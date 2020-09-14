رئيس صندوق الاستثمار الروسي: استقبلنا 55 ألف متطوع لتجارب لقاح "سبوتنيك V"

في غضون أسبوعين فقط، تم بالفعل استقبال 55 ألف متطوع في موسكو، وهو العدد الذي يتخطى العدد المطلوب، الذي تم تحديده بـ40 ألف متطوع لمرحلة ما بعد التسجيل للتجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V".

وترجع السرعة العالية لاستقبال المتطوعين، إلى حد كبير، إلى استيعاب المتطوعين سلامة وفعالية منصة "ناقلات الفيروس الغدي البشري"، والتي تشكل أساس اللقاح الروسي والتي تم اختبارها مرارا من قبل خبراء من مختلف البلدان.

وتم إجراء أكثر من 250 تجربة إكلينيكية وتم إصدار أكثر من 75 منشورا دوليا يؤكد سلامة اللقاحات والأدوية الطبية القائمة على الفيروس الغدي البشري.

لقد أثبت الخبراء عدم وجود آثار جانبية خطيرة محتملة لمنصة "ناقلات الفيروس الغدي البشري"، على النقيض من التقنيات الجديدة وغير المثبتة حتى الآن لـ"ناقلات الفيروس الغدي للقرد أو mRNA ".

بالإضافة إلى أن شركتا "فايزر" و"موديرنا"، اللتان اعتمدتا على تقنية mRNA غير المختبرة، لم تستقبلا حتى الآن 30 ألف متطوع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، على الرغم من بدء استقبال المتطوعين في أواخر أبريل/ نيسان وأواخر يوليو/ تموز على التوالي.

وتخطط شركة "أسترازينيكا"، مطورة لقاح "ناقلات الفيروس الغدي للقرد"، لاستقبال 30 ألف متطوع أمريكي في غضون شهرين.