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    "يورو 2020"... محطة أخيرة لنجوم حفروا في قلوبنا معنى "الشغف" في كرة القدم

    © Sputnik . Alexander Halperin
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    كأس أمم أوروبا 2020 (22)
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    بعد كل فترة زمنية نودع نجما لمع اسمه في عالم المستديرة، وحفر في قلوبنا، كمشجعين للرياضة الأكثر شعبية، ذكرى جميلة أو حزينة نبعت بعد دقائق ملأها الحماس والترقب واللوعة.

    تزامنا مع البطولة، فقد خسرت كرة القدم الأوروبية العديد من النجوم البارزين في أحقاب زمنية متفرقة، فنذكر على سبيل المثال لا الحصر، زين الدين زيدان، وديفيد بكهام، وروبيرتو باجيو، وباولو مالديني، ولويس فيغو، وفرانز بيكنباور، وكراسمير بلاكوف، وكوستاكورتا، وسلافيس يواكنوفيتش، وراؤول كونزاليث،... وغيرهم الكثيرون.

    والآن، (ولأن العمر له حق) كما يقال، فنحن قد نشاهد في هذه النسخة 5 لاعبين للمرة الأخيرة في كأس الأمم الأوروبية.

    كريستيانو رونالدو

    أشهر وأفضل هؤلاء اللاعبين هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي شارك في بطولة كأس أمم أوروبا في 4 مناسبات، 2004 و2008 و2012 و2016، لتكون "يورو 2020" هي النسخة الخامسة التي يشارك فيها.

    © Sputnik . Alexey Danichev
    نكسة كبيرة للمنتخب الروسي في بطولة أوروبا "يورو 2020"
    وخلال النسخ الـ4 السابقة، خاض اللاعب البرتغالي 21 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، ليكون الهداف التاريخي لبطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع الفرنسي ميشيل بلاتيني.

    يبلغ من العمر 36 عاما، ما يعني أنه سيكون في عمر الـ39 مع انطلاق "يورو 2024".

    مانويل نوير

    ومن الأسماء البارزة التي قد تخوض آخر نسخة لها في بطولات أمم أوروبا، مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني.

    نوير يبلغ من العمل الآن 35 عاما، ما يعني كسابقه أنه سيكون في الـ39 مع انطلاق "يورو 2024".

    نوير كان قريبا من خسارة مقعده في المنتخب الألماني خلال الفترة الماضية، لصالح مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، قبل أن ينجح في استعادة مكانته مع تذبذب مستويات شتيغن نفسه،

    لوكا مودريتش

    كان من أفضل اللاعبين بمستواهم الثابت مع ناديه ريال مدريد الإسباني في الموسم الحالي، وقد تكون تلك النسخة هي الأخيرة أيضا للكرواتي لوكا مودريتش، الذي يبلغ من العمر أيضا 35 عاما.

    © Sputnik . Alexander Halperin
    سان بطرسبورغ تفتتح قرية كرة القدم لمشجعي يورو 2020... فيديو
    وقاد مودريتش المنتخب الكرواتي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لنهائي كأس العالم 2018 بروسيا، قبل الهزيمة أمام فرنسا.

    كريم بنزيمة

    لاعب آخر من ريال مدريد قد يخوض آخر بطولاته في كأس أمم أوروبا، وهو المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

    بنزيمة له حالة خاصة حيث يمثل "يورو 2020" له عودة ميمونة بعد أن حرم من تمثيل المنتخب الفرنسي 6 سنوات، بين عامي 2015 و2021، ليغيب عن صافة "يورو 2016" وتتويجه بكأس العالم 2018.

    ورغم عودته، فإن "يورو 2020" قد تكون البطولة الأخيرة لبنزيمة، خاصة وأنه يبلغ من العمر 33 عاما، ما يعني أنه سيصل لحاجز الـ36 مع انطلاق "يورو 2024".

    جورجيو كيليني

    المدافع الإيطالي "الشرس" قد يخوض آخر بطولة له في أمم أوروبا من بوابة "يورو 2020"، ويعتبر من أبرز عناصر المنتخب الإيطالي خلال السنوات الماضية، فقد ساهم في حصوله على وصافة "يورو 2012" عقب الهزيمة من إسبانيا.

    ويبلغ كيليني من العمر 36 عاما، ما يعني أنه سيصل إلى حاجز الـ39 عاما مع انطلاق بطولة "يورو 2024".

    (المقال يعبر عن رأي كاتبه فقط)
    الموضوع:
    كأس أمم أوروبا 2020 (22)
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