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    موعد الاتتخابات البرلمانية الروسية

    الانتخابات البرلمانية تكشف عن وجوه العملاء الغربيين في روسيا

    © Sputnik . Aleksandr Krajev
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    تتحضر روسيا للانتخابات البرلمانية، التي تنطلق رسميا في 17 أيلول/سبتمبر المقبل وتستمر ليومين، حيث سيتم اختيار 450 نائبا جديدا لولاية تمتد خمس سنوات.

    وتأتي الانتخابات البرلمانية الروسية في هذا العام بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية، خصوصا مع التغييرات الدستورية والقانونية التي تم إقرارها في مجلس الدوما الأخير (البرلمان)، بالإضافة إلى ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

    قوانين جديدة تكشف "وكلاء وعملاء" الغرب في روسيا

    في 5 أبريل / نيسان الماضي أقر مجلس الدوما الروسي تعديلات مهمة وأساسية على مشروع القانون المتعلق بمشاركة المرشحين في الانتخابات البرلمانية الروسية والذي يفرض على كل الشخصيات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة التصريح عن الجهات التي تدعمها وخصوصا الهيئات والشخصيات التي تتلقى دعما ماديا خارجيا، بالإضافة إلى وضع ضوابط لعمل وسائل الإعلام الممولة خارجيا.

    وبحسب التعديل القانوني الجديد، سيتعين على المرشح على مقعد فردي أو ضمن لائحة حزبية وضع تعريف متعلق بوكيله وداعمه الخارجي بعد اسمه الثلاثي مباشرة، كما فرض التعديل القانوني الجديد شروطا تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للمرشحين المدعومين خارجيا، حيث تنص المادة أن التمويل الأجنبي يجب أن يشغل فقط 15% من التكاليف الإجمالية للحملات الانتخابية للمرشحين الغربيين.

    لائحة الأحزاب الروسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية الروسية
    © Sputnik . Anton Denisov
    لائحة الأحزاب الروسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية الروسية

    وقد ظهرت مؤخرا على وسائل الإعلام الروسية تعريفات متعلقة ببعض المرشحين من هذه الفئة وأبرزهم رئيس حزب "يابلوكو" الروسي، نيكولاي ريباكوف، خلال مشاركته بالمناظرات الانتخابية المختلفة حيث شمل التعريف عنه إضافة أنه مرشح على الانتخابات البرلمانية الروسية وعميل تابع لوكيل أجنبي في روسيا.

    وبحسب التعديل القانوني، فإن تعريف "مرشح تابع لشخص يعمل كوكيل أجنبي" سيشمل كل شخص عمل أو يعمل مع وكالات غير محلية وغير حكومية، بالإضافة إلى رفع السرية عن المداخيل المالية وتلقي هؤلاء أموالا من منظمات غربية وخارجية بهدف ممارسة الأنشطة السياسية. كما أتاح التعديل القانوني وضع علامات وتعريفات خاصة عن وضعها كوكيل أجنبي سيظهر للمقترعين والمواطنين الروس خلال الدعاية الانتخابية الخاصة بهذه الشخصيات والكيانات السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية الروسية.

    وبعد إقرار البرلمان الروسي للتعديل القانوني أعلاه، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القانون المتعلق بالمرشحين الذين يتلقون تمويلًا أجنبيًا، ولديهم صفة وكيل أجنبي، وكذلك كل المرتبطين بهم وتم نشر الوثيقة على البوابة الفيدرالية للأعمال القانونية التنظيمية.

    ورقة الاقتراع والأحزاب الروسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية الروسية
    © Sputnik . Kirill Braga
    ورقة الاقتراع والأحزاب الروسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية الروسية

    ويشارك 14 حزبا روسيا في الانتخابات البرلمانية الروسية التي تنطلق الأسبوع المقبل مع أرجحية كبيرة بحصول الأحزاب البرلمانية الكبرى المعروفة (حزب روسيا الموحدة – الحزب الشيوعي الروسي – الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي – حزب روسيا العادلة) على معظم المقاعد دون أي خروقات تذكر.

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