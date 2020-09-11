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    رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي

    تفاصيل عن الاتفاق الروسي البرازيلي حول لقاح "سبوتنيك - V"

    © Sputnik . Alexei Druzhinin
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    وقع صندوق الاستثمارات المباشر الروسي وأمانة الصحة في ولاية باهيا البرازيلية اتفاقية تعاون لتزويد البرازيل نحو 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V" الروسي.

    ويعتبر لقاح "سبوتنيك - V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا، من المتوقع أن يبدأ توريد اللقاح إلى البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

    ويتوقف الأمر على موافقة السلطات التنظيمية الحكومية البرازيلية، والتي ستأخذ في الاعتبار نتائج دراسة اللقاح ما بعد التسجيل. كما ستسمح الاتفاقية في المستقبل بتزويد اللقاح جميع أنحاء البرازيل.

    إنتاج اللقاح الأول سبوتنيك V ضد كوفيد-19
    © Photo / Russian Direct Investment Fund
    البرازيل تتلقى نحو 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V"

    كما أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يوم الخميس الماضي، توريد 32 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى المكسيك، فمن المتوقع أن تبدأ شحنات اللقاح إلى المكسيك أيضا في شهر نوفمبر 2020.

    وحصل لقاح "سبوتنيك - V" الروسي على شهادة تسجيل من وزارة الصحة الروسية ، لتصبح أول لقاح مسجل لفيروس كورونا في العالم، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للقاح الروسي.

    في 4 سبتمبر، نشرت مجلة "The Lancet" الطبية الرائدة على مستوى العالم العالم، مقالة علمية عن نتائج المراحل الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك - V"، والتي أظهرت عدم وجود أي أعراض جانبية خطيرة، وقدرته الحقيقية على تكوين استجابة مناعية مستدامة عند 100% من المشاركين في التارب السريرية، التي بدأت بعد التسويق للقاح "سبوتنيك - V" مع 40.000 متطوع، ومن المتوقع نشر النتائج الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

    وقال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: "تعد روسيا رائدة في تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا، كما أنها تستخدم تقنيات آمنة تم اختبارها بشكل مفصل، ويعتمد لقاح "سبوتنيك - V" على منصة معتمدة مسبقا وآمنة وفعالة لناقلات الفيروسات الغدية البشرية، بينما تستخدم لقاحات فيروس كورونا الأخرى منصات جديدة، وهي ناقلات الفيروس الغدي للقرد أو غيرها".

    رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف
    foto-agentstvo
    رئيس صندوق الاستثمار الروسي: لن نعلق على وقف تطوير لقاح "أسترا زينيكا" ضد كورونا

    وأضاف: "تُظهر التطورات الأخيرة في صناعة الأدوية العالمية لتعليق تجارب لقاح تجريبي لفيروس كورونا أهمية اتباع نهج متنوع لتصدير اللقاح. يُظهر توقيع الاتفاقيات بشأن تصدير للقاح "سبوتنيك - V" أن العديد من البلدان تدرك الحاجة للقاح إلى جانب الأدوية الفعالة في علاج الفيروس".

    وعن المنصة التي يعتمد عليها لقاح "سبوتنيك - V" قال ديميترييف: "هي منصة أثبتت سلامتها وفعاليتها لعقود في سياق التجارب السريرية، وفي تجارب اللقاح الروسي السريرية لم يتم الكشف عن أي أحداث سلبية أو خطيرة، وشكل لقاح"سبوتنيك - V" استجابة مناعية قوية، في الوقت نفسه ، لم تثبت اللقاحات القائمة على منصات جديدة سلامتها بعد. يسعدنا أن نقدم مثل هذه المساهمة المهمة في مكافحة الوباء من خلال تزويد شركائنا في البرازيل بلقاح "سبوتنيك - V" الآمن والفعال".

    وقال الدكتور في العلوم الطبية الكسندر روميانتسيف، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم: "يتميز اللقاح الروسي عن باقي التقنيات الأجنبية المبتكرة من خلال النظام الأساسي الذي تم اختباره وثبت أنه من منصة الفيروسات الغدية البشرية، والتي تم دراستها واستخدامها لعقود. وهنا يطرح سؤال الاختيار بين ناقل تم استخدامه بنجاح لفترة طويلة وأثبت نفسه جيدًا. أو تقنية جديدة (على سبيل المثال، مع الفيروس الغدي للقرد)، والتي تتطلب مراقبة دقيقة لمن تم تطعيمهم".

    رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف
    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
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    قال فابيو فيلاس بوا، وزير الصحة في ولاية باهيا البرازيلية: "تقدر حكومة ولاية باهيا في البرازيل، الاتفاقية الموقعة مع الصندوق السيادي للاتحاد الروسي، والتي ستضمن الوصول إلى "سبوتنيك - V" لشعب البرازيل بمجرد الحصول على الموافقة التنظيمية الوطنية. ويعتمد اللقاح على فيروسات غدية بشرية، وهي واحدة من أكثر المنصات أمانًا وفعالية في العالم. نعتقد أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية ستؤكد النتائج من المرحلتين الأولى والثانية".

    في وقت سابق، وضح ديميترييف مزايا منصة ناقلات الفيروس الغدي البشري، ومدى تفوقها على تقنيات إنتاج اللقاح الأخرى.

    وتأسس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) في عام 2011، للاستثمار في أسهم الشركات الموجودة في روسيا بشكل أساسي مع المستثمرين الأجانب، ويحمل سجلا حافلا بالنجاحات في مجالات التنفيذ المشترك لأكثر من 80 مشروعا مع شركاء أجانب.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المكسيك, البرازيل, روسيا, لقاح, فيروس كورونا
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