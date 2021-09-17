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    "التيار الشمالي 2" لن يغرق أوروبا بالغاز بل ينقذ ألمانيا من أزمة تلوح في الأفق

    © Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt
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    بعد ذروة بلغت 970 دولارا لكل ألف متر مكعب، انخفض سعر الغاز إلى 750 دولارا، ومع ذلك، أكد خبراء اقتصاديون أنه من السابق لأوانه الحديث عن استقرار في سوق الغاز الأوروبية.

    بلغت العقود الآجلة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 841 دولارًا صباح أمس الأول الأربعاء الساعة 9:00 صباحًا. بحلول الساعة 10:30 وصلت إلى 970. ولكن مع إغلاق التداول، انهار بمقدار 200 دولار ليستقر عند سعر 770 دولارا.

    لا يمكن أن تستمر الأسعار في الزيادة. هناك حدود طبيعية لحركة السوق. وبعد النمو السريع في أي سوق عالمية سيكون هناك نوع من الركود، وفي الأحيان العادية يستغرق تصحيح القيم السوقية يومين أو ثلاثة أيام، ومن ثم يبدأ الصعود من جديد. لذلك، فإن الألف دولار لكل ألف متر مكعب (المهمة نفسياً) ليست حلماً بعيد المنال للمصدرين، بل هي احتمالية كبيرة في الأشهر المقبلة.

    تلحيم أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2
    © Photo / Nord Stream 2 / Paul Langrock
    برلماني روسي: هناك طريقة واحدة أمام كييف للحصول على ضمانات متعلقة بـ"التيار الشمالي 2"

    تم رفع الأسعار في الآونة الأخيرة في أوروبا بسبب نقص موارد الطاقة. ومرافق تخزين الغاز تحت الأرض(UGS) شبه فارغة. وبسبب تأثير الشتاء الطويل، اضطرت شركة غازبروم إلى زيادة الإمدادات بشكل عاجل. ليس فقط إلى أوروبا، حيث زادت الصادرات أيضًا إلى آسيا بسبب درجات الحرارة الاستثنائية هناك. وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهي الحالة التي تحدث دائما عندما يتم بيع المنتج على أساس التسليم الفوري.

    يبدأ موسم استهلاك الغاز في منتصف أكتوبر المقبل. حان الوقت لتعويض نقص التخزين بالنسبة للمستوردين الأوروبيين. الاحتياطيات تنخفض عن مؤشرات العام الماضي بنحو 24.6 مليار متر مكعب.

    كما تم تأجيل إطلاق "التيار الشمالي 2"، الأمر الذي من شأنه أن يبرد السوق. وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميلر، لأن المضاربين عرفوا أنه لن تبدأ عمليات التسليم في 1 أكتوبر.

    وقال فيت وولف، المتحدث باسم الوكالة الفيدرالية الألمانية للاختبارات الفنية، إن اختبار المشروع سيستغرق من شهرين إلى أربعة أشهر إذا لم تظهر صعوبات إضافية.

    وبدوره أكد أليغ تشيريدنيشنكو، الأستاذ المساعد في قسم النظرية الاقتصادية في جامعة بليخانوف الروسية، أن الاتحاد الأوروبي لا يتحمل عبء إبطاء هذه العملية، كما أن الطاقة الخضراء "النظيفة"، التي يعتمد عليها الغرب "خيبت أمله". وهذه ليست المرة الأولى. حيث أدى ضعف الرياح في بحر الشمال إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء بنسبة 20% في أوروبا.

    أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي 2
    © Photo / Nord Stream 2
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    وفقًا لشركة "ICIS" التحليلية البريطانية، تضاعف سعر ميغاواط/ ساعة في المملكة المتحدة ثلاث مرات منذ أغسطس/آب من العام الماضي. وهذا هو أقصى سعر وصلت إليه في العشرين عام الماضية. بينما في ألمانيا، ارتفع السعر بمقدار الثلث فقط بسبب الواردات الإسعافية من الغاز الروسي.

    كان من الضروري للحكومات الأوروبية تعويض الخسائر وضمان الطلب باستخدام موارد الطاقة التقليدية. ومن الممكن تثبيته بواسطة "التيار الشمالي 2".

    تختلف التكاليف الحقيقية للغاز بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين اختلافًا كبيرًا عن أسعار العقود الآجلة. فالقسم الأكبر من الغاز لا يُباع بالأسعار الحالية، بل بموجب عقود آجلة ذات استحقاقات مختلفة.

    قالبيتر بوشكاريف، الاقتصادي من مركز المعلومات والتحليل "TeleTrade": "قبل أشهر، قامت شركة غازبروم بنقل الوقود إلى ألمانيا مقابل 220 دولارًا فقط. ومن المحتمل أن تخطط الشركة لإبرام عقود توريد بأسعار بيع أعلى بكثير على مدى طويل الأجل".

    وهناك أسباب منطقية لتلك الخطوة، وهي زيادة الاحتياجات المحلية لروسيا في إطار استهلاك داخلي أوسع. بالإضافة إلى أن الإمدادات إلى الدول الآسيوية آخذة في الازدياد. مما سبضطر غازبروم للمفاضلة بين الأسواق المستهلكة.

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