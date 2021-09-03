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    سو-24 في مطار حميميم في اللاذقية، سوريا

    "معمودية القتال"... أسلحة استخدمتها روسيا لأول مرة في سوريا؟

    © Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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    خلال العملية العسكرية في سوريا، اختبرت القوات المسلحة الروسية في المعركة العديد من أحدث طرازات الأسلحة والمعدات الروسية ومنها المركبات التي كانت في الخدمة لأكثر من اثني عشر عامًا.

    مرت لحظات صعبة جدا خلال سنوات الحرب السورية، كان أقساها عام 2015، حيث اقترب الإرهاب من مراكز بعض المدن، ووصل لنقاط استراتيجية من حلب وحمص ودير الزور وحماه واللاذقية.

    ورغم الصمود الكبير والتضحيات التي قدمها الجيش السوري، إلا أنه كان لا بد من قوة عظمى تساعده وتجعل الكفة تميل لصالح الحكومة السورية الشرعية. وبالتأكيد، كانت نقطة التحول بدخول الصديق والحليف الروسي أرض المعركة، بأسلحة تم الكشف عنها على الساحة السورية، أسلحة جعلت العدو يحسب ألف حساب قبل أن يفكر في معاداة روسيا.

    البجعة البيضاء

    بدأت القاذفات الاستراتيجية الحاملة للصواريخ الأسرع من الصوت طراز "توبوليف 160"، والتي تدعى بالـ"البجعة البيضاء" لأنها تشبه البجعة، والتي يطلق عليها في الغرب اسم "بلاك جاك"، بدأت العمل في عام 1987. ومع ذلك، فإن أول استخدام قتالي لها حدث في سوريا في عام 2015، بحسب تقرير تم نشره على "راسيسكايا غازيتا"، عام 2017.

    قاذفات استراتيجية طراز توبوليف 22- ام 3 توجه ضربات على إرهابيي داعش في سوريا
    MOD
    قاذفات استراتيجية طراز توبوليف 22- ام 3 توجه ضربات على إرهابيي "داعش" في سوريا

    قاذفة الصواريخ الهائلة، التي تعتبر رادعًا نوويًا، دمرت الإرهابيين بالذخيرة الثقليدية - القنابل الجوية "KAB-500" وصواريخ كروز "Kh-101".

    وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم استخدام صواريخ كروز من الجيل الجديد بمدى طيران يبلغ 5500 كيلومتر لأول مرة في سوريا.

    يطير "كروز" على ارتفاع يتراوح من 30 مترًا إلى 10 كيلومترات، وهو غير مرئي للرادارات ودقيق للغاية، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى للانحراف عن الهدف في المدى الأقصى خمسة أمتار، ويمكنه أيضًا تدمير الأهداف المتحركة.

    ووفقًا لعدد من الخبراء العسكريين، بعد أن استخدمت الطيران الاستراتيجي في سوريا، اختبرت روسيا استراتيجية جديدة، بعد أن أحدثت ثورة في الشؤون العسكرية.

    سفن المهام المتعددة

    "Buyan-M" هي سفن متعددة الأغراض من فئة "النهر والبحر".

    يشتمل تسليح هذه السفن على مدفعية "A-190"، ومدافع رشاشة عيار 14.5 و7.62 ملم، بالإضافة إلى نظام دويتو للمدفعية المضادة للطائرات، وصواريخ "كروز" المضادة للسفن من طراز "كاليبر-إن كي" و"Onyx".

    ما يميز هذه السفينة هي أنها يمكن أن تستمر في الملاحة المستقلة لمدة تصل إلى 10 أيام.

    خلال الحرب في سوريا، لم تتمكن صواريخ كاليبر من الخضوع لمعمودية القتال فحسب، بل اكتسبت أيضًا شهرة عالمية، حيث أصبحت ضربات هذه الصواريخ على الأهداف، والتي تم تصويرها بواسطة طائرات دون طيار، وكذلك تسجيلات فيديو لإطلاقها، من إحدى معالم البحرية الروسية.

    وعلى عكس منافسيها، يمكن لـ"كاليبر" الطيران بمدى واسع من السرعات والتحول من سرعة دون سرعة الصوت إلى 3 أضعاف سرعة الصوت.

    سفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام Buyan-M
    © Sputnik . Константин Михальчевский
    سفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام "Buyan-M"

    يتم توجيه الصواريخ باستخدام الرادار النشط لمكافحة التشويش، والصواريخ قادرة على اختراق أي دفاع مضاد للطائرات والصواريخ.

    تتم الرحلة على ارتفاع 50 إلى 150 مترًا، وعند الاقتراب من الهدف، ينخفض ​​الصاروخ إلى عشرين مترًا ويضرب هدفه دون وجود أي مانع، وباسلوب مفاجئ للعدو.

    بالنسبة لدقة الضربة، فإن عبارة "تضرب عين الثور" تبدو مناسبة لوصفه.

    في سوريا، تم إطلاق كاليبر من سفن صغيرة مثل "أوغليتش" (Uglich) و"غراد سفيجايسك" (Grad Sviyazhsk) و"فيليكي أوستيغ" (Veliky Ustyug) و"زيلوني دول" (Zeleny Dol) و"سيربوخوف" (Serpukhov) (وكذلك  أنواع أخرى من السفن والغواصات).

    لقد أصبحت الطائرات الروسية المجنحة بالفعل مصدر إزعاج للولايات المتحدة، فهي أكثر فاعلية من طائرات "توماهوك" الأمريكية، وخلق وضعها على متن سفن صغيرة العديد من الصعوبات للخصوم.

    الصواريخ الموجهة

    في سوريا، استخدمت قذائف المدفعية الروسية الموجهة "كراسنوبول" لأول مرة للقضاء على الإرهابيين.

    يبلغ مدى إطلاق التعديلات الحديثة في كراسنوبول 30 كيلومترًا. وتتراوح كتلة المتفجرات في ذخيرة من هذا النوع بين 6.5 و11 كيلوغراماً.

    قذيفة كراسنوبول الموجهة
    © Photo / Vitaly V. Kuzmin
    قذيفة "كراسنوبول" الموجهة

    يتم إضاءة الهدف بواسطة أداة تحديد المدى بالليزر المضمنة في مجموعة توصيل الذخيرة.

    يتم توجيه رأس صاروخ بواسطة بقعة الليزر ويتحكم في الدفات الديناميكية الهوائية القابلة للسحب، والتي بسببها يكون احتمال إصابة الهدف 90%.

    صياد الليل

    "مي-28 إن"، هي مروحية هجومية سوفيتية وروسية، تتميز بنيرانها المنتشرة في جميع الجهات.

    قامت "مي-28" بأول رحلة لها في عام 1982، ومنذ ذلك الحين ظهرت العديد من التعديلات على الطائرة ذات الطيران العمودي. وفقط في عام 2015، بدأ استخدام "صياد الليل" ضد الإرهابيين في سوريا.

    مروحيات مي-28 إن (صياد الليل)، خلال عرض جوي في إطار حملة الخدمة العسكرية بموجب العقد - اختيارك في روستوف نا دونو، روسيا
    © Sputnik . Sergey Pivovarov
    مروحيات "مي-28 إن" (صياد الليل)، خلال عرض جوي في إطار حملة "الخدمة العسكرية بموجب العقد - اختيارك" في روستوف نا دونو، روسيا

    تتمثل إحدى الميزات الرئيسية للمروحية في قدرتها العالية على المناورة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لها تنفيذ مهام قتالية في أي وقت من اليوم، نهارا وليلا، لذلك أطلق عليها لقب "صياد الليل".

    تحمي قمرة القيادة المصفحة للمروحية الطاقم من قذائف 20 ملم وطلقات خارقة للدروع، بعد أن تم تجهيز "مي-28 إن" برادار يقع فوق محور المروحة.

    يتيح استخدام هذا الرادار إمكانية البحث عن الأهداف الأرضية والجوية واكتشافها والتعرف عليها وتدميرها بشكل فعال. حيث أن المروحية مسلحة بمدفع آلي عيار 30 ملم.

    بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحمل "صياد الليل" أيضًا صواريخ جو - أرض موجهة (مضادة للدبابات) أو غير موجهة (ضد المشاة والمركبات الخفيفة).

    يتم أيضًا توفير إمكانية تركيب صواريخ جو - جو، مما يسمح للطائرة المطورة "مي-28 يو بي" بتدمير ليس فقط الطائرات والمروحيات، ولكن أيضًا طائرات دون طيار صغيرة الحجم وحتى صواريخ "كروز".

    المروحية لديها أربع نقاط صلبة، ويمكن استخدامها، من بين مهام  أخرى، لزرع حقول الألغام.

    حاملات الطائرات الثقيلة

    قد يبدو مفاجئًا للبعض أن الطراد الروسي الوحيد الحامل للطائرات الثقيلة، الأدميرال كوزنيتسوف، الذي تم تجنيده رسميًا في البحرية في 20 يناير/كانون الثاني 1991، تم استخدامه لأول مرة خلال عملية قتالية حقيقية في سوريا فقط.

    يمكن للحاملة الثقيلة المسماة باسم "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" استيعاب ما يصل إلى 50 طائرة حربية ومروحية هليكوبتر.

    حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف
    © Sputnik . Dover Marina
    حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف

    قبل التحديث، كان جناح السفينة يتألف من مقاتلات من طراز "ميغ-29" و"سو-33"، ونسخة تدريبية من طائرات الهجوم "سو-25 يو تي جي"، وطائرات الهليكوبتر "كا-27".

    ولكن في عام 2016، تلقت حاملة الطائرات فوجًا جويًا مختلطًا محدثًا، والذي يعتمد على أحدث نسخة محمولة على متن السفن من طائرات الهليكوبتر "ميغ-29" و"كا-52 كي".

    الطراد مزود أيضًا بـ 12 قاذفة صواريخ "كروز" مضادة للسفن، وللطائرات، وقاذفات القنابل المضادة للغواصات.

    تبلغ السرعة القصوى لحاملة الطائرات 29 عقدة، ومدى الإبحار 8417 ميلاً، وتعداد الطاقم 1980 شخصًا.

    ظهرت أعمال طيران "الأدميرال كوزنيتسوف" على شريط فيديو في سوريا أكثر من مرة. شوهد فيها أول استخدام قتالي لأحدث طائرات الهليكوبتر "كا-52 كي" "كاتران" اهتمامًا خاصًا.

    وكانت طائرتان من هذه المروحيات على متن حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف" خلال الحملة السورية. وهناك، حلقت "كا-52 كي" في الجو وأجرت تجارب إطلاق صواريخ.

    "كا-52 كي" هي نسخة محمولة على متن السفن من "كا-52" وهي مخصصة للقيام بالدوريات، والدعم الناري للمشاة على اليابسة، وحل مهام الدفاع المضادة للتأثير على خط المواجهة في أي مكان، واي وقت من اليوم.

    تم تجهيز المروحية بنظام توجيه شعاع الليزر للأسلحة ونظام معالجة صور الفيديو من هنتر.

    المنظومة البصرية الإلكترونية "فيتيبسك" تحمي "كاتران" من التعرض للقصف بصواريخ موجهة بالأشعة تحت الحمراء.

    الأسطورية "تي-90"

    تم استخدام "تي-90 إس" من قبل القوات السورية في محافظة حلب في عام 2016.

    "تي-90" لديها حماية متعددة الطبقات مضادة للدروع، وتتألف من درع أمامي يعادل أكثر من نصف متر من الدروع المتجانسة.

    تقدر المقاومة الكلية للقصف بواسطة المقذوفات من العيار بما يعادل 850 ملم من الفولاذ المدرع. أي ما يقرب من متر.

    دبابة تي-90
    © Sputnik . Michail Voskresenskiy
    دبابة "تي-90"

    بالإضافة إلى الدروع التقليدية والحماية الديناميكية، تم تجهيز الخزان بنظام حماية نشط، والذي يتكون من نظام "شتورة" (الستارة) للقمع الإلكتروني البصري الحديث.

    التسلح الرئيسي للدبابة "تي-90" هو مدفع أملس 125 ملم. عند إطلاق النار باستخدام ذخيرة تراكمية وخارقة للدروع، يبلغ أقصى مدى للرؤية 4000 متر، وذخيرة صاروخية موجهة - 5000 متر، وذخيرة تجزئة شديدة الانفجار على طول مسار باليستي يصل إلى 10000 متر.

    يذكر أن جميع المنافسين الأجانب لديهم طلقة دبابة مدى لا يزيد عن ثلاثة كيلومترات.

    ذكرت وسائل إعلام شرق أوسطية أن "تي-90" هي التي لعبت دورًا مهمًا في العمليات الناجحة لوحدات جيش البحث والإنقاذ.

    حيث قدمت هذه المركبات المدرعة مساعدة كبيرة لتقدم المجموعات الهجومية، ونتيجة لذلك تم تحرير مستوطنات مهمة استراتيجيًا، وكذلك تم قطع طرق إمداد المسلحين. وانتشرت بعض الدبابات في المدن التي سيطرت عليها القوات السورية.

    بالإضافة إلى ذلك، تبين أن دبابة "تي-90" هي دبابة شديدة المقاومة... فهي لا تتكيف بشكل جيد مع هزيمة القوى العاملة والمعدات فحسب، بل تقاوم أيضًا ضربات الصواريخ المضادة للدبابات.

    تقدر الناقلات السورية تقديراً عالياً قدرات "تي-90"، حيث يبلغ عيبهم الوحيد هو عدم وجود مكيفات الهواء مما يجعل من الصعب القتال في الصحراء.

    الناقلة المساعدة

    تم اختبار المركبات المدرعة الروسية "تايفون" لأول مرة في سوريا، في أوائل عام 2017، حيث شوهدت هناك عربة مصفحة من طراز "تايفون-كي".

    "تايفون-كي" هي مركبة مركبة متعددة الوظائف. تم تعديلها لنقل الأفراد، حيث يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 16 شخصًا.

    يمكن أن يتم الهبوط باستخدام منحدر أو من خلال الباب. الكابينة محمية بدرع مقوى. يتم توفيره أيضًا لتركيب درع محصن على الزجاج الأمامي، حتى أن حتى بعض أنواع قذائف "الآر بي جي" لا تخرق درعها.

    مدرعة تايفون الروسية
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    مدرعة تايفون الروسية

    عجلات تايفون مقاومة للرصاص ومجهزة بإدخالات خاصة مضادة للانفجار، وتم تصميم الماكينة على عجلات 6 × 6، مما يسمح لها بالتغلب بسهولة على الطرق الوعرة وانجرافات الثلج وأي أنواع أخرى من العوائق.

    تبلغ كتلة "تايفون" المجهزة بالكامل 24 طنًا، ويبلغ طول الهيكل 8990 ملم، والعرض 2550 ملم، وتسمح قوة المحرك التي تبلغ 450 حصانًا للسيارة المدرعة بالسير بسرعة 110 كيلومترات في الساعة.

    في سوريا، لم تستخدم هذه المدرعة لنقل الأفراد فقط، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، لتقديم المساعدات الإنسانية.

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