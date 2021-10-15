كومان حائر في أسبوع صعب... وجمهور برشلونة ضائع بين الأقاويل... وريال مدريد يترقب

قال رونالد كومان إن لاعبيه سيستفيدون من معرفة استمراره كمدرب لبرشلونة، وأن نظريته ستختبر في أسبوع محوري يبدأ عندما يستضيفون فالنسيا يوم الأحد.

وبعد فالنسيا، يواجه برشلونة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، قبل أن يستضيف ريال مدريد في أول كلاسيكو هذا الموسم بعد أربعة أيام.

قد يشعر كومان بالارتياح بسبب دعم رئيسه، لكنه سيعرف أيضًا الإرجاء الذي قدمه له جوان لابورتا قبل أن تأتي فترة التوقف الدولية بشروط مرفقة.

لا يستطيع برشلونة تحمل المزيد من التعثرات أمام فالنسيا ومدريد، بالنظر إلى احتلالهما المركز التاسع في الدوري الإسباني بعد سبع مباريات، بفارق خمس نقاط بالفعل عن ريال مدريد في صدارة الترتيب، وإن كانت هناك مباراة مؤجلة.

وانزلاق آخر أمام دينامو في منتصف الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى نهاية آمالهم في التأهل لمراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، بعد الهزائم أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا وترك برشلونة في ذيل المجموعة الخامسة.

يعتقد الكثيرون أن هذه المباريات ستكون الأولى لمدرب جديد، بعد فوز واحد في ست مباريات ترك كومان يبدو محاصرا ومعزولا وغير متصل برئيسه ولاعبيه.

في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد، أبدى كومان القليل من المقاومة للأسئلة التي تفترض أن رحيله وشيك.

وقال كومان: "لدي عيون وآذان وأنا أعلم أن هناك أشياء يتم تسريبها. ربما تكون صحيحة، لكن لم يخبرني أحد".

وظهر لابورتا في صباح مباراة أتلتيكو ليقول إن مهمة كومان آمنة وإنه سيستمر بغض النظر عن النتيجة في واندا متروبوليتانو، حيث خسر برشلونة بعد بضع ساعات بنتيجة 2-0.

وقال كومان بعد المباراة: "لم يكن هناك وضوح في السابق"، مضيفا أنه: "من المهم للغاية بالنسبة لثقة المدرب واللاعبين أيضًا، أن يعرفوا أن المدرب لا يزال هنا".

وتابع: "نحن برشلونة، يجب أن نفوز بالمباريات، هذا الضغط طبيعي أيضًا. إنه موجود لأي مدرب ولكن بشكل خاص في برشلونة أكبر".

وأكمل: "لكن الرئيس تحدث بشكل جيد. لقد اتخذ قراره وكل شيء على ما يرام".

وبحسب ما ورد من وسائل الإعلام الإسبانية، كان لابورتا يفكر في تشافي هيرنانديز وروبرتو مارتينيز وأندريا بيرلو كخلفاء لكومان، لكنه قام، على الأقل في الوقت الحالي، بإلغاء البحث.

ربما لم يكن أي منهم حريصًا على تدريب ناد لا يزال يعاني من الآثار الهائلة للانهيار المالي.

لكن كومان أكد للرئيس لابورتا أن الفريق سيتحسن عندما يعود اللاعبون المصابون، مع عودة عثمان ديمبيلي وسيرجيو أغويرو إلى التدريبات يوم الاثنين.

وبسبب إصابة الساق التي يعاني منها أغويرو لم يخوض الأرجنتيني بعد أول مباراة له مع برشلونة منذ انضمامه من مانشستر سيتي في الصيف بينما لم يلعب ديمبيلي منذ خضوعه لجراحة في الركبة في يونيو/حزيران.

أغويرو هو الأكثر احتمالاً للاعبين على المشاركة ضد فالنسيا، الذي تمتع ببداية مشجعة تحت قيادة المدرب الجديد خوسيه بوردالاس، لكنه فشل في الفوز بأي من مبارياته الأربع الأخيرة.

للتذكير، فإن فالنسيا يحتل المركز الثامن متفوقا على برشلونة بفارق الأهداف.

يُظهر ريال سوسيداد علامات قليلة على التباطؤ وسيقفز من المركز الثالث إلى الأول بفوزه على مايوركا يوم السبت، مع تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو ضد غرناطة وريال مدريد.

كل هذه المعطيات تجعلنا أمام إشارات استفهام كثيرة حول رحيل كومان من بقائه، وهل فعلا المشكلة به أم أنها بسبب (أول عام بدون ميسي) أو كثرة إصابات لاعبي النادي؟... ولكن مهما كانت الإجابة فإن ريال مدريد يترقب اسبوع برشلونة الناري قبل وصولهم سوية إلى مباراتهم المرتقبة "الكلاسيكو".