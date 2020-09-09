رئيس صندوق الاستثمار الروسي: لن نعلق على وقف تطوير لقاح "أسترا زينيكا" ضد كورونا

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، إنه لن يعلق على وقف تطوير لقاح تنتجه شركة "أسترا زينيكا" بالمشاركة مع جامعة أكسفورد.

يعتبر صندوق الاستثمار المباشر الروسي أحد المستثمرين في إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وتحدث الخبير، سابقا، عن الفرق الأساسي بين اللقاح الروسي واللقاحات الأخرى التي يطورها المنتجون الأجانب.

وقال دميترييف، معلقا على اللقاح المطور على أساس "mRNA" (واللقاح عبارة عن جزيء RNA مع الشفرة الجينية لبروتين فيروس كورونا داخل غشاء دهني) أو غيره، إن المطورين لم يجروا بعد دراسات طويلة الأمد حول الآثار الجانبية للقاح المصنع على أساس mRNA أو القائم على ناقلات الفيروسات الغدائية للقرد، واحتمال الإصابة بمرض السرطان وتأثيره على الخصوبة.

يذكر أن اللقاح الروسي طور على أساس الناقلات البشرية المدروسة، على عكس اللقاحات التي يتم تطويرها على أساس الناقلات الحيوانية ومن غير المعروف فعاليتها على المدى الطويل.

في سياق متصل، أوقفت شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد تطوير لقاح ضد فيروس كورونا للاشتباه بتأثيره السلبي على صحة أحد المتطوعين.