ارتفاع أسعار النفط العالمية في بداية الأسبوع

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين.

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو 1.4% إلى 46.39 دولار للبرميل، فيما صعدت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو1.5% إلى 43.66 دولار للبرميل.

© AP Photo/ Hasan Jamali هبوط أسعار النفط مطلع الأسبوع

جاء ذلك بعد أن قالت فنزويلا أن دول "أوبك" ومنتجين للنفط من خارج هذه المنظمة على وشك التوصل لاتفاق بشأن تحقيق استقرار الإنتاج.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأحد إنه قد يتم إعلان التوصل لاتفاق بين "أوبك" ومنتجين من خارجها هذا الشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد عن محمد باركيندو الأمين العام لـ "أوبك" قوله خلال زيارة للجزائر إن أعضاء المنظمة قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر.