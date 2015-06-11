وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط سيقفز في النصف الثاني من 2015

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على النفط سيقفز أكثر بكثير من المتوقع هذا العام في علامة جديدة على أن هبوط أسعار الخام يساهم في زيادة استهلاك الوقود.

ورفعت الوكالة في تقريرها الشهري توقعاتها لحجم نمو الطلب العالمي على النفط في 2015، من 1.12 مليون إلى 1.40 مليون برميل يوميا، ليصل حجم الطلب الإجمالي هذا العام إلى نحو 94 مليون برميل يوميا.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسة الطاقة إن "القوة التي اكتسبتها السوق، في الآونة الأخيرة، ترجع في جزء منها بالتأكيد إلى النمو القوي غير المتوقع للطلب العالمي على النفط."

وتعافت أسعار النفط هذا العام، بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات قرب 45 دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني الماضي. وهبطت الأسعار من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران 2014، واشتد الهبوط بعدما رفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" دعم الأسعار وآثرت حماية حصتها في السوق.

وبحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش جرى تداول سعر خام برنت قرب 65.75 دولار للبرميل.