معاهدة "البيبسي النووية" تثلج قلوب الدول العظمى

في صيف عام 1959، كان العالم شديد البرودة، نحن نتحدث عن الجغرافية السياسية، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي فترة طويلة من التوتر، والتي مع اندلاع أزمة الصواريخ الكوبية، كان من شأنها أن تدفع الكوكب إلى حافة الهاوية.

في غضون ذلك، في صيف الخمسينيات من القرن الماضي، وضع كل من الرئيس الأمريكي دوايت دي أيزنهاور والسكرتير الأول الروسي نيكيتا خروتشوف معاهدة "ذوبان الجليد" من أجل تعزيز "التعايش السلمي"، كما قالا في تلك الأيام.

أغرب نتيجة لهذا المشروع العام للحد من التوترات كانت ظهور بيبسي في الاتحاد السوفييتي مقابل 17 غواصة وطراد وفرقاطة ومدمرة بسعر معقول، بحسب موقع "la vanguardia".

تم تأجيل الاتفاقية لمدة 13 عامًا، أي حتى عام 1972، عندما كان بريجنيف ونيكسون يترأسان الدولتين.

القصة كاملة

كانت معجزة حقيقية أن المفاوضات استمرت بعد أن أسقط السوفييت طائرة استطلاع أمريكية من طراز U2 في عام 1960. وصمودهم أمام كل محاولات غزو كوبا من قبل الولايات المتحدة في عام 1961 وأزمة الصواريخ الكوبية المميتة في عام 1962.

يبدو أن التحالف نشأ عن طريق الصدفة - بلا شك، بفضل حيوية ومثابرة الرئيس التنفيذي لشركة بيبسي، دونالد كيندال.

لقد كان رجلاً ماكرًا ومرعبًا بنفس القدر، ويُنسب إليه الفضل في التآمر للإطاحة بسلفادور أليندي من رئاسة تشيلي.

وُلدت الاتفاقية الغريبة على وجه التحديد في 24 يوليو/حزيران 1959، خلال المعرض القومي الأمريكي، الذي نظمته الحكومة الأمريكية في حديقة سوكولنيكي في موسكو كجزء من هجومها التجاري الودي ضد العدو. أرسل أيزنهاور نائب الرئيس ريتشارد نيكسون إلى المعرض كممثل له، والذي استقبله خروتشوف بكل المجاملة.

خلال حفل الاستقبال، رأى كيندال أن الزعيم السوفييتي كان يتصبب عرقاً من الحر وهرع ليقدم له كوبًا من البيبسي. وهنا كان مثل انفجار قنبلة. أو على الأقل شرارة تود شركة كوكا كولا الحصول عليها.

В возрасте 99 лет скончался гендиректор компании Pepsi Дональд Кендалл, благодаря которому в СССР появилась газировка Pepsi.



Он верил, что бизнес может способствовать налаживанию мостов между культурами», — говорится в пресс-релизе компании.https://t.co/qmOxJu6pfB pic.twitter.com/k01QB1RMNz — Газета.Ru (@GazetaRu) September 21, 2020

صورة لخروتشوف انتشرت وهو يشرب أحد المشروبات الشهيرة لإمبراطورية يانكي (وقد فعل ذلك تحت النظرة الوثيقة لنائب الرئيس نيكسون ورئيس مجلس الرئاسة كليمنت فوروشيلوف) حول كوكب الجليد الذي سيذوب، إيذانا ببداية مثل هذه الصداقة غير العادية.

عندما بدأ أخيرًا الاتفاق على فتح إنتاج البيبسي على الأراضي السوفيتية بتأخير 14 عامًا، نشأت مشكلة التبادل بين الدولار والروبل بسبب القيود التي فرضها الاتحاد السوفيتي على تداول العملة السوفيتية في الولايات المتحدة. العالمية. والحل كان بالمقايضة.

نتيجة لذلك، تم بناء 20 مصنع بيبسي في الاتحاد السوفييتي، وحصلت الشركة على حق توزيع "ستاليتشنايا فودكا" الروسية الشهيرة في الولايات المتحدة، واتفق الطرفان على حجم متساوٍ للإنتاج والمبيعات: لتر من مشروب أمريكي غازي ​​مقابل لتر من مشروب الكحول الروسي.

اتفق الطرفان على حجم متساوٍ للإنتاج والمبيعات: لتر من مشروب أمريكي مكربن ​​مقابل كل لتر من الكحول الروسي.

تم بناء أول مصنع في نوفوسيبيرسك. وأكد كيندال أن هذا هو "أفضل وأحدث مصنع بيبسي في العالم".

كان النجاح ساحقًا، وفقًا للأدلة من ذلك الوقت، جاء الآلاف من المواطنين السوفييت إلى نوفوسيبيرسك لقضاء عطلاتهم على ساحل البحر الأسود وشرب بضع رشفات من البيبسي.

Американская выставка в Москве в 1959 году Никита Хрущев дегустации Pepsi Cola впервые. Никсон и Ворошилов смотреть. pic.twitter.com/SJW5vL2ccW — Павел Руков ☭ (@Salo50) March 31, 2017

بعد ذلك، تم افتتاح أفرع ​​في موسكو ولينينغراد وكييف وطشقند وتالين وألما آتا وسوخومي (عواصم بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي).

بسبب الأزمة الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي في الثمانينيات، انخفضت إمكانية إنتاج الفودكا لدرجة أنه لم يعد من الممكن الوفاء بالاتفاقية التجارية الموقعة.

وفقًا لبعض المصادر، تفاقمت مشكلات الإمداد أيضًا بسبب التردد الأمريكي الكبير في استهلاك المنتجات السوفييتية بين عامي 1979 و1989.

وبالرغم من رغبة موسكو في إطالة عمر العلاقات، انتهت الاتفاقية التجارية في عام 1989.

في ذلك الوقت، وُلدت الفكرة في موسكو لتقديم 17 غواصة عسكرية بيبسي مقابل 150 ألف دولار فقط لكل منها (أقل من ثلاثة ملايين في المجموع)، بالإضافة إلى طراد وفرقاطة ومدمرة.

Влились в доверие: как Pepsi выменяла у СССР подводные лодки на газировку https://t.co/VJaKcaEQJg pic.twitter.com/b7meYRMkq4 — Ruposters (@Ruposters) July 31, 2019

قبلت الشركة متعددة الجنسيات العرض وسرعان ما باعت الأسطول إلى شركة سويدية بشروط تحويلها إلى خردة معدنية. على الرغم من ذلك، لفترة قصيرة من الزمن، أصبحت بيبسي قوة عسكرية.. كيف؟

ألقى كيندال نكتة حول هذا الموضوع في محادثة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي برنت سكوكروفت. قال: "إننا ننزع سلاح الاتحاد السوفييتي أسرع منك. ونتيجة لهذه الصفقة، حصلت الشركة الأمريكية على 300 مليون دولار.

كان ظهور شركة بيبسي في الاتحاد السوفياتي بمثابة أول إعلان تجاري على التلفزيون السوفييتي العام لمشروب غازي.