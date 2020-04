دكتاتورية فيروس تسبب حربا كلامية في إيطاليا.. وقد تبعثر النجوم الصفراء لاحقا

فقد أقرّ وزراء مالية دول منطقة اليورو خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضرراً من كورونا من أجل التصدي للوباء، سميت بـ"MES" وهي اختصار لثلاث كلمات وترجمتها (آلية الاستقرار الأوروبي) بحسب بعض المصادر الدبلوماسية التي نشرتها قناة "دويتش فيلا".

وأكدت هذه المصادر أن واضعي الخطة تجاهلوا طلبا (إيطاليا فرنسيا إسبانيا) بشأن إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو تسمى بـ"سندات كورونا"، بحيث تعمم الديون على كل الدول الأعضاء وذلك بسبب معارضة قوية من جانب دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا وهولندا، مقابل ترحيب وزراء مالية دول أوروبا بخطة "MES".

وبدأت حرب التصريحات على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الإجتماعي بعد "اليوم العظيم" بحسب وصف وزير مالية ألمانيا، حيث تم اقرار الـ"MES" بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2020.

ونشر زعيم حزب "الليغا" اليميني ماتيو سالفيني فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" يقول فيه: "في 6 نيسان/أبريل رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي يرفض مساعدات "MES" ويؤيد "سندات اليورو"، ويوم 9 من الشهر نفسه إيطاليا توافق على "MES".

ولم يكتف بصفحته على "فيسبوك"، بل أن سالفيني حسب مانشرته صحيفة "Il Giornale" قال (تم اقتياس المهم): "لا توجد "Eurobond" أو "سندات اليورو" كما أراد كونتي.. ولكن هناك الـ "MES"، إنه عمل درامي راهن من خلاله على حساب المستقبل والعمل ومدخرات الأجيال القادمة.

وأضاف: "منذ عام 1989 حتى الآن دفعت إيطاليا لأوروبا 140 مليار يورو، واليوم لأنهم يقرضونا 35 مليار يورو سوف يضعوننا في أيدي نظام خانق مقنن، علاوة على ذلك، تم التغاضي عن طلب حزب "الليغا" مراراً وتكراراً، و اتخذ القرار دون العودة للبرلمان، هذا يعني أننا خارج القانون وأصبحنا في (دكتاتورية) تحت اسم الفيروس و سوف نتقدم بطلب سحب الثقة من وزير المالية جوالتييري".

(كوباريد هي مدينة خسرتها إيطاليا بالحرب العالمية الثانية.. استخدمها سالفيني كتعبير مجازي)

ونوه بذلك على "فيسبوك" مرة أخرى بقوله: "لا لآلية الاستقرار الأوروبي "MES" وتعم لسحب الثقة من الحكومة.

في حين كتبت جورجا ميلوني زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" على صفحتها الرسمية: وقع الوزير جوالتييري لتفعيل آلية الاستقرار الأوروبي "MES" بدلاً من "Eurobond" وهكذا وضعت إيطاليا تحت الحماية، و في النهاية فازت رغبات ألمانيا وهولندا.

وأضافت "ما فعلتة الحكومة (الإيطالية) هو التظاهر بالمعارضة ورفع الصوت، ولكنها انحنت لتوجهات شمال أوروبا.

وختمت "لن نسمح لأحد أن يستغل أمتنا كما حدث في اليونان، لقد أعلناها من قبل ونكررها مرة أخرى":

ومازاد (الطين بلة) هو عنوان صحيفة "die Welt" الألمانية، حين كتبت:

مافتح سيلا من الإنتقادات عليها من خلال بعض المسؤولين السياسيين في إيطاليا ونبدأ برد وزير الخارجية لويجي دي مايو على الصحيفة عبر صفحته في فيس بوك قائلاً: "die Welt" تعتبر صحيفة ألمانية مهمة، هذا الصباح دعت أوروبا لعدم مساعدة إيطاليا لأن المافيا تنتظر المال من بروكسيل، على حد تعبيرها، لا أريد أن افتح جدلاً في هذا الموضوع، لأنه في إيطاليا ليس لدينا الوقت الكافي لهذة الجدالات، ولكن أقول أنه من المخجل ومرفوض تماما هذة النغمة المستخدمة من الصحيفة الألمانية، وأتمنى أن تدين برلين هذا التصريح".

وأضاف "إيطاليا تنعي اليوم ضحايا فيروس كورونا ومنهم ضحايا المافيا، وكوزير للخارجية لا أقبل أبدا هذة التصريحات، لأنها ليست بطولة رياضية بين الدول، فالناس يموتون وعلى أوروبا التجاوب، لأننا بحاجة لرسالة الوحدة التي لا تطلبها إيطاليا فقط، بل كل الشعب الأوروبي".

في حين رد سالفيني عبر صفحته على "فيسبوك": خطاب الى "die Welt" تحدث فيه عن قدر المال الذي ساهمت به إيطاليا للإتحاد الأوروبي منذ عام 1989 حيث دفع الإيطاليون 81 مليار يورو لميزانية الإتحاد العامة ودفعت إيطاليا أيضا 57 مليار لصندوق انقاذ الدول.

ونعود للوضع الداخلي حيث أن هناك أمور كثيرة ساهمت بتوتر العلاقات إن كانت الأوروبية أو في إيطاليا نفسها.. فقد هاجم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ماتيو سالفيني وجورجيا ميلوني خلال مؤتمر صحفي قائلا: "لقد كذبوا، لم يتأسس نظام آلية الاستقرار الأوروبي "MES" منذ يوم أمس، كما يقول سالفيني وميلوني، لقد تأسيسه منذ عام 2012، حكومتنا لا تعمل في الظلام".

ما دعى مدير التلفزيون الإيطالي لانتقاد كونتي في استخدام تلفزيون الدولة لأسباب شخصية بحسب صحيفة "il tempo": "لو كنا نعلم أن كونتي سيستخدم جزء من المؤتمر الصحفي لمصالح شخصية تتعلق بانتقاد المعارضة لكنا أوقفنا البث المباشر في هذا الجزء".

يبدو أن إيطاليا على حافة الهاوية.. في صراع داخلي احتدم في الأيام الأخيرة بين رئيس الحكومة جوزيبي كونتي.. وزعماء الأحزاب اليمينية التي من المتوقع فوزها في الانتخابات المقبلة، وآلاف الوفيات والإصابات اليومية، وأزمة اقتصادية يصعب حلها بسبب اتساع فجوة الدين الإيطالي بحسب ما أفاده أغلب الصحفيين المحليين.

وللحديث أكثر أفادني الباحث السياسي مارك مجدي برأيه حول هذا الموضوع قائلا: "أعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي الأخيرة وبالأخص القاء اللوم على المعارضة اليمينية هى محاولة لتمهيد الطريق لرضوخ إيطاليا لقرارات المجموعة الاوروبية والموافقة على آلية الاستقرار الأوروبي "MES" تحت الشروط الألمانية والهولاندية.

وأضاف "مجرد قولة ان الـ "MES" تأسس عام 2012 بموافقة الحكومة الإيطالية التي كانت مؤلفة من ائتلاف يميني وسطي، هو محاولة لتوجية الرأي العام على أنه مسار اجباري شاركت فيه الأحزاب اليمينية من قبل"، منوهاً في الوقت ذاته أن "الحقيقة فى عام 2012 كانت حكومة تكنوقراط بقيادة ماريو مونتي وكانت الأحزاب اليمينية الأكثر رفضا للـ"MES" بالأخص حزب الليغا، حيث عاصرت هذة الأحداث عندما كنت أدرس بالجامعة في إيطاليا بعد سقوط حكومة سيلفيو بيرلسكوني وأتذكر جيدا كيف تكونت هذة الحكومة انذاك بصعوبة".

وبمنظوري الشخصي يبدو أن الأمور لن تحل قريبا .. فكرة الأحزاب اليمينية للاتحاد الأوروبي يزداد كل يوم.. وهذا ما عبر عنه النائب الإيطالي فابيو رامبيلي بإزالته لعلم الإتحاد من مكتبه.

وفي الصورة التي نشرها رئيس حزب لي باتريوت الفرنسي فلوريان فيليبو على "تويتر".