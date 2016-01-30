بوتين يعقد اجتماعا لتطوير سوق الطاقة الكهربائية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، للنظر في إمكانية تعزيز سوق الطاقة الكهربائية.

موسكو- سبوتنيك.

وقال بيسكوف، "عقد الرئيس اجتماعاً مع الوزيران، أنطون سيلوانوف، وألكسندر نوفاك، بشأن تطوير سوق الطاقة الكهربائية، ولتعزيز الإنتاج في الأسواق والقدرة على المنافسة".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن "هناك ضرورة لدخول روسيا إلى أسواق طاقة جديدة والتجاوب مع التوجهات المتغيرة في هذا المجال".

وقال بوتين، خلال اجتماع لجنة تطوير مجمع الوقود والطاقة، "نحن بحاجة لمواصلة جهودنا الرامية إلى تنويع تصدير موارد الطاقة الروسية ومن المهم، ليس فقط الحفاظ على مواقع التواجد في الأقاليم التقليدية، ولكن أيضا دخول أسواق جديدة، لتكون قادرة على الاستجابة بمرونة لتغيير التوجهات".

وتعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للطاقة، كما تقوم ببناء محطات لتوليد الطاقة النووية.