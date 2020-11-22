سباق العمالقة.. رونالدو يلحق إبراهيموفيتش على لقب الهداف.. هل يفرط به يوفنتوس؟

ترأس كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي مشاركة مع زلاتان الذي يلعب اليوم مباراة تعطيه فرصة لاقتناص الصدارة، ورغم وجود الكثير من اللاعبين الشبان والموهوبين، إلا أن الحسم يكون عن طريق أشخاص يحملون أسماءا لاتعترف بالعمر أكثر من مجرد رقم فقط.

زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو، نجمان مخضرمان تحيط بهما عدسات الكميرات وتراقبهما أقلام الصحفيين للحديث عن ابداعات تصعب على من يصغرهما بسنوات كثيرة.

فقد سجل نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ثنائية في شباك كالياري، أمس السبت، ليتساوى بذلك مع زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، برصيد ثمانية أهداف بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

ثمانية أهداف في "سيري أ"، رصيد رونالدو هذا الموسم في خمس مباريات خاضها.

عانى يوفنتوس كثيرا في مباراة الأمس، مع فقدان التركيز لمهاجميه، ما أدى لإهدار العديد من الفرص، وكالعادة، كان المنقذ ذو الـ36 عاما، حيث سجل رونالدو بطريقته المعتادة عندما أطلق تسديدة أرضية قوية في الشباك.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل أضاف اللاعب البرتغالي هدفا رائعا عقب 4 دقائق حيث أظهر حماسه وإصراره في التعامل مع كرة خلفه وهزّ الشباك ببراعة.

وتعليقا على أداء رونالدو، قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، بحسب مانشرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "يجب أن نحافظ على لاعبنا الشاب بهذه الطريقة، لقد كان جاهزا تماما في التدريبات وفي المباريات لأي شيء".

وأضاف بيرلو، "يسجل الأهداف بشكل متواصل، موهبته ليست طبيعية، ونحن محظوظون بأنه يلعب في صفوف يوفنتوس".

ورفع بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية رصيده إلى 16 نقطة متخلفًا بفارق نقطة عن ميلان المتصدر الذي يحل على نابولي الرابع (14 نقطة) الأحد، ومتقدمًا بنقطة عن ساسوولو الثالث واثنتين عن روما الخامس.

وعاد فريق "السيدة العجوز" إلى سكة الانتصارات بعد تعادله مع لاتسيو 1-1 في المرحلة السابقة قبل النافذة الدولية بهدف قاتل لفريق العاصمة (90+5). ورغم أنه أحد ثلاثة فرق لم تخسر حتى الان الى جانب ميلان وساسوولو، لكن يوفنتوس فاز في أربع مباريات ومثلها تعادلات في الدوري حتى الان هذا الموسم.

ويخوض كريستيانو رونالدو موسمه الثالث بقميص السيدة العجوز بعد الانضمام للفريق في صيف عام 2018 قادمًا منري ريال مدريد في صفقة تكلفت 117 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت، سجل كريستيانو 60 هدفا بقميص "البيانكونيري"، في بطولة الدوري فقط.

أما في المجمل، فقد استطاع "الدون" تسجيل 71 هدفا خلال 95 مباراة لعبها مع الفريق، وساهم في تتويجه بلقبين للدوري الإيطالي وبطولة "سوبر" محلي.

وبذلك يحتل رونالدو لقب هداف الدوري الإيطالي منذ وصوله إلى يوفنتوس، حيث لم ينجح أي لاعب في تسجيل نفس العدد من الأهداف.

أعتقد أنه من الجنون التفريط بمستقبل لاعب حاسم ومتكامل بحجم كريستيانو رونالدو.

وأثيرت الكثير من الشائعات حول احتمالية قيام يوفنتوس بالاستغناء عن رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أو طلب الدون البرتغالي الرحيل، وذلك لأسباب مالية مرتبطة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأيضا لفشل الفريق على الصعيد الأوروبي.

وقال باراتيسي في تصريحات لمحطة "دازن" التلفزيونية الإيطالية: "يمكنني أن أؤكد لكم بأن مستقبل كريستيانو رونالدو هو هنا في يوفنتوس".

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