطر انتشار الوباء».

    فتح تثبت وجودها في القدس

    في هذه الأيام، باتت شوارع مدينة القدس المحتلة ودور عبادتها خالية من السياح والمصلين، في وضع لم تشهده المدينة منذ تفشي الطاعون الأسود الذي عصف بأوروبا ومناطق أخرى من العالم خلال القرن الرابع عشر.

    الشبيبة الفتحاوية وكـوادر حركة «فتح» تقوم بأعمال التعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية في المخيمات الفلسطينية في سوريا
    © صور من المدونين
    الشبيبة الفتحاوية وكـوادر حركة «فتح» تقوم بأعمال التعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية في المخيمات الفلسطينية في سوريا

    صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريرا بعنوان «أزقة القدس لم تكن هادئة مثلما هي اليوم منذ الطاعون الأسود»، يسلط الضوء على الهدوء الذي يلفّ شوارع وأزقة البلدة القديمة بالقدس بعد قرارات الإغلاق التي شملت المساجد والكنائس والمعابد اليهودية بالمدينة. ووفقا للتقرير الذي أعده مدير مكتب الصحيفة بمدينة القدس ستيف هندريك، فقد أسكت وباء كورونا المستجد صخب البلدة القديمة بالقدس المحتلة التي كانت تضج بالحياة قبل أن تغلق أبوابها في وجه حشود السياح والزوار الذين طالما عجت بهم شوارعها.

     وقد استغلت حركة «فتح» هذا الأمر بإيجابية وعملت على تثبيت وجودها في العاصمة المنشودة عن طريق حملات التعقيم والتطهير التي تقوم بها الحركة في كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن هذا أثار غيظ إسرائيل، فمؤخرا قامت سلطات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين في القدس المحتلة، وبالأخص كوادر وقيادات حركة «فتح» على خلفية قيامهم بمبادرة تعقيم الأماكن العامة والمساجد والكنائس في القدس المحتلة داخل البلدة القديمة، وفي أحياء وادي الجوز وسلوان وبلدة العيسوية وغيرها، وذلك لمواجهة خطر فيروس كورونا

    الشبيبة الفتحاوية وكـوادر حركة «فتح» تقوم بأعمال التعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية في المخيمات الفلسطينية في سوريا
    © صور من المدونين
    الشبيبة الفتحاوية وكـوادر حركة «فتح» تقوم بأعمال التعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية في المخيمات الفلسطينية في سوريا

    ومن بين المعتقلين أمين سر حركة «فتح» في البلدة القديمة، ناصر قوس، الذي اعتقل فجراً بعد مداهمة منزله، وأمين سر حركة «فتح» في العيسوية ياسر درويش، فيما تم إطلاق سراح عدد آخر من المعتقلين بشرط عدم التقائهم. أمّا ذريعة الاعتقال فهي القيام بنشاط للسلطة الفلسطينية داخل القدس، ولا سيما أن غالبية المعتقلين هم نشطاء في حركة «فتح».

     وقد صرح مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس: الاحتلال اعتقل 11 شاباً لتطوعهم في تعقيم أحياء القدس المحتلة بالتعاون مع محافظة القدس. والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال في القدس قامت عديد المرات باعتقال محافظ القدس والقيادي في حركة «فتح» عدنان غيث، وأمين سر حركتها في القدس شادي مطور، ومنعتهما من التواصل مع بعضهما البعض مؤخرا.

    (المقال يعبر عن رأي صاحبه)

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    هل تطبق نظام الحجر الصحي في بلدك؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك